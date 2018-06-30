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YAVUZ DONAT
30 Haziran 2018, Cumartesi YAVUZ DONAT

Yerel medya-3

Güneydoğu GÜNCEL gazetesinden...
M. Zeki Özer'in makalesinden:
HDP kendi kendini bitirmeye çalışıyor.
Kürtler HDP'den meşru zemin olan Meclis çatısı altında Kürtlerin hakkını savunmasını istiyor... Şiddet ve çatışmayla değil.

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