Çukurova... Siyaset bilimciler için bulunmayacak laboratuvar... Şöyle ki:

Ak Parti 16 yıldır iktidarda.

Adana'da ve Mersin'de birinci parti.

Ama... Ak Parti'nin milletvekili seçimlerindeki oyu...

Adana'da yüzde 37.34'ü geçemedi.

Mersin'de... 2002...

2007... 2011... 2015 seçimleri...

Ak Parti yüzde 32'nin üzerine çıkamadı.

Bundan iyi laboratuvar olur mu?

"Bölge" tam bir "Siyaset okulu."

***



Fırtına... Geride kaldı



Geçen yerel seçimde... 30 Mart 2015'te...

Adana ve Mersin'de "Büyükşehir'i" MHP aldı.

Adana'nın 15 ilçesinin 8'inde...

Belediye seçimlerini "MHP kazandı."

Mersin'de 13 ilçe var... 8'ine MHP "Damgasını bastı." Soru:

- 31 Mart 2019'da ne olur?

Ne olacağı sandıklar açılınca belli olur.

Ama... MHP'nin "Eski rüzgârı" yok.

***



Acı... Ama gerçek



Mersin'de... Nereye baksanız "CHP aday adaylarının" afişleri.

CHP'de "12 kişi" adaylığa soyunmuş.

İçlerinde "5 eski milletvekili" var.

"İkisi" eski bakan.

"Garibimize" giden ise...

Bu 12 kişi içinde "Tek kadının olmayışı."

Türkiye'nin ilk il kadın belediye başkanı... "Müfide İlhan...

Mersin Belediye Başkanı."

Sene 2018... Mersin siyasetinde "Kadının adı yok."

***



Mersin soruları



Çarşıyı pazarı dolaştık.

Ve "Sorularla" karşılaştık.

Ak Parti kimi aday gösterecek?

CHP ile İyi Parti yerel seçim ittifakı yaparlar mı?

MHP... MHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ı aday yapmadı... Kocamaz, başka partinin adayı olur mu?

***



Narenciye Festivali



Kaplumbağa...

Aslan... Zürafa...

Otomobil... Fil...

Hepsi de narenciyeden yapılmış.

Mersin Narenciye Festivali renkli mi renkli.

Değişik ülkelerden "Ekipler" gelmiş...

Dans... Müzik...

Tiyatro.

Bulgaristan...

Azerbaycan...

Ukrayna...

Kazakistan...

Bosna Hersek...

Macaristan... Rusya...

Gürcistan... KKTC...

Hırvatistan... İran...

Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir "Kortej geçişi yapan ülkeleri saymakla kendinizi yormayın" dedi:

- Festivalimize 26 ülke geldi.

***



Evet



Türkiye'nin yıllık narenciye üretimi "4.8 milyon ton." Bunun "1.2 milyon tonu" Mersin'den.

Bu yıl "Ürün iyi." İhracatın çoğu "Rusya'ya, Irak'a, Ukrayna'ya." Üretici halinden memnun mu?... Evet.

***



Türkmen "Kardaşlar"

N arenciye Festivali'nde... Kortej geçişinde...

En büyük alkışı "Irak-Kerkük...

Türkmen Kardaşlar Ocağı" aldı.

Binlerce izleyici alkışlamakla kalmadı...

"Ayağa kalktı."

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Kampanya



Adana'da ve Mersin'de... Nereye baksanız "CHP'li aday adaylarının" afişleri.

Ak Parti... Sessiz... Aday kim olacak?..

"Herkes beklemede."

MHP... Aday belli... "Kampanya erken başlamış."

İyi Parti... "Kafalar karışık..." CHP ile ittifak yapılacak mı?

En hareketli parti CHP.

CHP afişlerinden biri dikkatimizi çekti... Fikri Sağlar'ın afişi: "Bırakın kararı Mersin halkı versin."

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Seçim ekonomisi



Piyasa şimdiden "Canlı, heyecanlı." "Matbaalar... Ajanslar... Reklamcılar" kolları sıvamışlar.

"Paketler" hazırlamışlar.

Örneğin; "Belediye başkan adaylığı" seçim paketi.

Veya; "Muhtar adayı" seçim paketi.

Muhtar adayı için... "Stüdyoda fotoğraf... 5 bin tanıtım broşürü... 2 bin kartvizit... 50 kâğıt afiş...

50 branda afiş... Ve daha pek çok malzeme..." Hepsi... Adayın emrine amade.

"Tüm paket sadece 990 TL."