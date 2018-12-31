Baltık ülkesi Letonya'da yeni yıla girerken "Buharda pişirilmiş, bezelyeli bir yöresel yemek" yeniliyor...

Bezelye "Gözyaşının" simgesi.

Bezelye ağırlıklı yemek, gözyaşlarını "Bir önceki yılda bırakmayı" sembolize ediyor.

Bugün... 2018'in son günü.

Letonya misali... "Acıların, gözyaşlarının, sorunların" 2018'de kalmasını dileyelim.

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Noel Baba



Temel'e sormuşlar... "Hayatın kaç dönemi vardır" diye.

Temel... "Hayatın dört dönemi vardır" demiş:

1. İnsanın Noel Baba'ya inandığı dönem.

2. Noel Baba'ya inanmadığı dönem.

3. Noel Baba kılığına girdiği dönem.

4. Gerçekten Noel Baba'ya benzediği dönem.

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Değişim



Temel gariban... Parası pulu yok... Uçan kuşa borcu var.

Kader kısmet... Temel'e büyük ikramiye çıkmış.

Ama... Aylar geçmiş... Temel bakkala manava borcunu ödememiş.

Sormuşlar:

- Temel... Artık zenginsin... Borçlarını niçin ödemiyorsun?

- Şunun için ödemiyorum... "Zengin olunca Temel değişti" demesinler.

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Define



Kiminin umudu piyangoda...

Kiminin definede.

Sene 1935.

Helmut Mecler... İstanbul Belediyesi'ne başvuruyor:

- Karacaahmet Mezarlığı'nda on bin adet altın para var... Yerini biliyorum... Kazı yapmak istiyorum... Bulursam, altınların yüzde 35'ini alacağım.

Belediye izin veriyor.

Helmut Mecler kazı yapıyor... 18-21 Nisan arasında.

Sonuç fiyasko... Defineye rastlanmıyor.

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Söylenti



Karadeniz'de... İki arkadaş sohbet ediyorlarmış.

İdris "Bir üzüntüm var" demiş:

- Bütün sülalemi tanımak istiyorum...

Ama amcam İstanbul'da, dayım İzmir'de...

Bütün akrabalarım farklı yerlerde... Dünya gözüyle hepsini görebilecek miyim?

Temel "Üzüldüğün şeye bak" diye yanıt vermiş:

- Hemen bir söylenti çıkar...

Yılbaşında büyük ikramiye bana çıktı diye... Göreceksin bütün akrabaların gelecek... Hatta... Yeni akrabaların bile olacak.

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Özal'ın biletleri



Liderler Milli Piyango bileti alıyorlar mı?... Bilen var mı?

Turgut Özal alırdı... Hem de bir değil... Çok.

Ve... Aldığı Milli Piyango biletlerini dağıtırdı.

Kimlere mi?

Kendisini izleyen gazetecilere.

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Mezar taşı



Kitapta okumuştuk (Tarihimizde Garip Olaylar... Sabri Kaliç... Maya Kitap), paylaşalım.

İstanbul... 19. yüzyılın sonları... Halil Ağa isimli adam kahrından ölmüş.

Kahır sebebi... "Karılarının ve annesinin geçimsizlikleri... Sürekli kavga etmeleri." Halil Ağa'nın mezar taşına... Vasiyeti üzerine... Şunlar yazılmış:

"Karı dırıltısından ölen Esseyid Halil Ağa'nın ruhuna El Fatiha...

Hicri 1260." Bu mezar taşı nerede mi?

Merkez Efendi mezarlığında.

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Büyük ikramiye



Yılbaşı... Milli Piyango... Büyük ikramiye...

Bilet aldınız mı?

Edirne'de... Hüsmen Ağa seyyar Milli Piyango bayiine seslenmiş:

- Veresin bakayım bana iki biletcik bre.

Arkadaşı Ramiz "Üsmen Ağa" demiş:

- Ne diye alırsın iki biletcik?..

Büyük ikramiye bir tanedir bre.

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Röportaj



Gazeteci... Yılbaşında büyük ikramiye çıkan talihliyi bulmuş... Röportaj yapmış. - Büyük ikramiye çıkınca hayatınızda ne gibi değişiklik oldu? - Eskiden bana "Kaba" diyorlardı... Şimdi "Kendine özgü bir tavrı var" diyorlar... Eskiden "Saçma" dedikleri sözlerim için, şimdi "Çok ilginç" diye konuşuyorlar.

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Şansın böylesi



Şansın varsa gelir Hint'ten Yemen'den, şansın yoksa ne gelir elden?

Şanslıysan... Milli Piyango bileti almadan da para geliyor.

"Olay" iki yıl önce oldu... Konya'nın Ilgın ilçesinde.

Beykonak Mahallesi'nden İsmail Cesur'un danası hastalandı.

İsmail Cesur danayı kesti.

Sonra... Dananın karnını yararken... Eti kemikten ayırırken... Dananın midesinden bir poşet çıkmaz mı?

Adam poşeti temizledi... Açtı... İçi para doluydu...

100 liralık, 200 liralık banknotlarla.

"Olayı" gazetede okumuştuk... SABAH-22 Aralık 2016.

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Bir demet tebessüm



Zaman su gibi akıp gidiyor... İşte bir yılın daha sonuna geldik.

Yılın son günü... Bir tutam tebessüm... Yılı gülerek kapatmak istedik.

2018'e bir kez daha "Güle güle."