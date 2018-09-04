ERZURUM



Yedi ay beyaz... Üç ay ayaz... İki ay da yaz... İşte "Dadaşlar diyarı" Erzurum.

Yaz bitmiş... Erzurum kışa hazırlanıyor.

Geldik... Gezdik... Dadaşları dinledik.

Buyurun... "Erzurum raporu."

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Amerikan oyunu





Erzurum'da en önemli sorun... "Isınma." Doğalgaz var ama...

"Herkesin gücü yetmiyor." Öyleyse... Gelsin kömür.

Ve kömürü tutuşturmak için de odun.

Kömür... Rus malı.

"Tayyib... Akabe...

Isı..." 3 kömür firması/markası var.

2+1 ev için... 2 ton kömür alacaksınız... 3.500 lira... Yarım ton da odun...

500 lira.

- İsrafil... Kömür satışları nasıl?

İsrafil Aydın (Genç Kömürcülük) dedi ki:

- Dolar artışı kömürü de vurdu... Satış durdu.

Erzurumlu, Amerika'ya öfkeli.

Herkes... Dolar'daki yükselme için "Aynı şeyi" söylüyor:

- Amerikan oyunu.

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Erzurumspor



Erzurum'da... Nereye baksanız "Afiş." "Erzurumspor'a başarılar dileriz" afişleri.

Erzurumlu "Başkan, forvet oyuncusu alsın...

Takım gol atsın" diyor.

Başkan...

Erzurumspor'u Süper Lig'e çıkaran "Büyükşehir Belediye Başkanı... Mehmet Sekmen." Başkan da "Para lazım" diye yakınıyor.

Para "Nereden" gelecek?

Formanın üzerine yazılacak "Yazıdan...

Reklamdan." Erzurumlu... "Ne olur yazın" diyor:

- Hali vakti yerinde olan hemşehrilerimiz destek versinler.

- Kimler?

- Adnan Polat... Acun Ilıcalı... EVYAP... Nusret...

İbrahim Polat...

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Devam





Yeni bir mesire alanı yapılmış...

500 bin metrekare...

Çok beğendik.

Burası "15 Temmuz mesire alanı." "Anıt" yapılmış... Onu da beğendik.

"15 Temmuz anıtı." Meydanda... "Devam" yazısını gördük... Ay yıldızlı... Fotoğrafını çektik.

Erzurum'da bu "Damar" çok güçlü.

"Vatan" damarı...

"Türkiyem" damarı

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Dul kadın





Sosyal yardım...

Fakire odun kömür...

Ücretsiz sağlık hizmeti...

"Gariban" memnun.

Bunlar konuşulurken...

Sadrettin Çelik "Artık dul kadınlar evlenmiyorlar" dedi.

- Niçin?

- Netsin (Ne etsin) kocayı?.. Devlet, dul kadına yardım ediyor... Odun kömür veriyor... Maaş bağlıyor...

Koca da olmayı versin.

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Nabız



Taşhan... Şehrin merkezinde... Tarihi bir mekân. Oltu taşı... Tespih... Gümüş... Takı... Yüzük... Kolye... "Müze gibi" bir çarşı. "Yeşim Oltu Taşı... Sadrettin Çelik..." Çarşının eskilerinden. Ona "Erzurum'un... Çarşının" nabzını sorduk... Dedi ki:

Tencere kaynıyor Elhamdülillah.

Bugüne de çok şükür.

Vatan namustur... Namusumuz sağ olsun, peynir ekmek de yeriz.

Beddua iyi bir şey değil ama... Trump kendi sonunu hazırlıyor.

Onun Dolar'ı varsa, bizim de Allahımız var.

Kriz diyorlar... Ne krizi?.. Herkesin elinde cep telefonu... Herkesin altında araba... Plajlar dolu.

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Taksi



Taksiye bindik.

Taksici para almadı.

"Siz misafirsiniz" dedi.

Israr ettik... Dinletemedik.

Erzurum... "İşte böyle bir yer." Olağanüstü misafirperver.

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Çay



Kömürcüye gittik... İsrafil "Çay söyledi." Taşhan'ı gezdik... "Yine çay." Hakkı Hınıslıoğlu ile sohbet...

"Önce çay." Çarşıda... Rahmi Dumlu ile buluştuk... "Ve çay." Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Lütfi Yücelik'i dinledik...

"Çay üstüne çay." Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i ziyaret ettik.

İlk işi "Çay söylemek" oldu:

- Başkan... Yeter... Çok içtik.

- Kaç bardak içtiniz?

- 25'i buldu.

- Az... Yetmez...

Erzurum'da insan günde 40-50 bardaktan az çay içmez.