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YAVUZ DONAT
26 Temmuz 2018, Perşembe YAVUZ DONAT

Çarşı... Erken karıştı

'in "Kimyası" seçim gecesinde bozulmuştu... İki nedenle:
1. Kendi oyu, partisinin aldığı oydan daha azdı.
2. HDP'nin oyu, 'nin oyundan fazlaydı.
Gerçi çiçeği burnunda bir partinin, girdiği ilk seçimde 43 milletvekilliği kazanması önemli olay ama...
Meral Akşener, bunun da tadını çıkaramadı.
Zira... "Gemide isyan vardı."
Malum... "Listeyi kim yaptı?.. Ölçü ne?.. Liyakat mi, sadakat mi, para mı" isyanı.
Bu hengâmede bir de "Altyapısı hazırlanmamış" çalıştay toplanınca...
Kavga... Yumruk... Küfür...
Çarşı... Erken karıştı.

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"ZOR DOSTUM ZOR"

Partiyi kurmak kolay... "Taşımak" zor.
"Yaşatmak" daha da zor.
Hele de parti "Siyasi yelpazede" kendisine bir yer bulamıyorsa...
Uzun soluklu olabilmesi... Şarkı sözü gibi "Zor dostum zor."

***

KURAL

Milletvekili aday listesini "Kim" ya da "Kimler" yaparsa yapsın...
"Fatura" lidere çıkarılır.
Liderden "Hesap sorulur."
Zira... Kuraldır:
"Baş ağrısı baştakine aittir."

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TEMEL

İdeolojiler ölmez... Parti bir "İdeoloji... Plan... Program... Vizyon... İddia... İnanç" temeline oturur.
"Parti kurmuş olmak için" parti kurulmaz.
Hele hele "Ben Devlet Bahçeli'yi sevmiyorum... Öyleyse benim de bir partim olsun" diye yola çıkılmaz.
Geçmişte... "Böyle parti" çok kuruldu.
Şimdi... Hepsi de "Siyasi partiler mezarlığında."

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KARİZMA ÇİZİK YEDİ

Havuza girip de ıslanmadan, hamama girip de terlemeden çıkılmaz.
Siyasette... Alkış da vardır, ihanet de... Ağır eleştiri de.
Hemen kızıp "İstifa ediyorum" denilmez.
İstifa geri alınsa bile... Aynı lider yeniden seçilse bile... "Karizma çizik yemiştir... Otobüsün motoru teklemiştir" bir kere...
Artık... O otobüsle uzun yola gidilmez.

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SİYASİ PARTİLER MEZARLIĞI

Büyük parti... Oturmuş parti... Doğum yaparsa ne olur?
"Yavru" fazla yaşamaz.
Geçmişte Demokrat Parti'den, CHP'den ayrılıp, yeni parti kuranlar oldu.
Sonuç hep aynı... "Siyasi partiler mezarlığı."

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ZAMAN TÜNELİ

Türk demokrasi tarihinde "Böyle olay" çok... Hangi birini sayalım?
Geçmişte... Başbakan Süleyman Demirel'e kızanlar partiden (Adalet Partisi) ayrılmışlardı.
Yeni bir parti kurmuşlardı (18 Aralık 1970)... Demokratik Parti.
Ve bu parti girdiği ilk seçimde (14 Ekim 1973) 45 milletvekili çıkarmıştı.
Sonra ne oldu?.. Nerede bu parti?
Kuruculardan kimi, eski partisine geri döndü... Kimi siyaseti bıraktı.
Ne demiştik?
"Lidere kızıp" başka bir parti kurulmaz.
Kurulursa da "Tutmaz."

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YORUMSUZ

Haksızlık etmeyelim... Demokratik Parti ile İyi Parti'yi aynı teraziyle tartmak doğru değil... Ama...
Yine de "Benzer yanları" var.
"Lidere kızıp ayrılmak... Lidere öfkeyle yeni parti kurmak" gibi.
Üstelik... Adalet Partisi'nden istifa edip, Demokratik Parti'yi kuranların içinde "Deve dişi gibi" isimler vardı.
Ferruh Bozbeyli'den Sadettin Bilgiç'e... Talat Asal'dan Faruk Sükan'a... Mehmet Turgut'tan Rasim Cinisli'ye kadar.
Böyle güçlü bir kadroya rağmen Demokratik Parti uzun süre yaşayamadı ise...
Yorum sizin.

***

UNUTMADAN

Yazmazsak olmaz... Demokratik Parti'yi kuran 69 isim içinde Adnan Menderes'in 2 oğlu vardı.
Yüksel Menderes... Mutlu Menderes.
Celal Bayar'ın kızı da vardı:
Nilüfer Gürsoy.
Hatta... 14 Ekim 1973 seçim kampanyasında eski Cumhurbaşkanı Celal Bayar, Demokratik Parti'nin mitinglerinde kürsüye çıkıp, konuşmuştu.
Bütün bunlara rağmen... Demokratik Parti uzun soluklu olabildi mi?

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ALINMAK YOK

Meral Akşener... Koray Aydın... Aytun Çıray... İyi Partili dostlar... Alınmasınlar.
Ne diyordu rahmetli Levent Kırca?.. Hatırlayalım:
"Niyetimiz kimseyi kırmak değildir,
Şuradakini buraya koymak değildir,
Arada bir zülfü yâre dokunduk,
Tam yerine rast geldi manzara koyduk"

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