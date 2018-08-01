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YAVUZ DONAT
01 Ağustos 2018, Çarşamba YAVUZ DONAT

Bir “fahri hemşehrinin” not defteri

MALATYA

Malatya Milletvekili ve Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, kürsüde, bizi "Malatya'nın Fahri Hemşehrisi" ilan edince...
Malatyalılar bize "Hoş geldin hemşehrim" demeye başladılar.
Hoş bulduk.

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KALKINAN ŞEHRİN HİKAYESİ

Öznur Çalık uzun konuştu...
"Sağlık, eğitim, spor, turizm, sanayi, tarım, bilim kenti" Malatya'nın, kalkınma hikâyesini anlattı.
Dinledik.
Malatya'da gerçekten bir "Kalkınma destanı" yazılıyor.
Ama... Öznur Hanım "Otizmli Çocuklar Eğitim Merkezi'nden" söz edince... Sonra "Görme Engelliler Okulu" konusuna girince...
Etkilendik... Duygulandık...
Sevindik.
Teşekkürler Malatya.

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BÜLENT TÜFENKCİ

Malatya Milletvekili... 24 Haziran'dan önce Gümrük ve Ticaret Bakanı'ydı.
Sanayiden, yatırımdan, teşvikten söz ettikten sonra, öyle bir şey söyledi ki, bütün salon alkışladı.
Malatyalı ile dostluk edin...
Birlikte seyahat edin... Aç kalmazsınız.
Seyahatte... Bir yerde... Belki bavulunuzu unutursunuz... Ama Malatyalı'nın dostluğunu ömür boyu unutmazsınız.

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HACI UĞUR POLAT

Büyükşehir Belediye Başkanı... Sloganı "Az laf, çok iş." Konuşmasına "Memleket emektir" diyerek başladı.
Sonra da... Malatya'nın "Hedeflerini" anlattı.
2023 hedefi... 2053 hedefi... 2071 hedefi.
Denilebilir ki "O tarihlere kadar kim öle, kim kala..." Ama... "Kazın ayağı öyle değil." Hedefin yoksa, ne söylesen boş.
Malatya... "Hedefi olan" şehirlerden.

***


ALİ DENİZ SÜRMEN

Malatya Valisi Ali Kaban yıllık izinde.
SABAH Gazetesi'nin "Malatya buluşmasına" Vali Vekili Sürmen katıldı.
"Hoş geldiniz" konuşmasını o yaptı.
"Mikrofonun" cazibesi vardır... "Mikrofon" çekicidir.
Buna "Mikrofon şehveti" de denilebilir.
Ali Deniz Sürmen... Mikrofonun başına geçti... Ve "Kısa... Ama çok kısa" birkaç söz etti.
"Sizleri dinleyeceğiz... Not alacağız...
Yapılan konuşmalardan ve önerilerden yararlanacağız" dedi.
Konuşma kısa, alkış ise uzundu.
SABAH'ın teşekkür armağanını Ali Deniz Sürmen'e biz verdik.

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YÜKSELEN DEĞER... "HUZUR"

Malatya... Güvenli bir şehir.
Gece saat 24.00'te... Şehir hâlâ canlı.
Güvenliği, emniyetten ziyade "Halkın kendisi" sağlıyor.
"Uyum... Yardımlaşma...
Saygı" kurumsallaşmış.
Pazartesi akşamı "Dışarıdaydık...
Geç saatlere kadar." Bülent Tüfenkci ve Hacı Uğur Polat'la "Kanal Boyunda" dolaştık.
"Ne gördüğümüzü" sorarsanız...
"Huzur içinde ve temiz" bir şehir gördük.

***


DOĞU'NUN YILDIZI

Malatya... 786 bin nüfus...
363 fabrika... 355 milyon dolarlık ihracat...
Malatya... "Anadolu'nun yükselen değeri." Yarın... "Malatya destanı."

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