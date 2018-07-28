KONYA

Yüksek hızlı tren... Dopdolu... Servis mükemmel.

Hız 259 kilometreye çıkınca yolculardan biri yanımıza geldi. "Size bir şey soracağım" dedi:

- Geçenlerde hangi siyasetçi yüksek hızlı trenin gereksiz olduğunu söylemişti?

Soruyu duyanlar gülmeye başladılar.

***

Yeter ki çalış



Ekonomi... Organize Sanayi... Üretim... İhracat... Yatırım... "Ne âlemde?"

Tahir Büyükhelvacıgil "Yeter ki çalış" dedi:

- Doğru çalış... Çok çalış... İşini ve paranı doğru yönet... Önün açık.

Tahir Bey "Sanayi Odası Başkanı" idi.

Şimdi Sanayi Odası'nın Meclis Başkanı.

70'ten fazla ülkeye "Yağ" ihraç ediyor.

Üzüm çekirdeği yağı, nar çekirdeği yağı, ayçiçeği yağı, Antep fıstığı yağı, susam yağı... 24 çeşit yağ.

Büyükhelvacıgil "Yeni bir yatırım" daha yapmış:

"Doğal sağlık ürünleri" üretiyor... "Gıda takviyesi" hapları.

İhracata başlamış... "Singapur... Romanya... Hollanda... İspanya... Yemen."

Çeşit çeşit ürün var... "Prostat için... Alzheimer için... Kilo kontrolü için... Parkinson için... Tansiyon için... Karaciğer için."

"Ürünler" 17 bin 500 eczaneye satılıyor.

Tahir Bey'in işletmesi 130 yıllık... Ve dördüncü kuşak işin başında.

Gezdik... Beğendik... Tebrik ettik.

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Bilmiyorduk



Tahir Büyükhelvacıgil anlattı.

"Kabak çekirdeği yağına" ilgi büyükmüş.

Pek çok ülkeden talep varmış. "Niçin" dedik.

Tahir Bey "Prostat kanserini önlediği için" dedi:

- Nevşehir'de prostat kanseri yok... Zira Nevşehir, kabak çekirdeğinin üretim merkezi... Herkes kabak çekirdeği yiyor.

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Belediye başkanı



Tahir Akyürek milletvekili olunca, boşalan Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na Uğur İbrahim Altay geldi.

Altay, daha önce Selçuklu Belediye Başkanı idi.

Çalışkan.

Yapılacak işi "Hemen yapıyor."

Yapılamayacak işi ise "Açık açık söylüyor... Kimseyi oyalamıyor."

Uğur İbrahim Altay "Koltuğu doldurmuş."

Belediyeye bisikletle gidip gelişi... Halkla ilişkisi... "Beğeni topluyor."

2019'da "Adaylığı" bizce kesin.

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Masum beyaz



TÜBİTAK bir proje geliştirmiş.

Buğdaydaki nişasta 12 parmak bağırsağında çözülmez hale getiriliyor.

Çözülmeyen nişasta kalın bağırsağa geçiyor... Ve lifli yapıyı artırıyor.

Böylece... Kolon kanserine karşı direnç oluşturuyor.

İşte bu buğdayla yapılan ekmek, kilo almayı ve şekeri önlüyor.

Ekmeğin adı var... "Masum beyaz."

Biliyor muydunuz?

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Diyabetik un



Mustafa Kabakcı... Eski milletvekili.

Nurettin Demirpolat... Yılların un sanayicisi.

Duyduk ki ortak olmuşlar.

Aradık... Konuştuk.

"Masum beyaz" onların işi.

TÜBİTAK'tan projeyi satın almışlar... "Diyabetik un" ile ekmek üretiyorlar.

"Fiyatı..." Normal ekmeğin iki katı.

Fakat... "Tokluk hissi" veriyor... "Daha az" ekmek yiyorsunuz.

Konya'ya yolunuz düşerse "Masum beyazı" yemenizi öneririz.

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Satranç



Selçuklu Kongre Merkezi... Konya'ya yakışan bir eser.

Gittik.

35 takım... 16-17 yaş arasında 500 sporcu... "Yarışıyorlardı."

Satranç oynuyorlardı.

Gül Tulay... Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı... "Başlarındaydı."

Satranca ilgi büyük... "Türkiye'de 2 bin satranç kulübü var."

2012'de... Satrançta... 189 bin lisanslı sporcu vardı... "Bugün 870 bin."

21 bin okulda satranç sınıfı mevcut... Devlet okullarında "Ana sponsor" Türkiye İş Bankası.

Yarışmacılara moral verdik, başarılar diledik.

Ve... "Biz de oynadık."

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"Baba nasihati"



Gelmişken... Rahim Özkaymak'a uğramamak olmaz.

Çayını içtik... Başsağlığı diledik... Geçenlerde kız kardeşi ölmüştü.

Rahim Özkaymak... Sanayici... Turizmci.

Sorduk:

- İşler nasıl?.. Piyasa nasıl?

- Çalışana iş çok... Zaman laf yarıştırma zamanı değil, çalışma zamanı... Şikâyeti bırakacaksın, çalışmaya başlayacaksın.