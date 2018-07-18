Delege sayısı bin 266... Olağanüstü Kurultay'ın toplanabilmesi için

"Salt çoğunluğun" imzası şart... Yani "Yarıdan bir fazla." Salt çoğunluk... "634."

Parti içi muhalefet "634'ü rahat buluruz" diyor.

Genel merkeze göre ise... "Böyle bir sayının toplanamayacağı gözüküyor."

Son günlerin moda deyimi ile... "CHP'de sular durulmuyor... Kılıçlar çekiliyor."

Hiç merak ettiniz mi?.. Olağanüstü Kurultay için "Eskiden" kaç imza gerekliydi?

"Eski tüzüklere" göz gezdirmek ister misiniz?

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Tüzük 1953

Tüzük... Bir kitapçık... Kapaktaki yazı:

"CHP Tüzüğü... 9. Kurultayca onanmış ve 10. Kurultay kararıyla bazı maddeleri değiştirilmiştir." Madde 22:

"..........................Kurultay üyelerinden beşte birinin isteği üzerine genel başkan, Kurultay'ı olağanüstü toplantıya hemen çağırmaya mecburdur."

1953 tüzüğü bugün geçerli olsaydı... Kaç imza gerekiyordu?.. Hesaplayalım.

Bin 266 bölü 5... Eşittir 253.2.

Yani... Bul 254'ü... Topla Kurultayı.

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Tüzük 1954... Yine "beşte bir imza"

Kapaktaki yazı: "CHP Tüzüğü... 9. Kurultayca onanmış, 10 ve 11. Kurultay kararlarıyla bazı maddeleri değiştirilmiştir... 1954."

Madde 22:

".....................Kurultay üyelerinden beşte birinin isteği üzerine genel başkan, Kurultayı olağanüstü toplantıya hemen çağırmaya mecburdur."

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Tüzük 1966

Pembe kapaklı tüzük... Kapak yazısı: "CHP Tüzüğü... 16 Ekim 1966'da toplanan CHP 18. Kurultayında yapılan değişiklerle yeniden bastırılmıştır."

Madde 22:

Kurultay iki yılda bir toplanır.

Genel başkanın lüzum görmesi veya parti meclisinin kararı veya Kurultay üyelerinin beşte birinin yazılı istemi üzerine, Kurultay olağanüstü toplantıya çağrılır.

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Tüzük 1976

Kırmızı kapaklı kitapçık... Daha öncekilerden kalın... Kapak yazısı:

Tüzük... CHP... 1976.

Madde 64:

"Genel Yönetim Kurulu kararı ya da Kurultay üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine Kurultay, genel başkanca olağanüstü toplantıya çağrılır."

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Uyum sorunu... Ve "irtibat kurulu"

Yeter mi?... Yoksa "Eski tüzükleri" teker teker anlatmaya devam edelim mi?

Eski tüzük... Örneğin 1953 tüzüğü... "Kurultay her yıl nisan ile haziran ayları arasında ve en geç haziran içinde toplanır" diyor.

1954 tüzüğü... Yine "Her yıl Kurultay" koşulu var.

İlginçtir... Eski CHP'de "İrtibat Kurulu" diye bir kurul var.

1953 tüzüğü... Madde 13... İrtibat Kurulu'nun görevi "Partide ahenk sağlamak."

CHP'de "Böyle bir kurul" galiba bugün gerekli.

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Eski kurultaylar

Eski tüzükler... Eski programlar... Eski Kurultay konuşmaları... Eski tutanaklar... Şimdi hepsinin yerinde yeller esiyor.

Darbeler... Kapatılan partiler... Kâğıt fabrikasına gönderilen arşivler... Yok edilen siyasi hafıza.

CHP'de olağanüstü kurultay için imza süreci devam ederken... Eski kurultaylara dair birkaç notu daha paylaşmamızı ister misiniz?

5 Mayıs 1972... Beşinci Olağanüstü Kurultay.

Kürsüde Kamil Kırıkoğlu:

- Bu partinin kimsenin siyaset çiftliği olmadığını herkesin bilme zamanı gelmiştir.

27 Kasım 1976... Kurultay (23. Kurultay) kürsüsünde Prof. Turan Güneş:

- Partide bir bunalım vardır.

7. Olağanüstü Kurultay... 3 Kasım 1978.

İstanbul Milletvekili Metin Tüzün kürsüde:

- Parti içinde uyum sorunu var.

24. Kurultay... 24 Mayıs 1979... Milletvekili Süleyman Genç:

- Parti yönetiminde eski heyecan kalmadı... Partimizin itici gücü olan toplumsal güçlerle aramıza soğukluk girdi.

Aslında... "Eski tüzüklerde... Eski Kurultay tutanaklarında" yazılacak daha çok şey var... Ama... Bugünlük bu kadar.