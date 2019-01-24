KARS

Çarşamba... Arkadaşlarla kahvaltı yapıyorduk... Cep telefonumuza bir mesaj düştü... Eski Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı... Kars Milletvekili Ahmet Arslan'dan... Yüksek sesle okuduk:

"Üstad, Ya Kars'ı yazmayın...

Ya da köşeyi o gün uzun tutun... Tadına doyalım... Keyfimize daha keyif katalım.

Elinize/kaleminize/hafızanıza ve sizlere sağlık... Selamlar.

Ahmet Arslan."

Mesaj üzerine masamız dalgalandı.

Karsılar... Mehmet Duman (Kar's Otel Müdürü), Halit Özer (Turizmci) ve diğerleri "Ahmet Arslan'ı övmeye başladılar."

Biri... "Onu çok özlüyoruz" dedi.

Diğeri... "Keşke bakanlığı sona ermeseydi" diye söze girdi.

Gördük ki... Ahmet Arslan'ın "Bölgede" izi de var... Tozu da var... Rüzgârı da var.

***

Uyarı

Kars'ta... Sokakta... "El cepte yürüyeni" göremezsiniz.

Zira... Yol buz... Kaldırım buz... Her yer buz.

El cepte olursa... Buzda kayınca... Dengeniz bozulur ve... Düşersiniz, bir yeriniz kırılıverir.

Alışkanlık... Birkaç kez elimizi paltonun cebine sokacak olduk... Hemen uyarıldık.

***

Günün Esprisi



Arkadaşlarla, Atatürk Caddesi'nde dolaşırken "Peynircinin birine" sorduk:

-Seçimde... Oylar nereye?

Peynirci... "Ben HDP'ye oy vermeyeceğim ama" diye söze başladı:

-İnşallah belediyeyi HDP alır.

-Hem HDP'ye karşısın... Hem de "İnşallah HDP" diyorsun... Niçin?

- Belediyeyi HDP kazanırsa, bir süre sonra başkan görevden alınır... Yerine kayyum atanır... Kayyum demek hizmet demek... Kars'ımıza hizmet gelir.

Kars'ta bu espri öylesine yaygın ki. Ve "Dünya mirası" Kars, hizmete o kadar susamış ki.

***

Öğle Yemeği

Yerel mutfak... "Oklava." Kaz eti de var, Kars yemekleri de.

Önce çorba içtik... "Evelik aşı."

Sonra da "Hangel."

Doyduk... Bu kadarı yeter.

İlk soru Yener Yeşilyurt'a...

Lokantanın sahibi:

- Seçim?

- Bir an önce yapılıp bitsin de piyasaya canlılık gelsin.

Yener'in eşi Tülay Yeşilyurt... Lokantayı asıl çekip çeviren o... Dedi ki:

- Türkiye güzel... Kars güzel... Yeter ki kardeşlik, barış, huzur olsun... Birlik, beraberlik olsun.

Lokanta kalabalıktı... Tülay Hanım'ın sözlerini "Herkes onayladı."

***



Merak Edenler İçin

Şimdi tam zamanı... Eğer Kars'a gelmek isterseniz... Size "Kaça patlar?"

Trenle veya uçakla geldiniz... Sonra...

2 gece konaklama... Kahvaltı... Öğle ve akşam yemeği.

Ani antik kenti... Sarıkamış... Çıldır'da atlı kızak keyfi.

Akşam... Kars âşıklarının atışması... Kafkas halk dansları.

Transfer ve rehberlik hizmetleri.

Kişi başı... Oteline göre... 900 ile bin 600 lira.

***

Turizm Bereketi

Kars'a gelip de "Peynirciye" uğramamak olmaz... 100'ün üzerinde "Peynirci, balcı" var.

Birkaçını sayalım... Diğerleri kusura bakmasınlar.

Özkoçak... Zavotlar... Ariş... Pasha Mandıra... Çebiler... Zeliha'nın Yeri...

Taşkın... Kale... Metin Bey... Zümran Abla'nın yeri.

Taze kaşar 30 lira... Eski kaşar 35-40.

Süzme bal 50-70 arası.

Petek bal 35 lira... Karakovan ise 80.

Bazı peynircilerde "Kaz" da satılıyor... Büyüklüğüne göre 150-200 lira.

Kars kalabalık... Turizm bereketi... Peynircilerin işleri çok iyi.

***

Sevimli Dostlar

Kahvaltı masasından "Bir şeyler" aldık... "Ekmek... Peynir falan."

Öğle yemeğinde... Akşam yemeğinde... Yine "Masada ne arttıysa" topladık.

Niçin mi?

Gündüzleri eksi 18'i... Geceleri eksi 28'i gören Kars'taki "Sevimli dostlar" için.

Köpekler... Yolda peşimize düşüyorlar... Kendilerini sevdiriyorlar... Ve hayli de çoklar.

***

Arkası Yarın

Çıldır Gölü... Ani antik kenti... Kızakçının söylediği Kars türküleri... Kafkas cephesi harp müzesi... Özetle... "Kars notları bitmedi."

Yarın... Kars'tan son yazı.