Yerel seçim için "Süreç" işliyor...

Başkan Erdoğan dün Ak Parti'nin "20 adayını daha" açıkladı.

Açıklananlardan biri de...

"Trabzon Büyükşehir" adayı:

Van Valisi Murat Zorluoğlu... Aynı zamanda "Kayyum" Van Belediye Başkanı.

10 Ağustos 2018... Şunları yazmıştık:

"Kayyum-Vali Murat Zorluoğlu ile Van değişiyor, dönüşüyor, güzelleşiyor."

11 Ağustos 2018'deki yazımızdan: "Çarşıda, parkta, dükkânda, halkın içinde bir vali gördük...

Dert dinliyor...

Garibana yardım ediyor...

Çocuğun başını okşuyor." "Trabzon-Çaykaralı" Murat Zorluoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için "Doğru tercih."

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Afyon



Aday Mehmet Aksoy... "Sürpriz" sayılır.

Zira... Bildiğimiz kadarıyla... "Adaylık başvurusu yapmamıştı." Demek ki... "Ankette... Kamuoyu yoklamasında" onun adı çıktı... Ve Genel Merkez tarafından "Göreve çağrıldı."

Eski İl Başkanı.

Milletvekili seçimlerinde beşinci sırada adaydı.

Müteahhit... Halkta karşılığı var... Sevilir, sayılır.

Seneler önce... İl başkanlığı döneminde...

Daha örgüt, darbe gibi sözler edilmezken, Mehmet Aksoy, Fetullah Gülen yapılanmasına açıktan tavır almıştı.

Zorlanmaz... Seçimi kazanır.

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Konya



Büyükşehir... Uğur İbrahim Altay...

"Mevcut başkan." Geçen hafta Gaziantep'te karşılaşmıştık...

Kahvaltıda.

22 Kasım 2018...

"Erken tebrik" başlığı ile şunları yazmıştık:

"Adaylığı... Seçimi kazanması kesin... Şimdiden tebrik ettik." Konya'da... "Başarı ödüllendirildi."

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Sivas



Mevcut Başkan Sami Aydın...

Başarılı... Zaten dün Tayyip Bey de "Sami kardeşimize hizmetleri için teşekkür ederim" dedi.

"Yeni aday" ise Hilmi Bilgin...

Kan değişimi... Nöbet değişimi.

Hilmi Bilgin eski milletvekili...

İki dönem.

Avukat... Adalet Bakan Yardımcısı.

Sivas'ta ve Ankara'da sivil toplum kuruluşları ile sürekli diyalog halinde.

Sivas'ın Kangal ilçesinden...

Halktan kopuk değil.

Sivas... Şanslı illerden... Önce Sami Aydın, şimdi Hilmi Bilgin... "Karşılığı olan" isimler.

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Çorum



Fikret Hışıroğlu...

Çorum'un tanınmış leblebicilerinden.

Ali Bektaş... Çorum Ticaret Borsası Başkanı.

Tayyip Bey dün "Çorum adayımız Halil İbrahim Aşgın" deyince... Fikret de Ali de "Aynı tepkiyi" verdiler:

- İyi oldu...

Çorum kazandı.

Halil İbrahim Aşgın, Ensar Vakfı Başkanı'ydı... Adaylık için başvurunca, vakıf başkanlığından ayrıldı.

Çorum'da "Bilinen... Halkın içine giren... Saygı gören" bir isim.

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Balıkesir



Kırkpınar güreşlerinin meşhur söylemidir:

"İki yiğit çıktı meydane... İkisi de birbirinden merdane." Mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu (Metropol ilçe Altıeylül'ün eski belediye başkanı) başarılı.

Metropol ilçe Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz... O da başarılı.

Genel Merkez "İki yiğitten birini" aday göstermek zorundaydı.

Tercih... Yücel Yılmaz.

Dün... Hoşumuza giden görüntü...

Yücel Yılmaz'ı ilk kutlayan Zekai Kafaoğlu oldu.

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Cemil Çiçek dedi ki...



Tayyip Bey dün "20 adayı" açıklamadan önce Cemil Çiçek'le birlikteydik...

Bir başsağlığı ziyaretinde.

Laf lafı açtı... Ve "Bazı adaylardan" söz açıldı... Cumartesi günü açıklanan isimlerden.

Cemil Çiçek dedi ki:

Düzce... Faruk Özlü...

Bakanlık yaptı... Devleti tanır...

Uzlaşmacıdır... Sorunlara çözüm odaklı yaklaşır... Düzce kazanmıştır.

Samsun... Mustafa Demir... Bir önceki başkan Yusuf Ziya Yılmaz başarılıydı... Başarıların devamı için eski bakan Mustafa Demir doğru isim... Samsun ilerleme kaydedecektir.

Gaziantep... Eski bakan ve mevcut başkan Fatma Şahin ile yola devam... Önemli hizmetleri var... Görevde kalması son derece isabetli.

Ordu... Yine eski bir bakan...

Hilmi Güler... Ak Parti'nin başarılarında önemli payı var...

Tecrübesinden Ordu kârlı çıkar.

Bolu... Mevcut başkan Alaattin Yılmaz başarılıydı... 3 dönem görev yaptı... Adayımız Fatih Metin'e gelince... Eski milletvekili... Ticaret Bakan Yardımcısı... Bolu'ya büyük hizmetleri olacak.

Kocaeli... Tahir Büyükakın...

Gerçekten isabetli oldu... Valilik yaptı... Hizmet ve yönetim konusunda birikimli.

Erzurum... Mehmet Sekmen... Kıdemli ve başarılı bir belediyeci... Göreve devam etmesi çok doğru.

Antalya... Menderes Türel... Çok şey yaptı... Başladığı işleri tamamlaması için yola onunla devam etmek şarttı.

Amasya... Cafer Özdemir...

İki dönemdir belediye başkanı...

Başarılı bir belediye başkanı...

Başarısı takdir edildi.