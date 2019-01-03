Tarih 6 Aralık 2018...

Perşembe... Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te... Akşam yemeği.

Kırgız kadın sanatçı, sahneye çıkıyor.

Söylediği ilk parça "Türkçe." Bir Âşık Veysel klasiği:

- Uzun ince bir yoldayım.

Sanatçı... Onuruna yemek verilen Binali Yıldırım'a yaklaşıyor.

Ve mikrofonu uzatıyor.

Binali Yıldırım "Türkünün devamını" getiriyor:

- Gidiyorum gündüz gece.

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BİNALİ YILDIRIM'IN "TARZI"



Bişkek'te... Akşam yemeğinde... Kırgızistan Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov konuşuyor.

Ama... "Uzun konuşuyor." Sonra... Konuşma sırası Binali Yıldırım'da.

Binali Bey "Üç şeyde hikmet vardır" diye söze başlıyor.

- Musa'nın asası... Babanın kesesi... Ve sözün kısası.

Binali Yıldırım'ın "Tarzı" bu.

Dinlemek... Kısa konuşmak... Ve çözüme odaklanmak.

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NEŞET USTA



Neşet Ertaş'ın unutulmaz türküsü...

"Gönül Dağı." Türkünün bazı sözleri Binali Yıldırım'ın "Siyaset felsefesi." "Kalpten kalbe bir yol vardır görülmez... Gönülden gönüle gider... Yol gizli gizli." Binali Bey... "Neşet Usta hayranı."

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BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ



Geçen ay... Çin, Kırgızistan, İran ziyaretlerinde...

Sohbetlerimizde...

Binali Yıldırım öyle bir söz söyledi ki...

"Yaşamının" özeti:

- Ömrü icraatlarla geçmiş bir insanım.

Bu "Özetin" üzerine, söylenecek başka söz yok.

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ÖNEMLİ



İstanbul için farklı bir yönetim anlayışına ihtiyaç var.

Bu sözler Binali Yıldırım'a ait.

Binali Bey "Nasıl bir yönetim anlayışı" düşünüyor?

Bu yeni yönetim anlayışı "Ne zaman" açıklanacak?

Ve... "Başkan Erdoğan" mı açıklayacak?..

"Binali Yıldırım" mı?

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ÖNCE İNSAN



Milletvekili olmak... Bakan olmak... Başbakan olmak...

Meclis Başkanı olmak...

Bunlar "Önemli" şeyler.

Ama hepsinden önemlisi...

"Önce insan olmak." "Makamı... Kırmızı plakayı" görünce bozulmamak.

Bugün... Köşemizi Binali Yıldırım "Portresine" ayırmamızın nedeni de bu.

"Özünü... Doğup büyüdüğü yeri" unutmaması.

Özetle... "Bozulmaması."

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YAŞAM... SİYASET... İSTANBUL



Yemekten sonra Binali Yıldırım'a diyoruz ki:

Yaşam... "Uzun ince bir yol."

Siyaset... O da "Uzun ince bir yol."

Ve şimdi İstanbul, Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı... Bir başka "Uzun ince bir yol." Binali Bey "Doğru" diyor...

Gülerek.

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"ALAMETİ FARİKA"



Tarih 8 Aralık 2018... Cumartesi... Çin, Kırgızistan, İran ziyaretinin sonu.

Tahran'dan Ankara'ya dönüyoruz.

Uçakta... Binali Yıldırım'a... Hacı Bayram Veli'nin bir sözünü hatırlatıyoruz:

- Kibir, bele bağlanan taş gibidir...

Onunla ne yüzülür, ne de uçulur.

Tevazu... Kibirden uzak tavır... Binali Yıldırım'ın "Alameti farikası." Ve "En beğendiğimiz yanı."

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"KENDİNE ÖZGÜ"



Seneler önceydi... Binali Yıldırım'ın Ulaştırma Bakanı olduğu yıllar.

Binali Yıldırım bir toplantıda (İNTES... Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası) konuşmacıydı.

Binali Bey'in konuşmasında söylediği bir söz "Kahkaha ve alkışla" karşılandı:

- Yavaş konuşurum ama hızlı iş yaparım.

Dedik ya... Binali Yıldırım'ın "Tarzı" kendine özgü.

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GÜNÜN ESPRİSİ



Binali Yıldırım... Biliyorsunuz...

Erzincanlı.

Erzincan'da bir söz var...

Erzincanlılar çok kullanırlar:

"Canlılar ikiye ayrılır...

Erzincanlılar... Ve diğer canlılar."