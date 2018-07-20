Çarşamba gecesi... Kalabalık bir mekân... Kimi yemek yiyor, kimi çay içiyor, kimi televizyon izliyor.

Televizyonda bir tartışma programı... FETÖ... OHAL...

CHP... Adnan Oktar...

Kurultay...

Tartışmacılardan biri... Bir CHP milletvekili.

Söz sırası ona gelince "CHP güçlü şekilde yoluna devam ediyor" diyor.

Ve... Mekânda bir anda kahkahalar yükseliyor.

***

ZOR DOSTUM ZOR

Tanıyan tanımayan yanımıza gelip soruyor:

- Sizce... Parti içi muhalefet 624 imzayı bulabilecek mi?.. Kurultayı toplayabilecek mi?

"Bizce zor" diyoruz.

Hemen "İkinci soru" geliyor:

- Peki ne olacak?

- Bu soruya yanıt vermek zor...

Hem de çok zor.

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SORU... VE YANIT



Olağanüstü Kurultay işi suya düşerse;

Parti yönetimi "Başardık" diye bayram mı yapacak?

Başarı ha?.. "Kime karşı" başarı?

Olağanüstü Kurultay toplanmazsa "CHP'de sular durulacak mı?"

"Susup oturacak mı?" Yani... Olaylar Genel Merkez'in istediği yönde gelişirse...

Muharrem İnce

Kılıçdaroğlu "Galip gelmiş" mi olacak?

Kendimiz sorduk, kendimiz yanıt verelim:

"Mağlup sayılır bu yolda galip."

***

CİDDİYET LÜTFEN

Kürsüde Kemal Kılıçdaroğlu.

24 Haziran seçimlerinin "Meşru olmadığını" söylüyor.

Bu sözler üzerine "Alkış tufanı başlıyor." Alkışlayanlar... 24 Haziran'da sandıktan çıkanlar... CHP milletvekilleri.

Şaka gibi.

Hani ne derler?.. "Kendin pişir, kendin ye." "Söylem" de, "Alkış" da tam o misal.

CHP Meclis'te mi?.. Meclis'te.

Deniz Baykal hariç, yemin ettiler mi?.. Ettiler.

Maaş alıyorlar mı?.. Alıyorlar.

Eee... O zaman... "Ne alaka, bu meşruiyet lafları... Alkışlar." Lütfen ciddiyet.

"Böyle söylemlerin" karşılığı yok.

***



KİMYA



Anlaşılıyor ki... "CHP yönetiminin kimyası bozulmuş." CHP'nin aldığı oy ile Muharrem İnce'nin oyu arasındaki fark ve Olağanüstü Kurultay talebi "Parti içinde ilk kez ciddi bir muhalefet hareketi." Bu "Hareket" genel merkezin "Kimyasını bozmuş."

***



BAYAT STRATEJİ



Parti içi tartışmanın hızını kesebilmek için "Kontrollü darbe" pilavını tekrar tekrar ısıtmak, önlem olabilir mi?

Geçiniz.

Bu strateji "Bayatladı... Son kullanma tarihi geçti." Eğer... Bir bildiğin varsa...

"Çekinme... Söyle." Böyle iddialar, "Tutmuyor...

Toplumda karşılık bulmuyor."

***



NE YAMAN ÇELİŞKİ



Yurdu geziyoruz...

Ankara'yı ilçe ilçe geziyoruz...

"Halkın içindeyiz." Görüyoruz ki;

CHP'de "Örgüt moralsiz." CHP'ye oy veren "Seçmen üzgün." Öyleyse... Genel Merkez nasıl "Halinden memnun" olabiliyor?

Bu nasıl bir çelişki böyle?

***



AKLIN VARSA GÖLE KOŞ



Süleyman Demirel'in sevdiği fıkra...

Demirel... Sıkıntılı dönemlerde "Seçim" derdi.

Seçim... Siyasette "Her derdin ilacı" seçim.

Fıkraya gelince...

Nasrettin Hoca, gaz tenekelerini eşeğin sırtına yüklemiş.

Hava sıcak.

Gaz ateş almış.

Alevler yükselince... Hoca, eşeğine bağırmış:

- Aklın varsa göle koş.

Demirel, bu fıkrayı anlatır ve eklerdi:

- Demokraside göl, seçimdir...

Aklın varsa seçime koş.

CHP'de de... "Göl... Çare...

İlaç... Çözüm" kurultay.

Kim kazanır, kim kaybeder?... "O ayrı konu... Teferruat." Kanayan yaraya merhem arıyorsan...

"Göle koş... Kurultaya koş...

Seçime koş."

***



AKIL TUTULMASI



Seçim 24 Haziran'da yapıldı.

Bugün 20 Temmuz.

Seçimin üzerinden neredeyse bir ay geçti.

Ama... Bakıyoruz da...

Hâlâ "Seçimin olmadığını sananlar...

23 Haziran tarihinde kalanlar... Saati duranlar" var.

Alooo!.. Ses geliyor mu?

"Ördek suya daldı, zil çaldı... Şimdi uyanma zamanı."

***



DÖNÜŞÜ OLMAYAN YOL



Uzatmayalım... Sonra devam ederiz.

CHP'de "Cin şişeden... Diş macunu tüpten... Ok yaydan" çıktı bir kere.

Artık... Geri dönüş yok.