Meclis'teki bütçe maratonu bugün sona erecek.

İki hafta süren müzakerelerin tek cümlelik özeti.

Yüce Meclis "Havanda su dövdü."

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Üslup... "Değişen bir şey yok"



Pazartesi... 17 Aralık 2018.

Meclis'te... Bütçe konuşuluyor:

Hadi oradan be!

Bağırma, bağırma!

Terbiyeni takın!

Bir tarafın kaşınıyor!

Adi adam!.. Köpek!

Terbiyesiz!

Adi adam... Şerefsiz!

Salıyı, çarşambayı, perşembeyi yazmaya gerek yok.

Üslup... Aynı üslup.

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Proje... "Nerede?"



Siyaset... Ciddi iştir.

Siyaset... Hakaret, küfür, demagoji demek değildir.

Siyaset... Proje, vizyon gerektirir.

Süleyman Demirel, Turgut Özal, Necmettin Erbakan bütçe müzakerelerinde "2 saat konuşurlardı." Hatta... 2 saat yetmezdi... "Ek süre" isterlerdi.

"Projelerden" söz ederlerdi.

Hatırlıyoruz da... Bir defasında Prof. Necmettin Erbakan "Kolilerle" kürsüye çıkmıştı.

Koliler... "Projelerle" doluydu.

Küfür... Hakaret... Ana avrat...

"Projenin yerini tutmuyor."

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İttifak-1



Cumhur İttifakı... Millet İttifakı... İkisinde de bir problem görünmüyor.

"Hangi ittifak daha uyumlu" diye soracak olursanız...

"Ak Parti-MHP" ittifakı daha uyumlu.

Zira iki parti arasında "İdeolojik fark" yok.

CHP ile İyi Parti arasında ise ideoloji farkı...

"Ortada."

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İttifak-2



Günlerdir konuşuluyor, yazılıyor, tartışılıyor... "İttifak en çok kime yaradı" diye.

Gittiğimiz yerlerde bize de soruluyor.

"İyi Parti'ye" diyoruz.

"Olay" yüzde kaç oy alma olayının...

Belediye başkanı çıkarıp çıkaramama olayının ötesinde.

Biz "Olaya" şöyle bakıyoruz:

- İyi Parti eğer yerel seçimde CHP ile ittifak yapmasaydı, seçimden sonra hızlıca erime /dağılma sürecine girecekti.

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Günün sorusu



Yerel seçimde CHP-İyi Parti ittifakına "HDP de katılacak mı?" Örneğin; Adana ve Mersin'de "HDP desteği" aranacak mı?

Adana... 24 Haziran 2018...

"HDP yüzde 13.12." Mersin...

"HDP yüzde 16.94." CHP-İyi Parti ittifakının Çukurova'da "Koltuk değneğine" ihtiyacı var.

Günün sorusu:

HDP "Koltuk değneği" olacak mı?

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Konuşulmayan sorun



Büyük sorun...

Konuşulmayan, tartışılmayan sorun.

Türkiye'nin bazı yerlerinde "Siyaset iki partili... Ak Parti ve HDP." "Ötekiler" nerelerdeler?

CHP... Doğu ve Güneydoğu'da... 24 Haziran 2018 seçimlerinin sonucu...

15 ilde "Yüzde 5'in altında."

İyi Parti... Aynı bölgelerde...

Ve CHP gibi 15 ilde...

"Yüzde 5'in altında."

MHP... 11 ilde "Yüzde 5'in altında." Ve bu illerin 10'u "Doğu'da, Güneydoğu'da."

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Tavan ve taban



Soru... Mansur Yavaş'ın Ankara-Büyükşehir adaylığına CHP "Tavanından" 12 kişinin "Hayır" demesi... Neyin göstergesi?

Yanıt... CHP'nin "Taban sorununun" sürdüğünün...

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Al gülüm ver gülüm



Gittik... Gezdik... Yazdık.

Ama... Van'dan "Yazmadığımız" birkaç not kaldı.

Bunlardan biri "Vanlı-İranlı aşkı" üzerine.

İranlı... "Van'a âşık." Vanlı da "İranlı turisti/ müşteriyi" seviyor.

En çok sevdiği yanı da "Peşin ödemesi." Vanlı'nın söylemiyle:

- Kredi kartı yok... Taksit yok... Çek senet yok... Al gülüm ver gülüm.

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Türkiye uçuyor



Eğer 3-5 kişiden dinleseydik belki yazmazdık.

Ama... Van'da... Belki 40 kişiden dinledik.

Uçak biletleri pahalı.

Vanlı "Uçmayı sevdi." Uçaklar "Dolu." Uçak seferleri artmalı... Ve uçmak ucuzlamalı... Mutlaka... Büyük ihtiyaç.

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"Nimet çöpe gitmesin"



Van'da... Değişik yerlerde... Site girişlerinde...

"Bayat ekmek toplama kutuları" gördük. "İpekyolu Belediyesi" koymuş.

İsraf önleniyor... Atık ve bayat ekmek çöpe gitmiyor... Kutuda birikiyor.

Sonra... Sokak hayvanlarının karnı doyuruluyor.

"Nimet çöpe gitmesin" kampanyası tutmuş... Çok beğendik.

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Yatırım



İranlı bir işadamı... Dr. Menuçe Akbarzadeh... Dubai'de "Uluslararası kolej" sahibi.

Van'da şirket kurmuş.

Amacı: Van'da "Dil kursu" açmak.

Kurs... Türkçe, Farsça ve İngilizce.

İranlı yatırımcıya göre... "Van'da okumak isteyen İranlı çok." Dr. Menuçe Akbarzadeh "İran'dan Van'a öğrenci getirmek istiyor." Duyduk... Ve paylaşmak istedik.