Kitabın adı "Hazreti Ali'den Devlet Adamlarına Öğütler." Sayfa 11:

"Çevrendeki kişiler içinde en ziyade onu beğenmelisin ki... Sana acı gerçekleri herkesten çok o söylesin."

Hazreti Ali'nin bu kitabını bize rahmetli Korkut Özal hediye etmişti.

Korkut Bey aynı kitabı "Turgut Özal'a... Süleyman Demirel'e... Recep Tayyip Erdoğan'a" da vermişti... Verdiğini, bize kendisi söylemişti... Yazmıştık. Keşke... Bu kitaptan, Kemal Kılıçdaroğlu'na da hediye etseymiş.

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Kurultay "Bölmez... Bütünleştirir"

Hani bir söz var "Yılandan korkma, yalandan kork."

CHP yönetimi de... O misal...

"Kurultay yapılmasından korkmamalı." Kurultay "Partiyi yaralamaz... Çatlatmaz."

Asıl korkulacak olan... "Kurultayı engellemek."

Kılıçdaroğlu "Kurultay bizi çatlatır" diyenlere inanmamalı.

Başında olduğu parti... Şu anda... "Karpuz gibi... Çatladı çatlayacak."

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Kramer Kramer'e karşı

Çankaya... CHP'nin arka bahçesi. Çankaya Belediye Meclisi'nin 15 üyesi "Olağanüstü kurultay" istiyor.

İzmir... CHP'nin kalesi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu "Partide değişim şart" diyor... Onun altındaki kadro ise "Olağanüstü kurultay istemiyor."

İstanbul...

Kartal Belediye Başkanı "Olağanüstü kurultay" yanlısı.

Sarıyer Belediye Başkanı... "Olağanüstü kurultaya karşı."

İşte... CHP-2018... "Kramer Kramer'e karşı." CHP de CHP'ye.

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Acı gerçek

Mehmet Ali Çelebi... "Ergenekon mağduru teğmen."

Kılıçdaroğlu onu Parti Meclisi'ne aldı.

Nikâh şahitliğini Kılıçdaroğlu yaptı.

Onu adını milletvekili aday listesine Kılıçdaroğlu yazdı. Eğer bugün İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi "Değişim" istiyorsa...

1. Kılıçdaroğlu onun "Sadakatinden... Saygısından... CHP'ye bağlılığından" zerre kadar şüphe etmemeli.

2. Gerçeği söylediği için "Çevresindeki kişiler içinde en ziyade onu dinlemeli."

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Küçük kurultay

Bülent Ecevit... CHP'nin oyunu yüzde 41.4'e yükselten (5 Haziran 1977 seçimleri) efsane lider.

Ecevit... O yıllarda... "Kurultay" derdi... Çekinmezdi.

Hatta... Kurultayla yetinmez... "Küçük kurultay" bile düzenlerdi.

CHP... Tüzük-1976... Madde 45.

Bu maddeye göre küçük kurultay "Yılda en az iki kez toplanır."

Küçük kurultaya "Genel Başkan" da katılır, "Partili" sendika ve meslek örgütü başkanları da...

İl başkanları da... CHP'li belediye başkanları da.

Küçük kurultay... Daha sonra "Yılda bire" indirildi.

Sonra da... Tüzükten hepten çıkarılıverdi (Mart- 2018 kurultayı).

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Onur Kurulu

Kemal Kılıçdaroğlu 2002 kurultayında "Partide yeni bir kurul" oluşturulmasını istedi... Önerge verdi:

"Onur Kurulu."

Kurulun üyeleri... "Hayatta olan eski Genel Başkanlar... Eski Meclis Başkanları... Eski Meclis Başkanvekilleri... Eski Bakanlar...

Eski Grup Başkan Vekilleri."

Onur Kurulu yılda en az 1 kez toplanacaktı.

Toplantıda "Dünya, yurt ve parti sorunları" konuşulacaktı.

Kılıçdaroğlu'nun önergesi alkışlarla kabul edildi.

Dün... Eski CHP Milletvekili... Eski Meclis Başkanvekili Yılmaz Ateş'e sorduk:

- Sizin de üyesi olduğunuz Onur Kurulu ne âlemde?.. Toplanmıyor musunuz?... Partinizin durumunu konuşmuyor musunuz?

Yılmaz Ateş'in yanıtı:

Onur Kurulu hiç toplanmadı ki... Adı vardı, kendisi yoktu.

Sayın Genel Başkan'a bu konuda 2 kez mektup yazdım... Ama yanıt alamadım.

Sonra... Mart-2018 kurultayında... Onur Kurulu kaldırıldı... Tüzükten çıkarıldı.

Yılmaz Ateş CHP'de "Acı gerçekleri" söyleyenlerden biri... Kılıçdaroğlu "Çevresindeki kişiler içinde en ziyade onu dinlemeliydi."

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Velev ki...

Parti içi muhalefet, velev ki, 624'ü bulamadı... Olağanüstü Kurultay toplanamadı. Ne olacak?.. Parti yönetimi "Gol atmış mı sayılacak?..

Havai fişek mi atacak?.. Timsah yürüyüşü mü yapacak?" Hastanın kanaması var...

Hastane şart... Biz "Hastane" diyelim, siz "Kurultay" diye okuyun.