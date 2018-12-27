Pazartesi günü Ankara'dan Çorlu'ya uçuyorduk... TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın ile birlikte.

Biz Hisarcıklıoğlu ile sohbet ediyorduk.

Hüseyin Aydın ise... Elinde dosyalar... "Ders çalışıyordu."

İstemeden "Göz misafiri" olduk.

Hüseyin Aydın'ın elindeki kâğıtlarda "Fenerbahçe" gibi, "Akhisarspor... Rizespor" gibi yazılar vardı.

- Sayın Başkan... Nedir elinizdeki dosya?

Hüseyin Aydın "Özel" dedi:

- Beni mazur görün... Anlatamam.

- Futbolla ilgili olsa gerek.

- Evet.

- Ne dosyası?... Borç alacak mı?

- Hayır... Farklı bir konu... Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak istedi... Ona rapor hazırlıyorum.

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Berat Albayrak'ın talimatı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın'a demiş ki:

Futbol önemli bir sektör.

Türk halkı da futbolu seviyor.

Bakın bakalım kulüplerin durumu nasıl?... Futbol büyük bir endüstri... Mali yapı ne durumda?... Bir araştırın.

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Büyük araştırma

Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın'a sorduk:

- Yalnız mı çalışıyorsunuz?

Aydın "Hayır" dedi:

- Ekip çalışması... Federasyon da var, Kulüpler Birliği de... Finans kuruluşları da... Kapsamlı bir çalışma... Dünyadaki ve Türkiye'deki durumla ilgili araştırma yapıyoruz... Soruna birlikte bir çözüm şart.

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Sağlık raporu

Altımızda İstanbul... Boğaz... Uçağımız Çorlu'ya doğru yol alırken... Hüseyin Aydın "Futbol dosyasını" çantasına koydu.

"Sayın Başkan" dedik:

- Sayın Berat Albayrak'a sunmak için rapor hazırlarken sektörün (Futbol) sağlık durumunu nasıl gördünüz?

Bankalar Birliği Başkanı dedi ki:

Üç büyük kulübün gelir ve gideri, üç aşağı beş yukarı, "Birbirine yakın."

Türk futbol sektörüne mutlaka "Kurallar dizisi" lazım... Bir "Set" şeklinde.

Özellikle ve öncelikle "Mali disiplin." Kurala bağlanması şart.

Bugün bizim (Futbol sektörünün) yaşadıklarımızı geçmişte yaşayan ülkeler olmuş... Onlar "Disiplinler, kurallar" getirmişler... Bizim de getirmemiz gerekiyor.

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Kredi

Hüseyin Aydın'a "Futbol ve finans sektörü" konusunu da sorduk:

- Konunun sizlerle ilgisi hangi ölçüde... Kredi?.. Borç?.. Alacak?

- Kulüplere elbette kredi veriyoruz... Ama "Temlik" karşılığında.

- "Temlik..." Nedir?

- Kulüplerin yayın gelirleri var... Türkiye Futbol Federasyonu'ndan ve Spor Toto'dan aldıkları paralar var... Kredi verirken "Kulüplerin alacaklarına temlik koyuyoruz."

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İlginç

Sohbet sırasında Hüseyin Aydın ilginç bir şey söyledi... Not ettik:

- Futbolda... Avrupa'nın en yaşlı ligiyiz.

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Biliyor muydunuz?

Bilmiyorduk... Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın'dan öğrendik.

- Türkiye... Yapılan transfer harcamasına karşılık alınan puan bakımından Avrupa'nın en kötüsü.

Hüseyin Aydın'ın "Dosyasında", futbola dair "Yok yok." Örneğin... Avrupa'da kazanılan bir puanın "Maliyeti" ne kadar?

"Puan ve yabancı transferi" arasında ilişki ne durumda?.. Şu kadarını söyleyelim... Hollanda, Portekiz ve Belçika bu konuda bizden birkaç gömlek üstün.

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Beşiktaş

Merak ettik... Sorduk:

- Sayın Başkan... Hangi takımı tutuyorsunuz?

Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın "Beşiktaş'ı" dedi... Gülerek... "Benim takımım Karakartal."

Bu sırada... Aynı soru kendisine de gelecek diye... Rifat Hisarcıklıoğlu "Pencereden dışarıya bakmaya başladı."

Zira... TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu "Fenerbahçeli."

Ve "Takımının durumuna" oldukça üzgün.

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Fenerbahçe

Odalar Birliği Başkanı Hisarcıklıoğlu il il dolaşıyor.

"Sorun" dinliyor.

Reel sektöre moral veriyor.

Sektör ile hükümet arasında "Köprü" oluyor.

Hisarcıklıoğlu'na takıldık:

Siz iş dünyasının en büyük örgütünün başkanısınız.

Dostunuz/arkadaşınız Ali Koç da Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birinin başkanı.

Ayrıca... İkiniz de iş dünyasının önemli aktörlerisiniz.

İl il gezerken... Milletin derdini dinlerken... Sorunlara çözüm ararken... Ali Koç'un / Fenerbahçe'nin sorunlarıyla da ilgilenmeyi hiç düşündünüz mü?

Hisarcıklıoğlu kahkahayı bastı... Ve dedi ki:

- Ali Koç dostumdur... Sonunda doğru yolu buldu... Ersun Yanal ile devam... Türk hocaların başarıları ile gurur duyuyoruz... Ali Koç hesap kitap adamıdır... Kaliteli transferler yapacaktır... Kulübün parasını çarçur etmez... Mutlaka başarılı olacaktır?