Diyarbakır'ın yeni havalimanı dört dörtlük...

"Tam puan." Ancak... "CIP salonu" neden yok?

Aslında "CIP salonu" var... 500 metrekare büyüklüğünde.

Ama "Açılmamış." Neden?

Biz sormuyoruz, Diyarbakırlı soruyor.