Daha geçenlerde buradaydık... Seçimden hemen önce.

Şimdi... SABAH Gazetesi'nin "Etkinliği için" Malatya'dayız.

Sekizinci "İl buluşmaları." Daha önce de yazdık... Malatya "Yükselen şehirlerden." "Vali, belediye, milletvekili, emniyet, üniversite" uyum içindeyse... Şehir sınıf atlıyor.

Malatya gibi.

***



SU SESİ



Yeşilyurt... Gündüzbey... Malatya'nın "Biraz yüksek rakımlı" yerleri.

Malatya sıcaktan kavruluyor.

"Az biraz" yüksek yerler ise serin.

"Buralar" Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'ın söylemiyle "Lezzet vadisi." Çay bahçeleri... Kır kahvaltısı... Piknik yerleri... Lokantalar.

Su Sesi... Kirazlı Konak... İkram Sofrası... Dalbastı Kafe... Masal Et Dünyası... Yeşil Park... "Mekân çok." SABAH ekibi olarak kahvaltıyı "Su Sesi"nde yaptık.

Milletvekilleriyle, Büyükşehir Belediye Başkanı'yla birlikte.

2013'te de "Buraya" gelmiştik...

Yazmıştık... 1 Mayıs 2013- Çarşamba.

"Bölge öylesine gelişmiş ki" inanamadık.

Bu gözlemimizi söyleyince Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat "Teşvik ediyoruz" dedi.

- Böyle mekânların açılmasını destekliyoruz.

Temiz... Ucuz... Ve ne yerseniz "Organik."

***



FİYAT ETİKETLERİ



SABAH ekibi "Tarihi yerleri" gezerken...

"Biz oraları daha önce gezdik" dedik... Ve Osman Altınışık ile birlikte ekipten koptuk.

İstikamet... "Perakende Sebze Meyve Pazarı." Kayısı... Şeker gibi... Kilosu 3.5 lira...

4 lira.

Domates... Taptaze...

Organik... Kilosu 2 lira.

Patates, soğan...

"Çuvalla" satılıyor...

Çuvalı 17.5 lira.

Gerçekten... "Bir başkadır benim memleketim." Git... Bodrum pazarındaki fiyat etiketlerine bak...

"Dudak uçuklatır." Gel... Malatya'daki etiketlere bak... "Milletçe yediğimiz kazığı" gör.

***



POZİTİF AYRIMCILIK



Ekibimizde "Kadın" çoktu.

Malatya Milletvekili Öznur Çalık, "Hemen SABAH Gazetesi yönetimine telefon edeceğim" dedi:

- Pozitif ayrımcılık... Kadın gazetecinin fazlalığı... Öylesine hoşuma gitti ki.

Öznur Hanım'ın "Çok hoşuna gittiği" belli.

Bütün gün "Kadın gazetecilerle" ilgilendi.

***



BİR DOSTUN ÖLÜMÜ



Şire Pazarı... Malatya'nın "Kayısı borsası" sayılır.

Araştırmacı Adil Gür'ün babasının dükkânı da burada... "Ağa Kayısı." Uğradık... Acı haber... "Baba" vefat etmiş.

Adil Gür'ü aradık:

- Başınız sağ olsun... Kayısı lazımsa biz göndeririz... "Babam öldü, kayısı gönderenim yok" diye üzülmeyin.

***



KÂRDAN ZARAR



Erdal Doğan... "Şire Pazarı" esnaflarından...

"Toprak Kayısı ve Kuruyemiş." - Erdal, işler nasıl?

- Çok şükür... İşler iyi... Kâr marjı biraz düşük... Sizin anlayacağınız, kârdan zarardayız...

Allah bu günleri aratmasın.

***



ACİL İHTİYAÇ



Kuzey çevre yolu... Malatya için "Olmazsa olmaz." İhalesi bitmiş... Yapılıyor.

Ama bir an önce bitirilmeli.

Malatya'nın "En stratejik yatırımı" desek yeridir.