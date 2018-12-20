Bugün Düzce'de önemli bir etkinlik var:

"Bağımlılıkla Mücadele Uluslararası Sempozyumu." Sempozyum 2 gün sürecek.

Dileriz ki; sempozyum ilgi görür ve ses getirir.

Dileriz ki; yoğun siyasi gündem, böylesine önemli bir etkinliği gölgelemez.

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Alkışlar



Geçen yıl Düzce'ye gelmiştik.

Vali Zülkif Dağlı'yı dinlemiştik.

"İşinin delisi" bir devlet adamı.

Bağımlılıkla mücadeleyi "Dert" edinmişti.

Bir yıl geçti aradan.

Düzce "Bütün kurum ve kuruluşlarıyla" mücadeleyi sürdürüyor.

Düzce... Alkışı hak ediyor.

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Rektör



Biliyor muydunuz?

Düzce Üniversitesi'nde "Bağımlılık ile Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi" var.

Üniversite yönetimi "Fildişi kulede" değil.

Kent ile iç içe.

Rektör... Prof. Dr.

Nigar Demircan Çakar'ı kutluyoruz.

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İki soru



Düzce'de... Vali Zülkif Dağlı'nın başkanlığında... Her ay toplantı yapılıyor.

Üniversite, Emniyet, Jandarma, 5 sivil toplum kuruluşu, Milli Eğitim, Yeşilay, Müftülük, Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Sağlık Müdürlüğü... Ve daha pek çok "Kurum temsilcisi" toplantıda hazır bulunuyor.

Vali... Herkese 2 soru soruyor:

1. Bağımlılıkla mücadele için bir ay boyunca ne yaptınız?

2. Önümüzdeki bir ay içinde neler yapacaksınız?

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Ağacı yaşken eğmek



Sohbet sırasında Vali Zülkif Dağlı öyle bir şey söyledi ki...

Paylaşmalıyız:

- Uyuşturucuya bulaşanı kurtarmak zor... Yüzde 10'u, yüzde 15'i ancak kurtarılıyor... Önemli olan, ağacı yaşken eğmek... Yani "Önleme faaliyetine" önem vermek.

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Öğretmen... Muhtar... İmam



Bağımlılıkla mücadele için Düzce'de "800 din görevlisi" arazide.

"Düzce modeli" yabana atılır gibi değil.

"Öğretmen, muhtar, imam" uyum içinde... Ve bağımlılıkla mücadelede "El ele."

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Bilim dünyası



İçişleri Bakan Yardımcısı Prof. Tayyip Sabri Erdil bugün Düzce'de sempozyumda olacak.

Prof. Dr. Cevdet Erdöl... Eski milletvekili...

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü... "Sigara ile mücadelesinden" tanırız... Eski dost... O da bugün Düzce'de.

Ve bir diğer dost... Prof. Dr.

Necdet Ünüvar...

Eski milletvekili...

Eski Sağlık Bakanlığı Müsteşarı... Şimdi Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu üyesi... Düzce sempozyumunda konuşacak.

Özetlersek...

Sempozyuma "Bilim dünyasının" ilgisi en üst düzeyde.

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Dumansız işyeri



Düzce Valisi Zülkif Dağlı'nın projelerinden biri de "Dumansız işyeri." Vali Bey "Fabrika fabrika" geziyor.

Baskı yok... Ceza yok.

"İkna çalışması" var.

Sonuç... "Tam puan."

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Topyekûn mücadele



Amatör spor kulüpleri "Her yönden destekleniyor." Mahallelere "Semt sahaları" yapılıyor. Satranç Federasyonu ile anlaşılmış, okullarda "Satranç oynanıyor." Amaç... Çocukları, gençleri uyuşturucudan uzak tutmak.

Düzce'de mücadele...

"Topyekûn."

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Riskli mahalleler



Düzce'de "Bazı mahalleler" var...

"Madde bağımlılığında riskli mahalleler." Bu mahallelerle "Özel olarak" ilgileniliyor.

Vali Zülkif Dağlı, bazı toplantıları "Bu mahallelerde" yapıyor. Faydalı oluyor mu derseniz... "Evet."

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"Yuvam için el ele"



Düzce'de "Proje" çok...

Projelerden biri de "Yuvam için el ele" projesi.

Projenin "İçeriği" zengin.

Aile içi şiddeti önleme...

Erken evlilik ile mücadele...

Madde bağımlılığına karşı önleyici tedbir... Mutlu bir evlilik için eğitim... "Ve bu bağlamda akla gelecek her şey."

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Ortak akıl



Yerel sivil toplum kuruluşları...

Düzce Valisi Zülkif Dağlı'nın "En büyük yardımcıları." Vali'nin "Bu yönü" çok önemli...

"Kimseyi dışlamıyor." Öyle olunca da "Ortak akıl" işliyor.

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İyi düşünülmüş



Sempozyuma beş ülkeden akademisyenler geliyorlar... ABD, Rusya, Kırgızistan, Arnavutluk ve Kosova.

Yurt içinden de katılım fazla... Değişik kentlerden akademisyenler, uzmanlar.

Sempozyum sonrası... Cumartesi günü... "Sosyal program" var.

Aydınpınar şelalesi... Efteni gölü doğal tabiat parkı, Akçakoca halk pazarı, müze gezisi.

"İyi düşünülmüş" bir etkinlik.

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Siyaset... Daha sonra



Siyaset... Seçim... İttifaklar...

Adaylar... Düzce'de elbette "Bunlar da" konuşuluyor.

Ama... "Bunları" ne zaman olsa yazarız.

Bugünün konusu ise "Bağımlılıkla Mücadele Uluslararası Sempozyumu." Umarız... Siyaset ve medya dünyası "Göz ardı etmez ve ilgi gösterir." Umarız... Ankara ve İstanbul'un tam ortasındaki Düzce "Gözden ve gönülden uzak olmaz."