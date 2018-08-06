Ekonomik savaş... İlk 100 gün... 400 yeni proje... Dolar... Euro... "Vatandaş ne diyor?"

Bolu ile Düzce'nin ortasındaki Kaynaşlı'dayız... Düzce'nin ilçesi.

Demokrasi Meydanı'ndayız.

Emekliyi, işçiyi, esnafı, nakliyeciyi, taksiciyi dinliyoruz:

Ekonomik seferberlik iyi oldu... Tam zamanı.

Piyasanın canlanması lazım.

Dolardaki artış, yalancı artış... Spekülasyon.

Ekonomik seferberliği destekliyoruz.

Büyükleri bilmeyiz ama küçük esnaf iyi değil.

Ekonomik seferberlik inşallah başarılı olur.

***

AMERİKA'YA TEPKİ

Kaynaşlı'da... Demokrasi Meydanı'nda... Sohbete devam.

Bu defa konu "ABD'nin 2 bakanımıza uyguladığı yaptırım." Herkes düşüncesini söylüyor:

ABD'nin yaptığı saçmalık.

Gülüyoruz.

İki bakanımızın sonuna kadar arkasındayız.

Misilleme şart... Biz de onlara yaptırım getirelim.

***

CHP'YE BAKIŞ

Kaynaşlı halkı "CHP'de olup bitenlere" nasıl bakıyor?

Şöyle bakıyor:

Kılıçdaroğlu genel başkanlığı kesinlikle bırakmaz.

Birlik olmayan yerde dirlik olmaz.

Kılıçdaroğlu Muharrem İnce'yi Cumhurbaşkanı adaylığı ile kandırdı... Başından attı.

***

BEBEKLERİN ORMANI

Hafta sonunu Bolu'da geçirdik... Osman Altınışık ile birlikte... Ailece.

Gezerken... "Bebek Meyve Ormanını" gördük.

Belediye "Doğan her çocuk için" bir meyve ağacı dikmiş.

"Ormanda" bebeklerin isimleri de yazılı.

Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz'ı kutladık.

Başkan dedi ki:

- Her evlenen çift için de çam ya da göknar ağacı dikiyoruz.

***

KADININ ADI VAR

Belediyede 4 "Başkan Yardımcısı" var... İkisi kadın.

Sosyal İşler Başkanı... O da kadın.

Basın Yayın Müdürü... Kadın.

Özel Kalem Müdürü... Kadın.

Muhtarlık İşleri Müdürü... Kadın.

Belediye... "Kadın dolu." Darısı "Bütün belediyelere."

***

SEVİNDİK

Park gördük... "Şehitler Parkı."

Pek çok sokağın adı... "Şehitlerin" adları... 15 Temmuz şehidi... Terör şehidi.

Ortaokul... 15 Temmuz'da, Ankara'da şehit olan Özel Harekâtçı Ozan Özen'in adını taşıyor.

Bolu... Şehidini "Parkta, okulda, sokakta... Kalbinde" yaşatıyor.

Sevindik.

***

ÇARŞI

Bolu'da... Osman Altınışık ile birlikte çarşıyı dolaştık.

10 dükkâna girdiysek beşinde, altısında aynı şeyi dinledik: "Piyasada para dönmüyor."

Çarşı, Amerika'ya karşı... "Halk ABD'ye öfkeli."

Ekonomik savaş konusunda "Beklenti yüksek." Halk "Savaşın kazanılmasını, piyasanın canlanmasını" bekliyor.

***

YEŞİL ŞEHİR

Bolu... Orman zengini bir şehir... Kayın, meşe, göknar, sarıçam... Yeşillik, baş döndürüyor.

Bolu... Temiz... Yeni caddeler açılmış... "Emekli" şehri... Şöyle ki, buraya tayin edilen memur, "Emekli olunca gitmiyor... Bolu'ya yerleşiyor."

Ve... Turizm kenti.

Turizm konusu uzun... Yarın anlatırız.