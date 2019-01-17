Sınırda hareketlilik...

Sınırın sıfır noktasında eğitim...

Yol boyunca tank taşıyan uzun araçlar.

Ve... Tarihi İpek Yolu'nun liman kenti İskenderun'dayız.

250 bin nüfus.

Canlı bir ekonomi.

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veysel Cıncık "Küçük İstanbul'a hoş geldiniz" dedi.

Hoş bulduk.

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Sığınmacılar



Antakya'da, Reyhanlı'da, Kırıkhan'da "Suriyeli" çok.

İskenderun'da da var ama... "Daha az." Suriyeli, bu coğrafyada "Ucuz işçi." Kimi inşaatta çalışıyor... Kimi tarımda.

Sorun mu dediniz?... Hayır... Sorun yok.

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Kartpostal



Şehircilik... Belediye...

"Antakya'dan iyi." Sekiz kilometre sahil şeridi.

Yürüyüş yolları... Parklar...

Oyun alanları... Spor sahaları.

İskenderun "Kartpostal" gibi.

Fotoğraflamak istedik... Ama gerek kalmadı.

Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Seher 20-25 fotoğrafı önümüze serdi.

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Sanayi... "Tam Gaz"



İskenderun...

Ticaret ve sanayi kenti.

Liman...

Oldukça büyük.

Gaziantep'in halısı, Kırıkhan'ın havucu "Buradan ihraç ediliyor." Mısır'a...

Marsilya'ya...

Gemi kalkıyor.

Organize Sanayi Bölgesi'nde "Altı tane özel iskele" var.

"Tosyalı Holding" İskenderun sanayisinin amiral gemisi.

Sekiz bin çalışanı var... Yarısı yurt dışında.

Fatih Tosyalı... Grubun Yönetim Kurulu Üyesi... Dedi ki:

-Durmak yok... Yatırımın tam zamanı.

Tosyalı... "Demir çelik" sektöründe.

Türkiye'nin demir çelik üretiminin "Yüzde 40'ı Hatay'da."

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Fil ve Fener



İskenderun'a gelişimizin "Seçimle, siyasetle, anketle" ilgisi yok.

"Davetle" geldik.

Davet eden... "Gazeteciler Cemiyeti." Davet nedeni?... Bize "Ödül" verdiler:

"Duayen Gazeteci Ödülü." Ödül... "Tik ağacından" yapılmış bir fil.

Filin sırtında da "Fener" var... İçinde mum yanıyor.

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veysel Cıncık, ödül töreninde dedi ki:

-Fil, bereket sembolü...

Lambanın verdiği ışık da, Türkiye'nin aydınlık geleceği.

Çok güzel bir ödül gecesiydi.

Teşekkürler İskenderun.

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Beklenti



Hidayet Şahinoğlu... "Oda" başkanı.

"İskenderun... Lokantacılar, kebapçılar, dönerciler, pastacılar esnaf odası." "İşler biraz durgun" dedi.

Nedeni?... "Suriye'deki savaş." Şahinoğlu... Bölgede belki kırk kişiden dinlediğimiz "Şu sözleri" söyledi:

-İnanıyoruz... Seçimden sonra ekonomi canlanacak.

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Bilmiyorduk



Türkiye'nin "Oto filtresi" üssünün İskenderun olduğunu... Biliyor muydunuz?

Oto filtresi yapan fabrika çok.

On Filtre... Fil Filtre... ASAŞ Filtre... Şampiyon Filtre... Filmar Filtre... Kron Filtre... AGM Filtre.

On Filtre... "23 yıllık firma." Üretimin "Yüzde 60'ı ihracat...

Balkanlar'a... Ortadoğu'ya...

Afrika'ya." Yusuf Yılmaz... Firmanın "Başkanı." Türkiye'nin oto filtresi ihtiyacının yüzde 65'ini "İskenderun'un karşıladığını" söyledi.

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Önce Ekonomi



Siyaset... Seçim... "Elbette konuşuluyor." Ama... Adana'da, Antakya'da, İskenderun'da kiminle konuştuysak "Siyasette kavga/gerilim istemiyor." Halkın sıcak gündemi... "Önce ekonomi."

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"Gelinlerimiz"



Şanlıurfa'da... "Suriyeli gelinimiz" çok... Yazmıştık...

Çoğu, bizimkilerin "İkinci eşi." İskenderun'da da epeyce "Suriyeli gelinimiz" var.

Ama... "İkinci eş" değiller.

İskenderun farkı... Sevindik.