TRABZON

Siyaset... Seçim... Adaylar... Trabzonspor... Temel... Hamsi... Mısır ekmeği... Laz böreği... Hepsini yazacağız.

Önce... Sıcak gündem... "Trabzon yarın Başkan Erdoğan'ı bekliyor."

AK Parti'nin "Büyükşehir adayı" geçen ay açıklandı... Murat Zorluoğlu... Eski Van Valisi.

Zorluoğlu "Kampanyayı" çoktan başlatmış... "Tam gaz... Gece gündüz."

Erdoğan yarın "İlçe adaylarını" açıklayacak.

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NABIZ... "TRABZONSPOR"



Kentin merkezindeyiz... Gazi Caddesi... Selim Pastanesi... Özgür Özdemir... Mehmet Önder... Selim Akgün... Fatih Akıntürk... Barış Keleş... Çevremiz kalabalık.

Soruyoruz:

- Durum nedir?... Nabız nasıl atıyor?

Biz "Seçime, siyasete dair" yanıtlar beklerken... "Farklı sesler" geliyor:

Trabzonspor toparlanıyor... İyi gidiyor.

Süper Lig'in ikinci yarısında fırtına gibi eseceğiz.

Ünal (Karaman) Hoca takıma bir heyecan getirdi.

Ayrıca... Yönetim de mükemmel.

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"ŞİDDETSİZ DİRENİŞ"



Unutmadan... "Uçaktan" bir not.

Uçakta Prof. Mehmet Bekaroğlu da vardı... CHP İstanbul Milletvekili... Rizeli.

Uçuş boyunca Bekaroğlu "Hep okudu."

Okuduğu kitap... "Şiddetsiz Direniş... Todd May. Felsefi Bir Giriş."

Bekaroğlu kitaba öyle yumulmuştu ki, saatini düşürdüğünün bile farkına varmadı... Neyse uyardık... Yoksa biri çiğneyecekti.

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ÇARŞI PAZAR



Ekonomik sorunlar... Piyasada durgunluk... "Çok kişiden" bunları dinledik.

Ticaret Borsası Başkanı Eyyüp Ergan'la birlikteydik... Dedi ki:

- Trabzon küçük... Ama ekonomisi büyük... Dolar krizi bizi etkiledi... Şimdi toparlanma süreci... Diğer kentlerden iyi durumdayız.

Eyyüp Ergan "Bir şey daha" söyledi:

- İyi ki devlet bankaları var... Bazı özel bankalar, ekonomik sorunların aşılmasında yardımcı olmuyorlar... Güneşli havada verdikleri şemsiyeyi, yağmur yağınca geri istiyorlar.

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GÜNÜN FIKRASI



Temel... Avucunda mısır... Cami avlusunda... Eğilmiş.

Bir yandan güvercinlere mısır yediriyor, bir yandan da güvercinlerle konuşuyormuş:

-Sizler de bankacılar gibisiniz... Elimizle besleriz... Ama biraz sıkıntıya girsek hemen tepemize edersiniz.

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SİYASİ ARİTMETİK



Trabzon'da... "Geçen yerel seçimde" ne oldu?.. 30 Mart 2014.

"Son seçimde" hangi sonuç alındı?.. 24 Haziran 2018.

"Bugünle ilgili" analiz yaparken "Dünün aritmetiğine" göz atmak şart.

Büyükşehir Belediye AK Parti'de (Mevcut Başkan) Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu yüzde 59.39 oyla seçildi.

Geçen yerel seçimde 18 ilçenin 16'sını AK Parti aldı... CHP ile MHP birer belediye.

Başkanlık seçimi... Recep Tayyip Erdoğan yüzde 69.4... Muharrem İnce 20.9.

Milletvekilliği seçimi... AK Parti Yüzde 56... CHP 15.11... MHP 13.15... İyi Parti 11.2.

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YARIN... YİNE KARADENİZ



Uzun Sokak... Trabzon'un en "Hareketli" bölgesi.

Gezdik... Yorulduk... Bir kahveye girdik... Konuşulanlara kulak verdik.

Herkesin aklı fikri Trabzonspor'da.

Biri diyor ki:

- Burak kendisini takımdan büyük görüyordu... Seyirciye el kol hareketi yapıyordu... Gitmesi iyi oldu.

Diğeri:

- Kaleci Tolga bir maçtan sonra formayı çıkarıp yere attı... Yakışmadı... İp o zaman kopmuştu.

Yarın... Karadeniz'e devam.