Sincan'ı anlatıyorduk...

FETÖ davalarını...

"Müştekilerin" beyanlarını...

Mahkemelerdeki havayı...

Araya cumartesi, pazar girdi... Devam edelim.

Ve son söyleyeceğimizi, yazımızın başında seslendirelim:

"Darbe sanıklarında zerre kadar pişmanlık yok... Bugün ellerine fırsat geçsin yine darbeye soyunurlar."

***



Soruya (!) bak



Darbe gecesi yaralanan genç "Müdahil sıfatıyla" mahkemede beyanda bulunuyor.

"Akıncı Üssü önünde neler olduğunu...

İnsanların üzerine nasıl ateş açıldığını" anlatıyor.

"Sanıklardan biri" gaziye soru soruyor:

- O gece Akıncı Üssü'nün önüne neden gittiniz?

Şehit yakınları ve gazilerin oturdukları sıralardan tepkiler yükseliyor.

Avukat Süleyman Ayhan bize "Görüyorsunuz" diyor:

- Sanık nasıl da konuyu saptırmaya çalışıyor?

***



Pişkinlik



Avukat Süleyman Ayhan "1.5 yıldır Sincan'da." Duruşmaları "Başbakan'ın avukatı" sıfatıyla izliyordu.

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne" geçildi... O artık Cumhurbaşkanı'nın avukatı...

Duruşmaları "Cumhurbaşkanı adına" izliyor.

Sohbet ediyoruz... Diyor ki:

Görev yeri Akıncı Üssü olmayan darbeci subay, 15 Temmuz gecesi Sincan'a gidiyor... Akıncı Üssü'ne...

Burada yargılanıyor.

Ve şimdi de... O gece darbeye direnen...

Darbecinin açtığı ateşle yaralanan gaziye, Akıncı Üssü'nün önüne neden gittiğini sorabiliyor...

Pişkinliğin bu kadarına da pes doğrusu.

***



Yazmazsak olmaz



Duruşmalara siyasetçi ilgisi "Düşük yoğunlukta." Bu konuda bir şehit yakını bize dedi ki:

- Siyasetçiler gelmiş olmak için geliyorlar...

Fotoğraf çektirip gidiyorlar...

Son haftalarda gelen giden yok gibi.

***



Soru



Soruyu "Devlet Bahçeli'yi çok sevdiğini...

Seçimde MHP'ye oy verdiğini söyleyen" bir gazi sordu:

- FETÖ'ye ve darbeye en keskin biçimde tepki koyan MHP, FETÖ davalarına neden müdahil olmuyor?... Niçin avukat yollamıyor?

***



"Cepheler netleşiyor"



Emekli Korgeneral Mehmet Şanver, mahkemede, müdahil olarak beyanda bulunuyor.

"15 Temmuz gecesi kızının düğünü olduğunu... Darbecilerin düğünü bastıklarını...

Kendisini derdest ettiklerini...

Kızının düğününü göremediğini" anlatıyor.

Sanık avukatlarından biri... Soru soruyor:

Kızınızın dü��ününde yaşananlar üzüntü verici.

Siz kızınızın düğününün görememekten yakınıyorsunuz ama...

Burada... Tutuklular arasında...

Çocuğunun doğumunu göremeyeler var.

Vicdanen rahat mısınız?

Mehmet Şanver'in yanıtı kurşun gibi:

- Anlaşılan cepheler netleşiyor.

Bu yanıt darbecilerin avukatlarının hoşuna gitmiyor... "Mırıldanıyorlar...

Homurdanıyorlar." Şehit ailelerinin ve gazilerin bulundukları bölümden ise... "Alkışlar yükseliyor."

***



Canlı yayın



Televizyonlarda "Darbecilerin görüntüleri" yayınlanıyor... Biliyorsunuz.

Davanın ilk günü...

Darbeciler "Askerlerin arasında" mahkemeye getiriliyorlar...

"Konvoy halinde." Darbe sanıklarından biri bu görüntülerin yayınlanmasından...

Tekrar tekrar ekrana getirilmesinden rahatsız.

Mahkeme başkanından talepte bulunuyor.

"Rencide oluyorum" diyor.

"Yayın yasağı konulmasını" istiyor.

Duruşmaya ara verilince bir şehit babası yanımıza geliyor:

- Benim de mahkeme başkanından bir isteğim var... Darbe duruşmaları televizyonlarda canlı olarak yayınlansın.

***



Gözlem



Avukat Süleyman Ayhan tam bir "Sincan uzmanı." Bize öyle bir şey söyledi ki... Paylaşmalıyız:

Sincan'da yargılananların tamamı FETÖ'cü değil...

İçlerinde FETÖ ile ilgisi olmayanlar da var.

Ama şurası kesin...

Hepsi de darbeci.

***



Komedi



Eski subay... Gırtlağına kadar darbeye bulaşmış... "Görüntüleri" var.

15 Temmuz'dan sonra kaçmış.

Sonra... "Sahte kimlikle" yakalanmış.

Poliste, savcıda "Bülbül gibi her şeyi anlatmış." Ama mahkemede "İnkâra" sapıyor.

"Masumum" diyor.

"Beraatini" istiyor.

Darbe mahkemelerinde böyle "Komedi" o kadar çok ki.

***



"Güzel şeyler"



Uşak'ta tanık olmuştuk... Belediye Başkanı Nurullah Cahan yanına eşini de alıyor "Şehit çocuğunun yaş gününe...

Sünnetine... Düğününe" gidiyor.

Ankara-Kahramankazan'da da "Aynı şey" oluyor.

Belediye Başkanı Lokman Ertürk eşi Meral Hanım ile birlikte "Şehit evlerine" ziyarete gidiyor.

"Yaş günü... Sünnet... Nikâh..." Şehit ailesini yalnız bırakmıyor.

Bunlar... "Güzel şeyler."