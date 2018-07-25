ELAZIĞ

Şehit Polis Fethi Sekin Mesire Alanı... Yaz sıcağında sığınılacak liman.

Halkla sohbet ediyoruz.

Konu... Seçim, siyaset, ekonomi, kurultay, İyi Parti...

MHP'nin oyu CHP'den fazla... Ama MHP milletvekili çıkaramadı, CHP çıkardı...

"İttifakın azizliği."

Referandum, yüzde 71 "Evet." 24 Haziran'da Erdoğan'ın aldığı oy "Yüzde 70."

Halkın beklentisi...

"Terör sona ersin... Yatırım olsun... Ekonomi düzelsin." Halkı dinlerken... Kadınlı erkekli bir gruptan... Türkü sesleri geldi:

"Mevlam birçok dert vermiş..." Hemen sesin geldiği yere yürüdük.

Türkü söyleyenler...

"Engellilerdi." Aralarına girdik.

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GEL DE DUYGULANMA



Elazığ'da 14 bin engelli var.

Mesire alanında saz çalıp, türkü söyleyenler "Omurilik felçliler." Omurilik Felçlileri Derneği'nin üye sayısı 750.

Başkanı Ömer Çöteli.

Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, "Engellilere kol kanat geriyor." Saz kursu... Resim kursu... Ebru kursu... Yüzme kursu... Geziler.

Engelliler... Bizim için bir türkü söylediler:

"Şafak söktü yine sunam uyanmaz, Hasret çeken gönül derde dayanmaz."

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"AL ELMAYI DALDAN AL"



Engelliler... Sohbet ettik... Sorunlarını dinledik... Bizi bırakmak istemediler.

"Sizin için bir Elazığ türküsü söyleyeceğiz... Dinleyin, sonra gidersiniz" dediler:

"Al elmayı daldan al, Daldan alma benden al, Duydum gelin olisin, Dur ben ölim ondan al." Ayrılırken... Kapıda bir minibüs gördük.

"Engelsiz taşıma aracı." Teşekkürler Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz.

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CİP MESİRE ALANI



Adını "Cip barajından... Cip köyünden alan" büyük bir mesire alanı... 1 milyon 520 bin metrekare.

"Resmi açılışı" bu pazar.

Temiz... Güvenlik sorunu yok.

Elazığ... Yeşili fazla... "Kolay, ucuz ve kaliteli yaşam kenti."

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YERLİ OTOBÜS



Toplu taşıma... Körüklü otobüs... Uzunluğu 18 metre... Elektrikli.

Gece şarj ediliyor.

Ertesi gün 400 kilometre yol yapıyor.

En güzel yanı... Otobüsün "Yerli" olması.

Dileğimiz "Bütün yurtta yaygınlaşması."

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"3 E"



Değişen, gelişen, güzelleşen Elazığ'ın sloganı... "3 E." Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz'a sorduk:

- Nedir 3 E?

- Ne yapıyorsak 3 şeye dikkat ediyoruz... Etik, estetik, ekonomik.

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ORTAK AKIL



Elazığ'a veda zamanı...

Arkadaşımız Yavuz Mermer sordu:

- Bu gelişte Elazığ'ı nasıl buldunuz?

İyi bulduk... Vali, belediye başkanı, başsavcı, emniyet müdürü, Ticaret Ve Sanayi Odası başkanı... Uyum... Ortak akıl... Sınıf atlayan bir Elazığ... İyi bulduk.

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BEĞENDİK



Şehit Polis Fethi Sekin mesire alanında gördük.

"Mini kitaplık." İçinde "Çocuk kitapları" var.

Üzerinde "Al götür oku getir" yazıyor.

Çocuklar... Parkta oynuyorlar.

Kitap okuyorlar.

Beğendik.