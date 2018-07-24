Yiğidin harman olduğu topraklardayız...

"Gakkoşlar" diyarındayız.

Palu ilçesindeki "Gençlerin...

Engellilerin" fotoğraf sergisi var... Onun açılışındayız.

Serginin geliri... "Şehit ailelerine."

Elazığ'da... Şehit ailesi ve gazi "El üstünde."

Araçlarda... "Şehit" resimleri... "Şehitler ölmez" yazıları... O kadar çok ki.

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ELAZIĞ... İŞTE BU



Şehit Polis Fethi Sekin mesire alanı.

15 Temmuz Şehitleri Meydanı.

Ömer Halisdemir Kütüphanesi.

15 Temmuz Şehitleri Kapalı Spor Salonu.

İl merkezinde... İlçelerde...

Her yerde... Mutlaka bir şehidin "Adı... Anısı" yaşatılıyor

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BASKİL



Kırk yıllık dostumuz Necati Çetinkaya'nın memleketi.

Nereye baksanız kayısı bahçesi.

Nüfusu 15 bin... Fakat... Belediye Başkanı İhsan Akmurat'ın söylemiyle...

Baskil, göç veren bir ilçe.

Baskil dışında, 200 bin Baskilli var.

En büyük göç Malatya'ya... Sonra Adana'ya, İstanbul'a.

Vali M. Necati Çetinkaya Bulvarı'nda... Bir yazı:

"İnsan büyür beşikte, mezarda yatmak için.

Kahramanlar can verir, yurdu yaşatmak için."

***



TUNA NEHRİ AKMAM DİYOR



Yavrularımız... Yaz kampına gitmişler... Müzik, bisiklet, yüzme, futbol, resim... Etkinlik çok.

Kamp bitti... "Sertifika" alıyorlar.

Sertifika töreninde "Türküler... Marşlar."

Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz'la birlikte dinliyoruz:

Tuna nehri akmam diyor

Etrafımı yıkmam diyor

Şanı büyük Fethi Sekin

Ben İzmir'den çıkmam diyor.

***

Olur mu, böyle olur mu

Ömer Halisdemir vurulur mu

Sizi alçak millet hainleri

Bu vatan size kalır mı?

***



FETHİ SEKİN



Kahraman polis Fethi Sekin'in mezarındayız.

Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz ve Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat ile birlikte.

"Hoca" da geliyor.

Şehidimize dua... Fatiha.

Fethi Sekin'in mezarını ziyaret eden o kadar çok ki...

Bursa'dan, Isparta'dan, Erzurum'dan, Trabzon'dan gelen gelene.

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DAYANIŞMA



Fethi Sekin'in mezarındayken telefonumuz çalıyor.

Arayan... Soner Halisdemir.

15 Temmuz'un sembol ismi şehit astsubay Ömer Halisdemir'in kardeşi:

- Abi nasılsınız?.. Neredesiniz?

- Baskil'deyim... Şehit polis Fethi Sekin'in mezarında.

- Abi ne iyi ettiniz de gittiniz...

Ben de babamla gidip, rahmetli Fethi Sekin'in mezarını ziyaret etmiştim.

Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat ilginç bir şey söylüyor:

- Şehit aileleri arasında öyle bir "Yakınlaşma, dayanışma, iletişim" var ki, anlatamam.

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ŞEHİT ÇOK



Elazığ'ın "Şehidi" çok.

15 Temmuz darbe girişiminde "9 şehit." Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde... Gölbaşı Özel Harekât Merkezi'nde... İstanbul'da...

Tam 9 şehit.

Afrin'de... 1 şehit.

Terör şehidi... Çok.

Bunlar konuşulurken...

Elazığlı'nın biri kulağımıza eğiliyor:

- Harput'ta polis şehitliği var...

Benim abim de şehit... Sizi götüreyim mi?

***



BAYRAK



Bir şehir düşünün, bayraksız cadde, bulvar yok.

Havaalanından şehre kadar...

Nereye baksanız bayrak.

Şehir içinde, her yerde bayrak.

Belediye... Elazığ'ı bayraklarla süslemiş.

Vatandaş hiç belediyeden geri kalır mı?

Evlerde, işyerlerinde bayrak.

Araçların... Arka camı bayrak.

Ve bir duvar yazısı:

"O mübarek bayrak, işte bu bayrak."