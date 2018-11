AKHİSAR (MANİSA)

Dünya Zeytin Günü... Akhisar Zeytin Hasat Şenliği... Kortej... Folklor ekipleri...

Yürüyüş sırasında Akhisarlılar dediler ki:

Yerel seçimde ittifak iyi oldu.

Bu kadar uzamamalıydı... İttifak kararı daha önce alınmalıydı.

***

Gözlem



Manisa'da Büyükşehir Belediyesi MHP'de... Cengiz Ergün... "Başarılı."

Cumhur İttifakı "Genelde" iyi karşılanmış... "Halk" memnun.

MHP'liler... "Keyiflerine" diyecek yok.

Ak Parti cephesine gelince... Adaylık bekleyenlerde ve yakınlarında "Homurdanma" var.

***

Kadir Gecesi



Manisa'da... Hayrullah Solmaz dedi ki:

- Cengiz Ergün'ün "Üç ayların içinde doğduğu kesin."

Ertuğrul Aytaç "Kadir Gecesi'nde doğmuş olabilir" diyerek söze girdi.

Dayanamadık Cengiz Ergün'e sorduk:

- Kadir Gecesi'nde mi doğdunuz?

Kahkahayı bastı:

- Üç gündür herkes aynı şeyi soruyor.

***

Şemsi Bayraktar



Akhisar'a gitmeden önce Şemsi Bayraktar'la "Zeytin üzerine" konuştuk... Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı.

Bayraktar "Büyük bir gelişme içindeyiz" dedi:

2000 yılında 97 milyon 770 bin zeytin ağacımız vardı.

2016'da ağaç sayımız 173 milyonu geçti.

Üretim iyi... Üretici mutlu.

***

Alper Alhat



Akhisar zeytin hasat şenliğinde "Ev sahibi" Alper Alhat... "Borsa Başkanı."

"Şemsi Bayraktar gibi" konuştu:

Akhisar'daki zeytin ağacı sayısı sürekli artıyor... 14 milyonu geçti.

Zeytin ve zeytinyağı işletmesi çok... 350'nin üzerinde.

Zeytin ihtisas organize sanayi bölgesi bile kuruldu.

***

Zeytinli pasta



Milas'ta... "Zeytinli dondurma" yemiştik.

Akhisar'da... "Zeytinli pasta" ikram ettiler... Üzerine "Zeytinli dondurma" koymuşlardı.

***

Sadık Özkasap



Manisa Ticaret Borsası Başkanı... Ondan "Bölge raporu" istedik... Anlatmaya başladı:

Üzüm iyi... Fiyat iyi... Memnunuz.

Sofralık zeytin az... Yağlık zeytinde çok iyiyiz.

Ekonomide, karanlık dönem bitti... Kısa sürede toparlandık.

Dövizde ve faizde gerileme sürecine girildi.

Sorunumuz şu... Piyasada nakit dönmüyor.

Yapısal reformlardan taviz verilmemeli.

***

Akhisar fıkrası



Öğretmen, öğrencilere sormuş:

- Akhisar'ın nesi meşhur?

Öğrencilerin çoğu "Trafiği" demiş.

Bursa-İzmir karayolu üzerindeki Akhisar'da, trafik büyük sorun.

"Bölgenin" beklentisi... Yapımı devam eden "Bursaİzmir otoyolunun" bir an önce bitmesi.

***

Enflasyonla mücadele



Çarşıda dolaştık... Pek çok işyerinde "Enflasyonla mücadele" yazısı var.

Ertuğrul Aytaç'la birlikte bir mağazaya girdik.

2 pantolon beğendik.

Giydik... Üzerimize oturdu... Ama "Paçası" biraz uzun.

Satıcı... Ölçü aldı... "Kısaltır, otelinize yollarım" dedi.

"Fiyat" sormadık.

"Kredi kartını" uzattık.

Baktık... "200 lira" çekilmiş.

Ucuz... Biri kadife, diğeri kumaş.

Şunun altını çizmek istiyoruz... Akhisar'da... Köftecide... Çarşı pazarda... "Kazık" yok.

***

Bereketli olsun



Milas zeytin hasat şenliği... Aydın zeytin hasat şenliği... "Şenlik çok."

Gemlik zeytin hasat şenliği... Edremit zeytin hasat şenliği... "Say say bitmiyor."

Saruhanlı... Ayvalık... "Her yerde zeytin hasat şenliği."

Akhisar'da... Zeytincilere dedik ki:

"Ürününüz bol, hasadınız bereketli olsun."

Akhisarlı da bize dedi ki:

- Şenliğimize geldiğiniz için teşekkürler... Yolunuz açık olsun.