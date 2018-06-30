Güneydoğu GÜNCEL gazetesinden... M. Zeki Özer'in makalesinden: HDP kendi kendini bitirmeyeçalışıyor. Kürtler HDP'den meşru zemin olan Meclis çatısı altında Kürtlerin hakkını savunmasını istiyor... Şiddet ve çatışmayla değil.
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