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YAVUZ DONAT
30 Haziran 2018, Cumartesi YAVUZ DONAT

Soru

Diyarbakır'ın yeni havalimanı dört dörtlük...
"Tam puan." Ancak... "CIP salonu" neden yok?
Aslında "CIP salonu" var... 500 metrekare büyüklüğünde.
Ama "Açılmamış." Neden?
Biz sormuyoruz, Diyarbakırlı soruyor.

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