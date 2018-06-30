Diyarbakır'ın yeni havalimanı dört dörtlük... "Tam puan." Ancak... "CIP salonu" neden yok? Aslında "CIP salonu" var... 500 metrekare büyüklüğünde. Ama "Açılmamış." Neden? Biz sormuyoruz, Diyarbakırlı soruyor.
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