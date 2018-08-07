Gölcük...

Orman içinde bir göl... Çevresi ana baba günü...

Kırıkkale'den "Akraba ziyaretine" gelmiş bir grup... Piknik yapıyor.

"Buyur" ediyorlar.

Önce çay... Sonra sohbet... Konu "Ekonomik savaş... Piyasa." Kırıkkaleli'nin biri esnaf.

"Ekonomik seferberlik sözü bize can suyu gibi geldi" diyor:

- Çarşının, pazarın, doların rayına oturacağına inanıyoruz.

Akrabası olan diğer Kırıkkaleli, gıda toptancısı.

"Geçen bayram öncesi emekliye verilen bin liradan" söz ediyor:

- Bu para emekliye de, piyasaya da ilaç gibi geldi... Kurban Bayramı öncesinde yine canlılık bekliyoruz.

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YEREL SEÇİM



Nereye gitsek aynı soru... Bolu'da da soruldu:

- Erken yerel seçim var mı?

Bu konuda halk ikiye bölünmüş durumda.

Bir kesim diyor ki:

- Erken seçim olmaz... Millet seçimden yoruldu.

İkinci kesim:

- Kasımda erken yerel seçim olur... Ve Başkan Erdoğan 5 yıllık bir yol haritası çizer... Belediye seçimi 2019'da yapılırsa, yol haritasında kırıklık olur.

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KISKANDIK



Elazığ'a gittik... "Hayvan hastanesi" var... Dört dörtlük.

Malatya'yı gezdik... "Hayvan hastanesi...

Tam puan." Bolu'ya geldik... "Burada da var mı" diye merak ettik.

Var... Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz "Sokaklardaki dostlarımız" için öyle bir hastane... Öyle bir barınak yaptırmış ki, Bolu'ya yolunuz düşerse görmelisiniz.

"Hayvan ambulansı... İlk müdahale...

Mikroçip kayıt... Röntgen...

Ultrasonografi... Ameliyathane...

Ameliyat sonrası bakım ünitesi." 300 bin nüfuslu Bolu'da var.

5.5 milyon nüfuslu Ankara'da yok Kıskandık.

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2-T



Birinci "T" turizm... İkinci "T" ise tavukçuluk.

Turizmci Serdar Yıldız... Orman içinde kurulan bir termal kasabanın (Narven... 8 bin yatak kapasiteli...

3 bini bitmiş... Doluluk yüzde 100) genel müdürü... Dedi ki:

- Bolu destan yazıyor...

Turizmde AB standartlarının üzerindeyiz.

Bolu'da iki "Tavukçu" var... İkisi de Türkiye'nin "İlk 100 büyüğü" içinde... Erpiliç ile Beypiliç.

Mustafa Ericek (Erpiliç'in başkanı) dedi ki:

- Sektör çok iyi... Önümüzü görmemiz için bir program gerekliydi... Başkan Erdoğan'ın 100 günlük planı ekonomiyi rahatlattı.

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BOLU... "DOĞANIN KALBİ"



Abant... Gölcük... Seben...

Ormanlar... Dağlar... Yaylalar...

Yerli ve yabancı turistler... Şırıl şırıl akan sular.

Osman Altınışık dedi ki:

- ATV ile dolaşmadan doğanın kalbindeki güzellikler tam olarak görülmez.

Dolaştık... Manzara başımızı döndürdü.

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BİR BELEDİYECİLİK MODELİ



Alaaddin Yılmaz...

2004'ten bu yana Bolu Belediye Başkanı.

Yeni bulvarlar açıyor...

Ama "İstimlak" yoluyla değil... "İkna" yoluyla.

"Baba" diyor...

"Amca... Dayı...

Hala... Teyze" diyor... Vatandaşı ikna ediyor... İstimlaka, mahkemeye gerek kalmıyor...

Yol açılıyor.