Ülkemiz için... Hepimiz için huzurlu bir yıl olsun... Ve "Öfkelerin" kontrol edildiği, "Darbe, darağacı, idam" gibi sözlerin edilmeyeceği bir yıl olsun.

Önümüzde yerel seçim var... "Kavgasız, gürültüsüz...

Bayram gibi bir seçim olsun." Sıcak gündem ekonomi...

Ekonominin düzeleceği, herkesin önünü göreceği bir yıl olsun.

***



Uçurum(!)



İhsan Sabri Çağlayangil... Bir dönemin efsane ismi... Anılarında (Anılarım... Sayfa 252) diyor ki:

Siyasi istikrarı bozan müdahalelerdir.

Osmanlı döneminde 110 defa müdahale olmuş.

Hepsinin biçimi farklı ama gerekçesi aynı.

Abdülhamit'i halletmek üzere Halaskâran-ı Zabitan grubunun yayınladığı beyanname ile Evren'in 12 Eylül bildirisi arasındaki fark sadece üsluplarında.

Her ikisi de Türkiye'nin hızla uçuruma gitmekte olduğu iddiasını ileri sürer.

Bu ne biçim bir devadır ki, 110 defa uygulanır, yine de şifa bulunamaz.

Bu ne biçim uçurumdur ki, 110 defa kenarına gelinir ama düşülmez.

Dileriz ki... 2019... "Darbe... Siyasete müdahale" gibi beklentilerin kafalardan kazınacağı bir yıl olsun.

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Yeter artık!



Adnan Menderes henüz iki yıllık Başbakan'dı... 1952.

"Diktatörlükle" suçlandı.

Menderes... Kendisine "Diktatör" diyen CHP lideri İsmet İnönü'ye, Meclis kürsüsünde, "Aynı üslupla" seslendi:

- Dünün diktatörü.

Yeter artık!... Bitsin bu "Diktatör saçmalığı."

***



Ayıplı yıllar



Yassıada Mahkemesi...

Başbakan Menderes'in ve iki bakanının idamına karar veren mahkeme.

Bu mahkemede...

"Anayasa'yı ihlal davasında" toplu savunma yapıldı.

Celal Bayar'ın torunu (Prof. Dr. Emine Gürsoy Naskali) bu toplu savunmayı kitap haline getirdi (Yassıada Duruşmaları...

Anayasa Davası Toplu Savunma-2013).

Kitabın/savunmanın 32 sayfası (102-134) "Diktatörlük" konusunda.

Bitmedi...

Adnan Menderes...

Son savunmasında "Diktatör olmadığını" söylüyor.

Ama mahkeme "Kararını" daha yargılama başlamadan vermiş bir kere.

Dileriz ki... 2019...

"Geçmişte yaşanan ayıplardan derslerin alındığı bir yıl olsun."

***



Çocukluk hastalığı



Siyasetçiyi "Darbeyle... Darağacı ile korkutmak...

Türk siyasetinin çocukluk hastalığı." Sene 1965... Türkiye genel seçime gidiyor.

Adalet Partisi Genel Başkanı Süleyman Demirel, Giresun'da... Mitingde konuşuyor.

Bu sırada "Kürsüye" bir not konuluyor...

Kalabalıkta... Notu kimin koyduğu fark edilmiyor.

Demirel... Nota göz gezdiriyor... Sonra da nottaki yazıyı, medyadaki kalabalıkla paylaşıyor:

"Menderes'i astık... Seni de asacağız." Meydan öfkeleniyor... Tepki gösteriyor.

Demirel "Menderes'i astınız cinayet işlediniz" diyor ve devam ediyor:

- Kim astıysa cinayet işledi... Hiç kimse katilliğe talip olmasın... Kimse cinayet işlemeye heves etmesin.

O seçimin (10 Ekim 1965) sonuçlarını hatırlatalım mı?

"Milli Bakiye" sisteminin uygulandığı...

Yüzde 2 oy alan partinin bile milletvekili çıkardığı seçimde... Adalet Partisi "Yüzde 52 oyla" tek başına iktidara geldi. l965'ten günümüze... Milletvekili seçimlerinde...

Bu oranı alabilen bir parti daha çıkmadı.

***



Siyaset... Horoz dövüşü mü?



Başbakan Adnan Menderes, Meclis'te konuşuyor... Tarih 20 Şubat 1955.

Bize komünist dediniz... Kızıl dediniz.

Hükümete gelenlere mutlaka sövülüp sayılacak mı?

Mahalle köşesinde, cami avlusunda horoz mu dövüştürüyoruz?

Aradan seneler geçti... Ama...

Siyasetteki "Horoz dövüşüne" bir türlü son verilemedi.

***



Akıl tutulması



Darbe... Yassıada... İdam...

Ve... Yeşeren demokrasinin dibine dökülen kibrit suyu.

Tazecik fidanı perişan etti.

1960 darbesi... Muhtıra...

Yine darbe... Yine muhtıra...

Türk demokrasisi bir türlü belini düzeltemedi.

Taze ekinin biçilmesi gibi, siyasi kadrolar biçildi...

Hapse... Sürgüne gönderildi.

Bütün bunları göre göre...

Hâlâ "Darbeden medet ummak" niye?

***



İhanet... Marifet değil



Darbe... Darbeye övgü... Darbeye davetiye... İdam sehpası özlemi...

"Demokrasiye ihanettir." Demokrasiye ihanet "Marifet değildir." Öyle savcıya, mahkemeye falan da hiç gerek yok... Bu çağda, bu kafayı "Millet mahkûm eder...

Ahlak mahkûm eder."

***



Aman dikkat!



Geçen yıl... Seçim yılıydı...

Siyaseten "Öfke katsayısının" yüksek olduğu bir yıldı.

2019'a girdik... Yine seçim var.

Siyasetçilerden beklentimiz...

"Aman dikkat." Ne demişler?... Hatırlayalım:

"Kızgınlık geçici deliliktir...

Onun için öfkene hâkim ol...

Yoksa öfken sana hâkim olur." Kavgasız ve öfkesiz bir yıl dileğiyle.