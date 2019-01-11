TRABZON

Konu "Devlet, millet, Cumhuriyet, demokrasi" olunca... Gerisi teferruat...

Sabah kahvesini içerken Trabzon Borsa Başkanı Eyyüp Ergan "Bunları" söyledi... Ve ekledi:

Terörle mücadele... Enflasyonla mücadele... Devletin yanındayız.

Zeytin Dalı... Afrin... Fırat'ın Doğusu... Kahraman ordunun arkasındayız.

15 Temmuz gecesi darbeye öyle bir tepki gösterildi ki... Trabzon Trabzon olalı böyle kalabalık görmedi.

Devlet denilince Karadeniz kilitlenir, birleşir... Parti marti ayırımı kalmaz.

Özgür Özdemir'le çarşıyı pazarı dolaştık.

"Hava" Eyyüp Ergan'ın dediği gibi.

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ANKET



Kemeraltı Çarşısı... Balıkçılar Çarşısı... Diğer çarşılar... Meydan... Sahil... "Dolaştık."

Ve bir "Mini anket" yaptık.

"Bugünlerde" halk en çok "Neleri" konuşuyor?

İşte ilk dört:

1. Trabzonspor... İyi gidiyor.

2. Hamsi... Bu yıl canımızı yaktı... Çok pahalı.

3. Havalar ısınsa da Araplar gelse.

4. Yerel seçimden sonra ekonomi canlansın.

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HAMSİ



Balıkçıları dolaştık...

Hamsi 15 lira, 20 lira.

"Neden" diye sorduk.

Balıkçılar "Hamsi erken gitti" dediler...

Hamsinin gittiği yer "Gürcistan tarafı." Yerel "Kuzey Ekspres" gazetesindeki resimli haberin başlığı:

-Hamsi erken göçtü.

Yerel "Günebakış" gazetesinde yine resimli haber:

-Hamsi erken göç etti.

Karadenizli'ye göre "Hamsi 5 lirayı geçmemeli."

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DESTAN



Uzun Sokak'ta... Bir dükkanda... Duvarda "Hamsi destanı" asılıydı... Çerçeveli.

"Destanın" ilk dörtlüğü:

Bir yıl görünmezsen artar kederim,

Yetiş imdadıma imanım hamsi,

Yüzünü görünce bayram ederim,

Sen olursun benim kurbanım hamsi.

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REKORTMEN



Hakan Gürsoy... Trabzon'da balıkçı... Mekanı "Balıkçılar Çarşısı."

Meydan okuyor:

-Sadece Trabzon'un değil, bütün Türkiye'nin en hızlı hamsi ayıklayanı benim... Bir kasa hamsiyi (16 kilo) 35 dakikada ayıkladım... Rakipsizim... Benden hızlı ayıklayan varsa buyursun gelsin, yarışalım.

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HAMSİLİ MUTFAK



Yomra, Arsin, Sürmene, Of, İyidere... Rize'ye kadar uzandık.

Kiminle konuştuysak... "İlk sözleri" aynı:

-Hoş geldiniz... Çayımızı içer misiniz?... Hamsimizi yer misiniz?

Takıldık... "Hamsinin nesi var" diye.

Aldığımız yanıt:

-Nesi yok ki?... 40 çeşit yemeği var... Hamsi kızartması... Hamsi kayganası, hamsi pilavı, hamsi ızgarası, hamsi piyazı, hamsi kebabı, hamsi kuşu, hamsi pidesi, yumurtalı hamsi tava, hamsili bulgur pilavı... Daha sayalım mı?

YEMEK YARIŞMASI



Ahmet Mete... 4 dönemdir İyidere (Rize) belediye başkanı... Ak Partili.

Zaten... İyidere'de belediye başkanı hep aynı ailededir... "Mete ailesi."

Seçimi hangi parti alırsa alsın... Anavatan... Doğruyol... Ak Parti... Fark etmez... Başkanın soyadı hep "Mete'dir."

Karadeniz'e gelip de yarım yüzyıldır tanıdığımız "Aileyi" görmemek olmaz.

Ahmet Mete'ye sorduk:

-Neler yapıyorsunuz?

Başladı anlatmaya:

Hamsi Festivali düzenledik... Keşke gelseydiniz.

Kadınlar evlerinde 23 çeşit hamsi yemeği yaptılar... En iyi hamsi yemeği yapan ilk beş kadına çeyrek altın verdik.

Ayrıca... Hamsi yeme yarışması da oldu... Bir yarışması 600 gram hamsiyi, kılçığı ile birlikte, 4 dakikada yedi... Birinci geldi... Çeyrek altın.

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ARAP GİTTİ DONDURMA BİTTİ



Karadeniz... Türkçe, Arapça, İngilizce "Satılık" yazılarıyla dolu.

"Satılık daire" o kadar çok ki.

Bu kadar evi "Kim" alacak?

Yanıt... "Havalar ısınınca... Araplar."

Bölge ekonomisi için Arap turist "Çay kadar, fındık kadar" önemli.

Çarşıda... Ekonomiyi konuşurken... Trabzonlu'nun biri dedi ki:

-Kış geldi, Arap gitti, dondurma bitti.

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NOKTA



Trabzon'un "Faruk Abi'si." Faruk Nafız Özak... Onunla konuşmadan Trabzon'a veda edemeyiz.

Sorduk... "Nasılsınız?"

"Eksi Bakan" Özak yanıt verdi:

-Trabzonspor yönetimi zor dönemde göreve geldi... Geçmişin ağır borcu var... Mali kurtuluş savaşı veriliyor... Hepimiz yardımcı olmalıyız... Yönetim de başarılı, Ünal (Karaman) Hoca da.