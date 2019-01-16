HATAY

Halloum Pastanesi...

Elselam Lokantası...

Halebi ekmeği... Halep Market.

Sokakta... Uzun Çarşı'da... Nereye baksanız "Suriyeli." Türkiye'de en çok Suriyeli'nin yaşadığı ilk üç şehir:

İstanbul... Şanlıurfa... Ve Hatay.

Uzun Çarşı esnafından Halil Uzunparmak'ın söylemiyle:

-Sorun yok... Onlar da insan... Bağrımıza basıyoruz...

Kardeş kardeş yaşıyoruz...

Büyük Türkiye'ye yakışanı yapıyoruz.

***



"Dünya Şehri" Ama...



Hüseyin Yayman... Mehmet Ali Kuseyri... Diğer dostlar...

Antakya'da dolaştık.

Bu arada... AK Parti "Büyükşehir adayı" İbrahim Güler'le karşılaştık.

İbrahim Güler "Seçim çalışması" yapıyor, "Seçilirse, neler yapacağını" anlatıyordu:

"-Temizlik... Altyapı... Trafik." Dün de yazdık...

Antakya'nın, belediyecilik açısından notu "Kırık." Asi Nehri'nin hali "İçler acısı." Altyapı... "Allah'a emanet." "Dünya Kültür mirası" Antakya'nın "Ayağa kaldırılması" şart.

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Önemli



Kararı Başkan Erdoğan mı verecek, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk mu, YÖK mü?.. Kim verecekse bir an önce versin.

Hatay-Mustafa Kemal Üniversitesi'nde "Arap Dili ve Edebiyatı" bölümü/ kürsüsü kurulmalı.

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Fırıncı



Tarihi Uzun Çarşı... Ve "Bucaklar fırını." Fırından simit aldık... Mis gibi.

Fırıncı...

Yunus Bucak.

Fırın...

"Annesinin dedesinden miras." "1847'den kalma" fırında, Yunus Bucak'la sohbet ettik.

"Sorunlarını, isteklerini" sorduk.

Dedi ki:

-Huzur olsun...

İstikrar olsun... Dirlik düzenlik olsun... Gerisini boşver.

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Sabun



Çarşıda... Dikkatimizi çekti.

"Eşek sütü sabunu" ile "Keçi sütü sabununun" alıcısı çok.

Alanlar... Yerli turistler... Ve yabancılar.

Ve... Dikkatimizi çeken giden bir başka konu:

"Uyuşturucu ile sıkı mücadele." Başkan Erdoğan talimat vermiş...

"Mücadele" tam gaz...

Gece gündüz... 7/24.

Bugün... Antakya'ya veda.

Yarın... İskenderun'a merhaba...

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Özel Rapor



Kamu Denetçiliği Kurumu...

Türkiye'deki Sığınmacılar...

Özel Rapor... Sayfa 126.

"Hatay'da... İl nüfusunun yüzde 26'sı kadar Suriyeli var." Vali Rahmi Doğan'a sorduk:

-Sorun?.. Halkın şikâyeti?..

Uyumsuzluk?.. Asayiş?

Rahmi Doğan'ı "Kars Valiliğinden" tanıyoruz.

Kars'ta "Halkın içindeydi." Hatay'da da öyle.

Vali Bey dedi ki:

-Rahatsız edici bir durum yok... Türk ve Suriyeli çocuk aynı okula gidiyor... Hataylı ile Suriyeli'nin dokusu uyuşuyor.

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Sınır Ticareti



Hikmet Çinçin... Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı.

Az ve öz konuştu:

Bankalar... Sıkıntı yaratıyorlar.

Yönetim talimat verse bile, alt kadrodakiler uygulamıyorlar.

Acil ihtiyaç... Zeytin Dalı kapısında sınır ticareti başlasın.