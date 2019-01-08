ŞANLIURFA

Nereye gitsek "Aynı şikâyeti/feryadı" dinliyoruz... Manisa'da, Van'da, Tekirdağ'da, Bursa'da... Şimdi de Şanlıurfa'da.

Bazı (Özel) bankalar "Durumdan vazife, sinekten yağ, ekonomik sıkıntıdan rant çıkarıyorlar."

Halil Peltek (Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı) ve Mehmet Kaya (Ticaret Borsası Başkanı) ile birlikteydik.

Söz bazı özel bankalardan açıldı ve... "Suratları birden asıldı."

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BİR HATIRLATMA



Yahudiler İspanya'yı terk etmek zorunda kalınca...

Osmanlı İmparatorluğu 100 bin Yahudi'ye kapılarını açtı... 1492.

Cumhuriyet'in kurulmasından bugüne... Türkiye sürekli göç aldı... Balkanlar'dan, Kafkaslar'dan, Orta Asya'dan, Ortadoğu'dan.

Ve... 2011'den sonra... Suriye'den... Milyonlarca insan.

"Büyük Türkiye'de" bugün 600 binin üzerinde Suriyeli öğrenci okuyor.

Bitmedi... 151 devlet ve vakıf üniversitesinde okuyan Suriyeli sayısı 15 binden fazla.

Bazı Avrupa ülkelerinde "İlk ve orta öğretimde, toplam öğrenci sayısı 600 binin altında." Son günlerde "Sığınmacılar" konusu tartışılırken... "Dünü ve mevcut durumu" hatırlatmak istedik.

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EĞİTİM



Şanlıurfa... "Sakıp'ın Köşkü." Akşam yemeği.

Vali Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ile birlikteydik.

Vali Bey anlattı:

- Okumayan kalmasın... Liseyi bitiren üniversiteyi kazansın... Bunun için "Etüt Merkezleri" kurduk.

Büyükşehir Belediye Başkanı anlattı:

- Harran Üniversitesi ile protokol imzaladık... Mühendislik fakültesini, teknisyenlik okulunu birincilik, ikincilik ve üçüncülükle bitirenlerin belediyede işleri hazır.

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YABANCI YATIRIMCI



Organize Sanayi Bölgesi'nde "Yabancı yatırımcılara" yer ayrılmış.

"Gel... Yatırım yap... Arsa bedava."

Körfez ülkelerinden yatırımcı geliyor... Bu ay "3 fabrikanın temeli atılacak."

Geçen hafta Şanlıurfa'da bir "Kuveyt heyeti" vardı.

Cumartesi akşamı da Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi Şanlıurfa'ya geldi.

Şanlıurfa'ya "Suriyeli işadamları da" yatırım yapıyorlar... "Ama az."

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DESTAN ŞEHİR



Allah dert verip, derman aratmasın... Şanlıurfa'da "Çölyak Hastaları" var... 980 kişi.

Valilik... Evlerine "Glutensiz un ve makarna" gönderiyor.

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol her gün "Glutensiz sıcak ekmek" dağıtıyor. "Hayır işi... Muhtaç olana yardım" konu olunca... Şanlıurfa destan yazıyor.

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YETİMLER



Şanlıurfa'da "Yetim çok." Binlerce.

Sadece Suriyeli yetim... 2 binin üzerinde.

Yetimler "Devletimizin himayesinde... Milli Eğitim'in gözetiminde."

Yurt dışından da (Kuveyt'ten... Katar'dan... Suriyeli işadamlarından) destek geliyor.

Yetim sahipsiz değil... "Yetimin başı okşanıyor."

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SIRA GECESİ



Gitmemek olmaz... Sıra gecesi "Şanlıurfa klasiği."

Sıra gecesi olan "Mekân" çok... Birkaçı... Cevahir Konuk Evi, Sultan Konağı, Yıldız Sarayı, Çardaklı Köşk, Paşa Konağı, Gülizar Konuk Evi.

Müzik... Patlıcanlı kebap... Çiğ köfte... Üstüne de Şıllık Tatlısı... Afiyet olsun.

Sazlar... Sesler... Kazancı Bedih'ten, İbrahim Tatlıses'ten, Nuri Sesigüzel'den, Mahmut Tuncer'den türküler.

Urfa'nın etrafı dumanlı dağlar... Dünya gözümde Kerbela'dır, Allah'tan bulasın... Tanrıdan diledim bu kadar dilek... Senin en güzel yerin kahverengi gözlerin... Say say bitmiyor.

Sonra... Müziğe kısa bir ara.

Çay ikramı... Ardından künefe.

Ve yine müzik, müzik, müzik.

Şanlıurfa türküsü o kadar çok ki.