TEKİRDAĞ

Geçen hafta Van'daydık... Bu haftaya Tekirdağ'da başladık... Aradaki mesafe bin 762 kilometre... "Büyük Türkiye."

Tekirdağ... Tarım, sanayi, lojistik, hizmet, turizm... Tarih... Kültür... "Vatan şairi" Namık Kemal'in memleketi "Büyük Türkiye'nin önemli göstergesi."

Tarım... Buğday... Ayçiçeği... Bağcılık... Kanola... Türkiye'nin ayçiçeği üretiminin üçte biri Tekirdağ'da.

Sanayi... Tam 13 Organize Sanayi Bölgesi... Bitmedi... Avrupa Serbest Bölgesi... 300 bin sigortalı işçi.

Lojistik... 4 ticaret limanı... Türkiye'nin en büyük konteynır limanı.

Yılda 6 milyar doların üzerinde sanayi ürünü ihraç eden Tekirdağ'ın bazı "Sancıları" var... Ekonomik.

Zaten... Tekirdağ'a "Bunun için" geldik.

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TÜRKİYE MODELİ



Odalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu... Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın... Banka genel müdürleri... İl il dolaşıyorlar.

Antalya... Denizli... Konya... Diyarbakır... İstanbul... İzmir... Adana... Kocaeli...

Ve dün Tekirdağ... "Ellinci il."

"Bankacılar... Reel sektör" buluşuyorlar... Konuşuyorlar.

Türkiye için "Yeni bir model."

Son derece "Yararlı" bir model.

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EKONOMİ... "İYİ OLACAK"



Pazartesi... Saat 14.30.

Uçağımız Ankara-Esenboğa'dan havalandı... İstikamet "Çorlu."

Uçakta... Rifat Hisarcıklıoğlu, Hüseyin Aydın ve Arif Parmaksız ile sohbet ettik.

Konu malum... "Ekonomi."

Rifat Hisarcıklıoğlu dedi ki:

- İyi olacak... Bazı sıkıntılar var... Ama aşılacak... Mutlaka aşılacak.

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KİTABIN ORTASINDAN



Rifat Hisarcıklıoğlu "Kitabın ortasından" konuştu:

Böyle dönemlerde bankalar, iş dünyasından kaçar.

Şimdi... İlk kez oluyor... Banka, reel sektörün ayağına geliyor... Dinliyor.

Diyalog... Sorunların çözümü için şart... Olmazsa olmaz... Kaçınılmaz.

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TAKVİM... "1 NİSAN 2019"



Sorduk... Ekonomi 2019'un kaçıncı çeyreğinde rahatlayacak?

Sorduk... İş dünyası hangi tarihte önünü görmeye başlayacak?

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu dedi ki:

- Seçimden sonra...

1 Nisan 2019'da...

Artık 4 yıl seçim olmayacak... Önümüz açılacak.

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"İLAÇ GİBİ..."



Tekirdağ buluşmasında Odalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu konuştu.

Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın konuştu.

Toplantıda... Herkes konuştu.

Sorunlar... Çözüm önerileri... Her şey konuşuldu.

Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cengiz Günay bir ara kulağımıza eğildi:

- Bu toplantı Tekirdağ'a ilaç gibi geldi... Moralimiz yükseldi.

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BANKACILIK



Sorumuz Hüseyin Aydın'a... Bankalar Birliği Başkanı... Ziraat Bankası Genel Müdürü:

- Sizin mahalle... Bankacılık sistemi... Ne âlemde?

Hüseyin Aydın "Sağlıklı... Güvenilir... Sıkıntılı devreyi atlattık" diyerek söze başladı.

Türk bankacılık sistemi deneyimli insan kaynağına sahip.

Üst düzey teknolojik altyapı mevcut.

Sermaye yeterliliği yüksek.

Bu üç unsur ile Türk reel sektörünü finanse etme fonksiyonumuz devam ediyor.

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SİNERJİ



Rifat Hisarcıklıoğlu "Buluşma sinerji yaratıyor" dedi. Hüseyin Aydın "10 banka, Türk bankacılık sisteminin yüzde 80'ini oluşturuyor" diye ekledi.

Bankacılar ile reel sektör buluşması...

Dün gördük... "İş dünyasının gazını alıyor... Moralini düzeltiyor."

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YARIN... "BURSA'DAN DEVAM"



Uçakta sohbet... Tekirdağ toplantısındaki konuşmalar... "Konu uzun... Yarın devam edeceğiz."

Bugün... Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın'la konuşmamızdan birkaç not daha:

Türkiye'nin son 10-15 yılına bakınca şunu görüyoruz... Milli gelir artıyor... Banka bilançoları büyüyor.

Ama... Banka bilançolarındaki yükselme, milli gelirden hızlı.

Büyüyen banka bilançoları, ülke büyümesine daha çok destek veriyor.

Herkes şundan emin olsun... Bankacılık sistemi 2019'da da, 2020'de de Türkiye'nin büyümesini finanse edecek sermayeye ve morale sahip.