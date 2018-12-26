BURSA

Bursa... Türkiye'nin otomotiv üssü... Türkiye'nin Detroit'i.

Bursa... Türkiye'nin... İstanbul, Ankara ve İzmir'den sonra "En çok milletvekili (20) çıkaran kenti."

Zaten... "Bu dört kentin" milletvekillerinin toplamı (180) Meclis'in üçte biri... Hatta daha fazlası.

Tekirdağ'dan sonra Bursa'dayız.

Reel Sektör-Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantısı'nda.

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BİRİNCİ DERS



Tekirdağ'da ve Bursa'da... Reel sektörün en çok seslendirdiği konulardan biri:

- Banka şube müdürlerine ulaşamıyoruz.

"Diyalog toplantısında" ise... Banka genel müdürü "Reel sektörün ayağına geliyor."

1. Toplantı... "Çok faydalı."

2. Banka şube müdürleri... "Mutlaka ders almalı."

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ALKIŞ-1



İsmi lazım değil... Toplantıya katılanlardan biri söz istedi.

Ve... Şikâyetçi olduğu bankanın adını da vererek... Rifat Hisarcıklıoğlu'na hitaben... Dedi ki:

- Abi... Borcumu erken kapattım. 26 bin 500 lira ceza aldılar... Düşme bunların kucağına.

Salonda alkış patladı.

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ALKIŞ-2



Yine... İsmi lazım değil... Bir reel sektör temsilcisi... Aynen şunları söyledi:

- Hiçbir sıkıntım yok... Zira banka ile çalışmıyorum.

Alkış... Alkış... Alkış.

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AlKIŞ-3



Tekirdağlı işadamı "Şikâyetini" söylüyor:

- ................. Bankasından nefes kredisi istedim... Alamadım.

Sonra...

Mikrofonda... Bir diğer Tekirdağlı:

- Arkadaşım... İyi ki nefes kredisini alamamışsın... Bunlar adamın nefesini keserler.

Yine... Alkış tufanı.

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ÖZET



Diyalog toplantılarını özetleyecek olursak... Tekirdağlı mobilyacının "Şu sözleri" her şeyi anlatmaya yeter:

- İyi günde yanımızda olan bankayı, kötü günümüzde de yanımızda görmek istiyoruz.

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BEĞENDİK



Tekirdağ'da... Bursa'da... Reel sektör temsilcilerinin "Üslupları" hoşumuza gitti.

"Eleştirilerini... Şikâyetlerini" söylüyorlar... Fakat...

"Kırıp dökmeden... Bağırıp çağırmadan... Kimseye hakaret etmeden" söylüyorlar.

İşte... "Tartışma kültürü" bu olsa gerek.

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ALGI



Bankacılık sistemi ile ilgili yaygın bir söz vardır... Bilirsiniz:

"Banka, güneşli günde şemsiye veren ama yağmur yağınca şemsiyeyi geri isteyen kurumdur."

Toplantılarda "Bu sözü doğrulayan bir hava" gözledik.

Bankalar "Bu algıyı" mutlaka kırmalılar.

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KADIN



Tekirdağ'da... Dikkatimizi çekti... Reel sektörden "Kadın katılımcı" çoktu.

Bursa'da... Dikkatimizi çekti... "Kadın bankacı" çok.

Halkbank bölge müdürü... Kadın.

Dileğimiz... Her yerde... Her sektörde... "Kadın sayısının" daha da artması.

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TOP 3



Odalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu.

Bankalar Birliği Başkanı... Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın.

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan.

Dün... Çok alkış aldılar.

Toplantı sonunda... Ayakta alkışlandılar.

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KEŞKE



Diyalog toplantıları "Basına kapalı."

Amaç... "Şov olmasın... Herkes rahatça konuşsun... Kimse korkmasın."

Keşke... Bir hükümet temsilcisi de "Reel sektörden biriymiş gibi... Kendini tanıtmadan, kılık kıyafet değiştirerek" toplantılara girse...

"Konuşmaları, eleştirileri" dinlese.

"Görev" galiba yine Rifat Hisarcıklıoğlu'na düşüyor.

Toplantılarda söylenenleri mutlaka "Yukarıdakilere" iletmeli.

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OLAY YERİ İNCELEMESİ



Pazartesi, salı... Tekirdağ, Bursa...

Toplantılarda "Reel sektör temsilcilerini" dinledik.

Toplantı arasında... Sonrasında... Halkın arasına girdik... Sohbet ettik.

Gözlemimiz...

Hani bir söz var... "Aynı gemideyiz" diye.

Reel sektörün, bankalara... Özellikle de özel bankalara... "Seslenişi" şu:

- Madem aynı gemideyiz... Öyleyse yükü de birlikte omuzlayalım... Şu sıkıntılı süreçte bize zorluk çıkarmayın.