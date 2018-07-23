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YAVUZ DONAT
23 Temmuz 2018, Pazartesi YAVUZ DONAT

Altın anahtar

Siyasetin altın kuralı...
Evrensel kuralı.
Lider ilk 500 günde "Başarılı bir grafik" sergilerse...
"İkinci dönemi" garantidir.
Adnan Menderes... Turgut Özal... Süleyman Demirel...
Recep Tayyip Erdoğan...
Margaret Thatcher... Ronald Reagan... Bill Clinton.
Aynı kural "Belediyecilikte de" geçerli.
Mehmet Özhaseki...
Yılmaz Büyükerşen... Yusuf Ziya Yılmaz.
Sözü Elazığ'a getireceğiz.
Mücahit Yanılmaz...
2014'te seçildi.
İlk 500 gün... Ve sonrası...
Başarılı.
Elazığ'a sınıf atlattı.
Göreceksiniz... İkinci dönemi garanti.

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VEFA

Elazığ'da 3 yeni bulvar...
Geniş... Trafiği rahatlamış.
Necmettin Erbakan Bulvarı.
Alpaslan Türkeş Bulvarı.
Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı.
Sağol "Vefalı Elazığ." Teşekkürler "Mücahit Başkan."

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ANKET

Çarşıda, AVM'de, lokantada anket:
- Ey Elazığlılar!.. Yerel seçim öne çekilsin mi?.. Kasımda olsun mu?
Yanıt 1:
- Ağzından yel alsın.
Yanıt 2:
- Derdimiz seçim değil, geçim... Önce ekonomi düzelsin.
Yanıt 3:
- Seçimden daha yeni çıktık... Sırtımızın teri bile kurumadı.

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BEĞENDİK

İkram Çeşmesi... Şehrin göbeğinde... 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda.
Sabah namazından sonra çeşmeden çorba akıyor.
Akşam da şerbet.
Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz da çeşmeden çorba ve şerbet içenlerden.
Gördük... İçtik... Beğendik.

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CHP SOHBETİ

lı'nın biri bize sordu:
- CHP'de neler oluyor?
Yanıtı bizden önce bir başka Elazığlı verdi:
- CHP'lilerin en çok sevdiği yemek, birbirlerini yemek.
Fadıl Ülgen... Palu Kültür Ve Dayanışma Derneği Başkanı söze girdi:
- Kavgalı eve kız verilmez...
Millet bu yüzden CHP'ye iltifat etmiyor.

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BEKLENTİ

Çarşıda... Esnafa sorduk:
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan en çok ne istiyorsunuz?
Yanıt... Peynirciden geldi:
- Para yastık altında... Parası olan bekliyor... Başkan Erdoğan ekonomide atılım yapsın, bak piyasa nasıl canlanır.
Dinleyenlerin tepkisi:
- Vallahi doğru... Bütün beklentimiz bu.

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EĞLENEREK ÖĞREN

Belediye...
"Çocukla" çok ilgili.
"Çocuk kampları" var... Kamplarda etkinlik çok.
Resim... Müzik...
Futbol... At binme...
Yüzme... Bisiklet... Zekâ oyunları.
Özetle... Kamp "Eğlenerek öğrenme" merkezi.
Başarılı bir uygulama.

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NİKÂH

Üniversiteden Müslüm Yavuz ile "Sağlıkçı" Arzu Bayrak evlendiler.
Nikâh şahidi olmamız istendi.
Nikâhta... Davetliler "Tempo" tuttular:
- Bas!.. Ayağına bas!..
Nikâhı kıyan Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, gelin ve damada dedi ki:
- Basın!.. Birbirinizin ayağına istediğiniz kadar basın... Ama birbirinizin nasırına basmayın.

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