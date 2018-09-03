Şeref yoksunları...

Sanatçı müsveddeleri...

Hepiniz satılmış birer şerefsizsiniz...

Vatan hainleri.

Bu sözlerin muhatapları...

Sanatçılar.

Hülya Koçyiğit'ten Orhan Gencebay'a, Mustafa Sandal'dan Zerrin Özer'e, Şafak Sezer'den Şahan Gökbakar'a... Alişan'dan Metin Arolat'a, Hande Yener'den İsmail YK'ya, Kutsi'den İzzet Yıldızhan'a kadar.

Suçları:

Cumhurbaşkanı adayı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Cumhurbaşkanlığı Türkiye Vizyon Belgesi'ni" açıkladığı toplantıya katılmak.

Vay sen misin, Erdoğan ile aynı fotoğraf karesine giren?.. "Vatan hainisin." Köroğlu'nun "Delikli demir icat oldu mertlik bozuldu" dediği misal...

"Sosyal medya" çıktı ve "Linç moda oldu."

***

Karar

Külliye'de bir davet vardı...

"30 Ağustos" resepsiyonu.

Erdoğan ile Yavuz Bingöl "Yemen türküsünü" birlikte söylediler.

"Sosyal medya" hemen "Kararını" verdi:

- Yavuz Bingöl'ün linç edilmesine....

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İdam

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri verildi.

Şener Şen... Erdoğan'ın elinden ödül alanlardan biriydi.

Sosyal medya hemen "Şener Şen'in ipini çekti."

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İftar "suçu"

Gülben Ergen... Petek Dinçöz...

Hande Yener... "Erdoğan'ın, Huber Köşkü'ndeki iftarına" katıldılar.

Sonuç... "Linç."

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Top atışı

İstanbul Başakşehir Stadı'nın açılış töreni sonunda "Şöhretler" maç yaptılar.

Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte maça çıkanlar...

Yılmaz Erdoğan... Acun Ilıcalı... Fatih Terim... Tolgahan Sayışman, sosyal medya tarafından "Top atışına" tutuldular.

***

Dayak

Mazhar Alanson "Atatürk sevgisi aldım...

Ama Peygamberimize de âşığım" dedi.

Ve... Sosyal medyada "Bir araba dayak yedi."

***

Yaylım ateş

Bülent Ortaçgil...

24 Haziran seçimlerinden sonra...

Dedi ki:

- İktidar yüzde 52'den fazla oy aldı... Buna saygı duymak lazım.

Anında... Sosyal medyada... "Kurşuna dizildi."

***

Taş yağmuru

Sanatçılar... Zeytin Dalı Harekâtı'na katılan Mehmetçiğe moral vermek için Hatay'a gittiler.

"Sosyal medya" boş durur mu?

Hemen "Taş yağmuru" başladı.

***

Cenaze namazı

Derya Köroğlu, Günaydın'a özel bir röportaj verdi... Darbeleri eleştirdi... 16 Ağustos.

Röportaj, yayınlanmadan önce sanatçıya yollandı...

"Onayı alındı." Sonra da yayınlandı... 27 Ağustos.

Ardından "Linç tugayı" devreye girdi.

Derya Köroğlu... Linçten kurtulabilmek için..

"Sözlerim çarpıtıldı" dedi.

Röportajı yapan Tuba Kalçık da "Olay röportajın bant kaydını" masaya koyuverdi (sabah.com.tr).

Buyrun cenaze namazına.

***

Aforoz

Kitap... Bülent Ecevit'in Anıları... Sayfa 49.

Ecevit "Sol... Siyaset...

Din" konusunda, kitabın yazarı Mehmet Çetingüleç'e şunları söylüyor:

- Sol "İnançsızlık" olamaz...

Öyle olsa yüzde 99'u Müslüman olan bir ülkede sol yaşayamaz ve CHP yüzde 44.4'lere varan oya ulaşamazdı.

Ecevit hayatta olsaydı "Yüzde 99'u Müslüman olan ülke" sözünden dolayı "Aforoz edilirdi."

***

Nazar mı değdi bize?

Yusuf Nalkesen'in "Hicaz" makamındaki bestesi:

"Nazar mı değdi bize, Düştük bu hale neden?" Biz... "Eskiden böyle değildik." Ne oldu?.. "Sosyal medyadan sonra" neden "Bu hale düştük?" "Nazar mı değdi" bize?

Arif Sağ... 1987'de SHP'den "Ankara Milletvekili seçildi."

Hülya Koçyiğit... 1987...

ANAP'tan, İstanbul adayı idi...

"Seçilemedi."

1991... Cüneyt Arkın...

Eskişehir-ANAP... Necla Akben İstanbul-ANAP... "Seçimi kaybettiler."

1994... Barış Manço... DYP'nin Bakırköy Belediye Başkan adayıydı...

"Sandıktan çıkamadı."

Ediz Hun... 1999... "ANAPİstanbul." Meclis'e girdi.

Menderes Samancılar... 1999...

"ÖDP-Adana." Meclis'e giremedi.

2002... Meclis'te...

CHP'den... 2 sanatçı milletvekili...

"Berhan Şimşek... Zülfü Livaneli."

2007... Osman Yağmurdereli...

Ak Parti... İstanbul... "Milletvekili."

2009... Yerel seçim...

Levent Kırca... DSP'nin Üsküdar Belediye Başkan adayı...

"Seçilemedi." Hiçbirine... Ama hiçbirine... Siyasi "Görüşünden, duruşundan" dolayı hakaret edilmedi.

Hiçbirine "Vatan haini... Şeref yoksunu... Satılmış... Sanatçı müsveddesi" denilmedi.

Ama... "Sosyal medyadan sonra" bize bir haller oldu.

Neden?

Nazara mı geldik?