Güneydoğu GÜNCEL gazetesinden...

M. Zeki Özer'in makalesinden:

HDP kendi kendini bitirmeye çalışıyor.

Kürtler HDP'den meşru zemin olan Meclis çatısı altında Kürtlerin hakkını savunmasını istiyor... Şiddet ve çatışmayla değil.