GAZİANTEP

Çarşamba sabahı...

İbrahim Ay (Gazeteciler Cemiyeti Başkanı) sordu: "Kahvaltıyı nerede yapalım?" "Önerilerini... Seçeneklerini" de sıraladı:

Ciğerci Haydar Usta.

Katmerci Zekeriya Usta.

Çorba içerseniz... Beyran...

Metanet Lokantası.

Ya da Orkide... Pastane.

Kahvaltı bahane, sohbet şahane...

Orkide'de karar kıldık.

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Erken tebrik



Orkide'ye girdik... İki tanıdık yüz:

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile Gaziantep-Metropol ilçe Şehitkâmil'in Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu.

Uğur İbrahim Altay Şanlıurfa'da toplantıdaymış...

Konya'ya dönüyormuş...

Gaziantep'te kahvaltı molası vermiş.

Konya'da... "Büyükşehir" için kimse başvuru yapmadı.

Uğur İbrahim Altay'ın "Adaylığı... Seçimi kazanması" kesin.

"Şimdiden" tebrik ettik.

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Atom karınca



Kahvaltıdan sonra Gaziantep'te şehir turu.

"Burası" Çukurova'dan çok farklı.

Adana'da, Mersin'de... "Aday adayı afişleri" asılıydı... "Büyükşehir" için.

Gaziantep'te "Seçim afişi" göremedik.

30 Mart 2014... Fatma Şahin "Yüzde 54.57 oyla" Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.

24 Haziran 2018... Ak Parti'nin Gaziantep'teki oyu "Yüzde 51.4."

Gaziantep'in "14 milletvekili" var... 8'i Ak Partili (Diğerleri... CHP 2...

MHP 2... HDP 1... İyi Parti 1.)

Pazar günü Gaziantep'te... 8 ilçede...

"Temayül yoklaması" yapıldı... Ama "Büyükşehirde" yapılmadı.

Yani...

"Atom Karınca" Fatma Şahin yine tartışmasız aday... "Lokomotif."

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Rahmetle



İhsan Yaşar Özen... 88... Gaziantep'in duayen gazetecisi.

Gazeteciler Cemiyeti'nin onur kurulu üyesi.

Herkesin sevip saydığı bir beyefendi.

Ölüm Allah'ın emri.

Dün... Bahaeddin Nakiboğlu Camii'nden "Son yolculuğuna" uğurladık.

Celal Doğan da camideydi.

Kız kardeşi Yadigâr Doğan'ı "Uğurlamaya" gelmişti.

İhsan Yaşar Özen'in eşine ve kızına... Celal Doğan'a "Başsağlığı" diledik.

Cenazelere omuz verdik.

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Nabız



Çarşı pazar gezdik... Gaziantep canlı.

Bu sırada... İbrahim Ay'a sorduk.

"Piyasa nasıl?" İbrahim'in gazetesi, televizyonu, radyosu var... "Şehrin nabzına" hâkim.

Dedi ki:

Dövizin ateşi düştü... Piyasa toparlanıyor.

Enflasyonla mücadeleye destek veren çok... İndirimli satış yapıyorlar.

Ama fırsatçı da çok...

Durduk yerde fiyat artırıyorlar.

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Başarının formülü



Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i "Rakipsiz kılan" nedir?

Başkan "3 soruna" odaklanmış.

Su... 130 kilometre uzaktan su getiriyor...

Kahramanmaraş'tan... Göksu Çayı'ndan... "Şehrin 50 yıllık ihtiyacını karşılayacak."

Konut... "Kuzey Şehir Projesi." 50 bin konut... İnşaat tam gaz... Evlerin bir kısmı bitmiş... Kura ile sahiplerine teslim edilmiş.

Ulaşım... "Gazi ray... Metro." Günde 100 bin kişiye hizmet verecek büyük bir yatırım... Raylar döşeniyor.

Belediyecilik "Gönül İşi... İnsana dokunma işi." Fatma Şahin "Bunu" beceriyor.

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Misafirler



Gaziantep... "Sığınmacı nüfusun" yüksek olduğu kentlerden.

"500 bine yakın" Suriyeli gelmişti.

Şimdi "Dönüş" başlamış.

Dönenler... "25 bin" civarında.

Soru:

- Sığınmacıların tamamı döner mi?

Yanıt:

- Hayır... Bir kısmı kalır...

Zira burada evlenenler var... Lokanta açanlar var...

Kasaplık, berberlik, ayakkabıcılık yapanlar var... Fabrika kuranlar var... İnşaatta çalışanlar var.

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Yarın... "Sıcak gündem"



Bitmedi... Gaziantep notlarına devam edeceğiz.

Siyaset... Ekonomi... "Sokak ne diyor?" Yarın anlatacağız.