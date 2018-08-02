Çarşıyı pazarı... Battal Gazi'yi Yeşilyurt'u... Hürriyet Parkı'nı Fahri Kayahan Bulvarı'nı... Yorulana kadar dolaştık.

Bakırcılar Çarşısı'nda yemek yedik... "Güngör Kebap." Kayısıcılar çarşısında (Şire Pazarı) İlyas Meral'in çayını içtik.

Gezdiğimiz yerlerde hep "Aynı afişi" gördük... Fotoğrafını çektik.

"15 Temmuz Destanı... Unutmadık unutmayacağız" afişleri.

Biliyorsunuz... Malatya 15 Temmuz'da "Destan yazmıştı."

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AĞIT



SABAH Gazetesi ekibi olarak akşam yemeğindeyiz.

Yemekte "Müzik" de var...

Malatya Büyükşehir Korosu'nun "Öğretmenleri." Önce "Malatya türküleri." Sonra da... Peş peşe... Üç türkü...

"Ağıt" da diyebilirsiniz.

Biri Ömer Halisdemir için yazılıp, bestelenmiş.

Diğeri Fethi Sekin için.

Üçüncüsü Eren Bülbül için.

Cep telefonuyla canlı yayın yaptık...

Türküleri Ömer Halisdemir'in abisi Doğan Halisdemir'e dinlettik.

Uzun söze gerek yok... Malatya "İşte böyle bir diyar."

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KAYISI PARA EDİYOR



Saat 22.00 suları... Kanal Boyu ana baba günü... Millet neşeli.

Malatya Milletvekili... Eski Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci kulağımıza eğiliyor:

- Kayısı fiyatları iyi... Onun için milletin yüzü gülüyor.

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NABIZ



Ersin Ramoğlu ve Osman Altınışık ile birlikte halkın içindeyiz.

Bir kahvenin (Gülüm Çay Evi) önünde...

Çay içenler... Tavla oynayanlar...

Sesleniyorlar:

- Malatya'nın nabzı burada atıyor...

Buyrun, çayımızı için... Bizi de dinleyin.

Çaylarını içiyoruz, onları dinliyoruz.

Biri "Huzur" diyor... "Önce huzur...

Her şeyin başı huzur." Diğeri:

- Reis söz verdi... Ekonomi canlanacak...

Onu bekliyoruz.

Öteki:

- Terör bitsin, ekonomi hareketlensin, Türkiye F-14 gibi uçuşa geçer.

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ÇARŞI BÖYLE DİYOR



Kayısıcıların yoğun olduğu çarşıdayız (Şire Pazarı).

Anadolu Kayısı... Kula Kayısı...

Subaşı Kayısı... Konak Kayısı...

Eşrefoğlu Kayısı... Karabulut Kayısı...

Yüzlerce dükkân.

- Ey Şire Pazarı esnafı!... Haliniz nicedir?

İlyas Meral (Meraller Kayısı) "Seçimden sonra piyasada canlanma oldu" diye söze başlıyor:

- Sonra ne olduysa oldu, dolar, euro, altın konuşulur oldu... İşlerin hızı kesildi.

Bir diğer kayısıcı "Birileri Türkiye'nin ayarlarını bozmaya çalışıyor" diyor:

- Karıştıran, kurcalayan çok...

Türkiye'nin düzlüğe çıkmaması için uğraşanlar var... İçimizde de var, dışımızda da.

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ALLAH RAZI OLSUN



Elazığ'a gittik... "Engellilere gösterilen ilgiyi" gördük... Ve Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz'ı kutladık.

Malatya'ya geldik... Burada da belediye "Engellinin üzerine titriyor." "KPSS kursu" var.

Engelli, evinden alınıyor... Kursa getiriliyor...

Kurs 4 ay.

Sonra... KPSS sınavı.

KPSS sınavını başarıyla geçen 240 engelli şu anda devlet memuru.

Engelli Eğitim Merkezi'ni...

Engelli Spor Merkezi'ni... Engelliler için düzenlenen müzik, resim, el işi kurslarını görünce... Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'a sarıldık:

- Allah razı olsun.

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ÖZEL BİR NOT



Mektup da diyebilirsiniz... Hürriyet Gazetesi Genel Yönetmeni Vahap Munyar'a.

Malatyalı... Ve koyu bir Malatya âşığı.

Ama şimdi "Ağır bir yükün altında...

Malatya'ya pek gelemiyor." Telefonda dedi ki:

- Keşke ben de orada olabilseydim.

Sorduk:

- Memleketinden bir isteğin var mı?

- Kayısı... Ama gün kurusu.

Malatyalı'ya... Malatya'dan...

Malatya kayısısı yolladık... Kargoda...

Afiyet olsun.