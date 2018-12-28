Odalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na sordular... Tekirdağ'da sordular... Bursa'da sordular.

Finans sektörü ile iş dünyasının buluştuğu diyalog toplantılarına katılmak için Çanakkale'den, Edirne'den, Balıkesir'den, Kırklareli'nden gelenler sordular.

Soru:

- 2019'u nasıl görüyorsunuz? Rifat Hisarcıklıoğlu'nun yanıtı:

Gelecekten umutluyum.

Bu tekerlek bu tümsekte kalmayacak.

Tümseği aşacağız... Araba düzlüğe çıkacak.

Enseyi karartmayalım.

Marttan sonra... Seçimden sonra... Önümüzde seçimsiz 4.5 yıl var... Önümüzün açılacağına inanıyorum.

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Alkışlanan sözler

Osman Arslan... Halkbank Genel Müdürü... "Toplantılarda" sordu:

- Benim şube müdürüme ulaşamayan var mı?... Benim bankada sizlere sorun çıkaran var mı?... Varsa doğrudan bana söyleyin.

Osman Arslan "Çekinmeyin" diye devam etti:

- Belki burada, herkesin içinde konuşmaktan çekinenler olabilir... Toplantı sonrası onlarla ikili görüşeceğim.

Budur... Diyalog da budur, yaraya merhem sürmek de budur.

Dardaki zordaki reel sektöre moral vermek de budur.

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Bu yarış başka yarış

İnegöl... Nüfus 260 bin... Türkiye'nin pek çok ilinden fazla.

24 Haziran 2018 sonuçları:

Recep Tayyip Erdoğan... Yüzde 70.8... Türkiye ortalamasının çok üstünde.

Ak Parti... Yüzde 59.9... Yine Türkiye ortalamasından çok fazla.

Öyle olunca... Ak Parti'den Belediye Başkanlığı için "Talep yüksek."

2'si kadın, tam 17 aday adayı var.

Özetle... İnegöl'de "Seçim yarışı" yok... Sonuç belli... Ak Parti.

Yarış... "Aday adayları yarışı."

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Mobilyanın başkenti

İnegöl denilince... Aklımıza iki şey gelir: Köfte ve mobilya.

Rifat Hisarcıklıoğlu ile birlikteydik... Bir yandan Orhan'ın köftesini yedik, bir yandan da Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ'ı dinledik.

"Köfte bahane, sohbet şahane."

Yavuz Uğurdağ öyle şeyler anlattı ki... İnegöl'e ilçe demeye bin şahit gerek.

İnegöl... "1.2 milyar dolar ekonomik büyüklük."

110 ülkeye ihracat... 901 milyon dolar... "Mobilya ağırlıklı... Sonra tekstil... Makine."

İthalat... İhracatın çok altında... "290 milyon dolar."

3 Organize Sanayi Bölgesi... Biri "Mobilya İhtisas OSB."

Türkiye'nin mobilya üretiminin "Yüzde 35-40'ı İnegöl'de."

Türkiye'nin mobilya ihracatının "Yüzde 16'sı İnegöl'den."

Mobilya fabrikası... Mobilya atölyesi... "2 bin civarında." İnegöl... Ekonomisi ve sosyal göstergeleri ile... AB standartlarını çoktan yakalamış.

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Günün esprisi

Nereye gittiysek... Herkes birbirine "Başkan" diye hitap ediyor.

Başkan... "O kadar çok ki."

Rifat Hisarcıklıoğlu... Gülerek... "Türkiye'de her dört kişiden biri başkan" dedi:

- Dernek başkanı... Vakıf başkanı... Oda başkanı... Eski başkan... Sınıf başkanı... Apartman başkanı... Borsa başkanı... Cemiyet başkanı... Spor kulübü başkanı... Şirket başkanı... Gezi kolu başkanı... Sendika başkanı... Birlik başkanı... Kızılay şube başkanı... Sandık başkanı... Yeşilay başkanı... İl başkanı... İlçe başkanı... Kongre başkanı... Daha sayayım mı?

"Yeter" dedik... Bu kadarı yeter.

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İşsizlik... "Evet" ama...

Yenişehir... Bursa'nın ilçesi... Tarihi bir yerleşim yeri.

Ovanın ortasında... Havaalanının hemen yanına.

Kaymakam... Belediye Başkanı... Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı... Borsa Başkanı... Sivil toplum liderleri... Kanaat önderleri... İşadamları... "Konuşuyorduk."

Bir ara... "İşsizliği" sorduk.

Yenişehirli'nin biri "İşsizlik yok... İş beğenmeme var" dedi.

Diğeri "Kimse tarlada, atölyede, fabrikada çalışmak istemiyor... Herkes masa başında iş istiyor" diyerek söze girdi.

Bir başkası "Çoban bile bulamıyoruz" diye ekledi.

Kars'ta... Ardahan'da... Bayburt'ta... Erzurum'da "Aynı sözleri" dinlemiştik... Çobanlar "Afganistan'dan" gelenlerdi.

Durum... Yenişehir ovasında da aynı.

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Lafı bırak projeye bak

Mehmet Özhaseki ile sohbet ettik... "Projelere gömülmüş."

11 başlık altında "111 proje."

Yarın "Ekibi ile" kahvaltı yapacak... "Gündemli" kahvaltı.

Konusu... "Ankara projeleri."

Ah keşke seçim kampanyaları böyle olsa... "Az laf, çok proje."

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Stadyum

Ankara'nın "Stat sorunu" var.

Ankara'da oynanması gereken maçlar "Eskişehir'de... Afyon'da... Kayseri'de... Bolu'da oynanıyor."

Özhaseki... Türkiye'de ilk modern stadı o yaptı... Kayseri-Kadir Has...

Devletten tek kuruş çıkmadı.

Dün baktık, Ankara projeleri arasında "55 bin seyirci kapasiteli" stat da var.

Acil ihtiyaç.