Pazartesi... Sabah saat 10.00... Hava soğuk... Kar serpiştiriyor... Ulus'tayız.

Önce "Posta Caddesi'nde" yürüyoruz, sonra da "Sebze, meyve, balık haline" giriyoruz.

Posta Caddesi'nde ufak bir kamuoyu yoklaması yapıyoruz.

"Seçim" diyoruz.

Dükkân sahibi "Önce ekmek" diye konuşuyor.

Dükkândaki müşterinin tepkisi:

-Laf, laf, laf... Milletin derdi geçim.

Yandaki dükkâna giriyoruz:

"Seçimi" soruyoruz.

Aldığımız yanıt:

-Çarşı kalabalık... Görüyorsunuz... Ama alışveriş kırık... Piyasada para dönmüyor... Seçimden sonra canlanma bekliyoruz.

***

BALIKÇI



Domates, patates, soğan... Kelle, paça... Balık...

Sebze, meyve, balık pazarı hem renkli, hem hareketli.

Sabah olmasına rağmen... Kalabalık.

Balıkçı... "Mezgit 10... İstavrit 10... Hamsi 12 lira" diye bağırıyor.

-Balıkçı... Seçim?

-Abi seçime daha zaman var... Hamsi vereyim mi?... Kılçığını temizlemesi benden hediye.

***

"HER ŞEYİN BAŞI HUZUR"



Finike portakal 2.5 lira... Yalova elma 3 lira... Salatalık 7... Çorum ceviz 25... Nar 3.5... Domates 5...

30 yumurta 13 lira.

Kıvırcık marul 1 lira... Makarna çeşitleri... Kilosu 3 lira...

-Esnaf kardeş... Seçim geliyor... Ne diyorsun?

-Hayırlısı ne ise o olsun... Yeter ki memlekette huzur olsun.

Alışveriş eden bir kadın söze giriyor:

-Her şeyin başı huzur.

***

UCUZLUK



Sebze, meyve, balık pazarından çıkıyoruz... Dolaşmaya devam ediyoruz.

Ulus Şehir Çarşısı... Anafartalar Çarşısı... Yüzüncü Yıl Çarşısı...

Nereye baksanız "Ucuzluk" yazısı.

Ucuzluk "Enflasyonla Topyekûn Mücadele" ucuzluğu mu?

Satıcı "Geç beyim geç" diyor:

-Bizim hayatımız enflasyonla mücadeleyle geçiyor... Zaten ne kâr ediyoruz ki... Karnımız doysun, Allah'a bin şükür.

-Seçim geliyor?... Ne olacak?

-İnşallah piyasa canlanacak.

***

ANKARAGÜCÜ



Ulus esnafı "Futbola meraklı."

Çoğu da "Ankaragücü taraftarı."

Kimi... Dükkânına "Ankaragücü bayrağı" asmış.

Kimi de... "Ankara'da Ankaragücü var... Gerisi masal" diye yazmış.

***

BERBER VE ASKER



Dükkânın kapısında bir yazı:

"Saç kesim 10 lira... Sakal tıraşı 7 lira... Emekli, saç sakal 5 lira... Asker bedava."

Berber... Bizi görünce kapıyı açıyor:

-Abi buyur... Çayımı iç.

-Ailende asker var mı?

-Hepimiz askeriz... Askere canımız feda... Askerden para alınır mı?... Allah'ın gücüne gider.

***

BİR ÇİFT SÖZ



Giyim kuşam satan bir işyeri... "Ne alırsanız 9.90 lira."

Yüzlerce iş yeri... Giyecek, ayakkabı, çanta... Aklınıza ne gelirse.

Her yerde "Ucuzluk" yazısı asılı.

Dükkânlardan birine giriyoruz:

-İşler nasıl?

-Çok şükür... Allah bugünleri aratmasın.

-Seçim yakın... Oylar nereye?

- Çarşının oyu belli... Reis'e bir çift sözümüz var... Dik dursun... Amerika'ya güvenmesin... Terörle mücadeleye ara vermesin... Bir de... Piyasaya sıcak para girsin.

***

ULUS'TAN ÇANKAYA'YA



Ulus Meydanı... Atatürk heykeli...

Bir dede... Yanında iki torunu... Güvercinlere yem atıyorlar.

Az ileride orta yaşlı bir çift... Kadın, Atatürk heykelinin önünde poz veriyor... Kocası da onun fotoğrafını çekiyor.

Hafif kar... Karla karışık yağmur... Devam ediyor.

Üşüyoruz... Ulus'tan ayrılıyoruz... İstikamet Çankaya... Bir "Markete" giriyoruz.

"Enflasyonla mücadele... Yüzde 25 indirim" yazılarını görüyoruz.

Domates, indirimli fiyatı 7.42... Kıvırcık marul 3.71... Salatalık 9.67.

30 yumurta 29 lira.

Yumurta aynı yumurta... Ulus'taki pazarda 13 lira.

Çarşı pazardan... Marketten... Yazacak daha çok şey var ama... Bugünlük, bu kadar.