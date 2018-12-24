DÜZCE

Yaylalar, şelaleler, kuş cenneti, tarihi eserler... Düzce her mevsimde güzel.

Geldik... Gezdik... Halkın arasına girdik... Dinledik.

Siyaset... Seçim... "Hava yeni ısınıyor."

Çarşı pazarda "Ekonomi" konuşuluyor.

Türk, Abhaz, Gürcü, Manav, Çerkez, Laz... Herkes işinde gücünde... Kiminle konuşsanız "Birlik, beraberlik, huzur" istiyor.

Terörle mücadele... Sınır ötesi harekât... "Herkes destekliyor."

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ZAMAN TÜNELİ



Depremde (12 Kasım 1999) yıkılan Düzce... 848 can kaybı... 4 bin 948 yaralı.

13 Kasım sabahı Düzce'deydik... Okan Müderrisoğlu ile birlikte gelmiştik... Okan'ın annesi ve babası "Çadırdaydılar."

Ertesi gün "Güzel Düzce... Bahtsız Düzce... Artık il olmayı hak eden Düzce" diye yazmıştık... Düzce'nin il olmasını önermiştik.

Düzce... İl olan son ilçe... 8 Aralık 1999... O günden bugüne öylesine büyüdü ki.

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ÖZAL'IN SORUSU



Ragıp Gökesaoğlu... "Turgut Özal'ın evlatlarından."

Turgut Özal seçim gecesi "Düzce-ANAP Gençlik Kolu Başkanı" Ragıp'ı arardı:

- Düzce önemli ölçü... Oy sayımı nasıl gidiyor?

Şimdi... Soruyu biz sorduk:

- Siyaset... Seçim... Seçmen ne diyor?

Ragıp'ın artık siyasetle ilgisi yok... Şehrin kanaat önderlerinden... Dedi ki:

- Büyük mevkide görev almış olan, bürokrasiyi tanıyan birinin belediye başkan adayı yapılması halkın hoşuna gitti.

Ragıp... Ak Parti adayı... Eski Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'den söz ediyor.

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FARUK ÖZLÜ



Faruk Özlü'nün adaylığı 24 Kasım'da açıklandı.

Diğer partilerin adayları henüz belli değil.

Eski Bakan Özlü "Seçim Koordinasyon Merkezi" kurmuş... Gün doğmadan çalışmaya başlıyor... "Tam gün" sahada.

Hani... "Kişiye özel üretim" modeli var ya... Faruk Özlü de "Böyle bir modelle" kampanya yürütüyor.

Tek tek "Kişileri" dinliyor... Ev ev... Dükkân dükkân.

Ve bir de "Mahalle bazlı sorun çözümü" üzerinde çalışıyor... Her mahallenin sorunu farklı.

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ALGI



Ankara... İzmir... Samsun... Ordu... Ak Parti adayları "Eski bakanlar."

İstanbul... Henüz açıklanmadı... Ama belli... Binali Yıldırım.

Gaziantep... Eski Bakan Fatma Şahin ile devam.

Bu illerin hepsi de "Büyükşehir statüsünde."

Adayı "Eski Bakan" olan... Ama "Büyükşehir" olmayan tek il ise... Düzce.

"Sokakta" şöyle bir algı oluşmuş:

- Faruk Özlü'nün aday yapılması Düzce'ye verilen önemi gösteriyor.

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DÜZCE-ANKARA HATTI



Düzce'nin "Otoban girişi" değişmiş.

Fakat... Yeni düzenlemenin bazı eksikleri varmış... Onlar tamamlanmadığı için "Yeni giriş yolu" 2-3 ay sonra açılacakmış.

Faruk Özlü "Aday" olunca... "Karayollarını" aramış... "İşi" hızlandırmış... Ve "Yeni yol" bir haftada açılmış.

Çok kişi "Bunları" anlatıyor ve ekliyor:

- Faruk Özlü'nün seçilmesiyle Ankara'da ayağımız olacak... Kapılar bize açılacak.

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RENKLİ BİR YAPI



Düzceli "Adayı" sevmiş... Eski Bakan... "Projeleriyle konuşuyor."

Parti ayrımı yapmıyor... Herkesin ayağına gidiyor.

Faruk Özlü'ye en çok sorulan soru şu:

- Belediye Meclisi listenizde kimler olacak?

Halkın bu "Sorusunun/merakının" nedeni var.

Düzce'nin "Demografik yapısı" çok renkli... Laz, Manav, Gürcü, Türk, Abhaz, Çerkez.

Herkes istiyor ki... Belediye Meclisi'nde "Kendi renginden de" birisi/ birileri olsun.

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ÇARŞI



Piyasada "Durgunluk" var... Çarşı "Ekonominin canlanmasını" istiyor.

Dönerci... "Günde 60 kilo döner satardım, 30'a düştü" diyor.

Beklenti:

"Seçimden sonra piyasa canlansın."

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GÖZLEM



Faruk Özlü'nün zorlanmayacağını sanıyoruz.

24 Haziran 2018 sonuçları önemli gösterge.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde:

Erdoğan yüzde 73.1... Muharrem İnce ise 18.52.

Milletvekili seçimlerine bakacak olursak:

Ak Parti... Türkiye ortalamasının üzerinde... Yüzde 56.06.

CHP... Türkiye ortalamasının altında... Yüzde 14.54.

MHP ile İyi Parti'ye gelince... "Makas" çok açık:

MHP... Yüzde 18.71.

İyi Parti... MHP'nin yarısı kadar bile değil... Yüzde 6.75.