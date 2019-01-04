"Aday üslupları" hiç de fena değil.

Dün... Öğle yemeğinde biz "Bunları" söyleyince... Duayen siyasetçi... Devlet adamı... Cemil Çiçek dedi ki:

-Evet... Şimdilik iyi gidiyor... İnşallah seviyeyi düşürmezler.

Dinleyenlerin ortak sesi:

-İnşallah... İnşallah.

***

SIZLANANLAR



Yemekte Hayati Yazıcı da vardı... AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı.

"Değişim yüzde kaç" dedik.

Hayati Bey "Açıklanmayan yerler olduğunu" söyledi ve ekledi:

-Değişim yüzde 50 civarında olur.

Sorduk:

-Şikâyetler... Sızlanmalar... Homurdanmalar... Adaylık bekleyip de umduğunu bulamayanların tepkileri... Ne durumda?

Hayati Yazıcı'nın yanıtı:

-Büyük partiyiz... Türkiye partisiyiz... Önemli bir şey yok... Ufak tefek sızlanma olur ama çabuk geçer, unutulur.

***

PROJEN KADAR KONUŞ



Kayseri'de... Yaygın bir söz vardır:

-Yaptığın hayır işi kadar konuş.

Kayseri'de... "Paran kadar konuş" diye çiğ/yakışıksız söz edeni göremezsiniz.

Siyasette de... Hele yerel seçimin öncesinde... Adaylardan bir beklentimiz var:

"Projen kadar konuş."

Ah keşke "Sen... Ben... Polemik... Horoz dövüşü... Hakaret" yerine, meydanlarda/ ekranlarda "Projelerle" konuşulsa.

***

KONUŞAN TÜRKİYE



Sanatçılar... Seçim yaklaşırken elbette konuşacaklar.

Zaten istenen/özlenen de "Konuşan Türkiye" değil mi?

Topluma mâl olmuş sanatçılarımız "Geçmişte... Seçim öncesinde" konuşmadılar mı?

İçlerinde aday olanlar çok.

Öyleyse... Görüşünü açıkladı diye "Sanatçıyı linç etmenin hiç âlemi yok."

Yeter ki... "Demokratik terbiye sınırları" zorlanmasın... "Darbe... İdam" gibi sözler kullanılmasın.

***

SAÇMALAMA "OSS-MAN"



Geçmişte... 1987 seçimlerinde... Genel Başkanlığını Erdal İnönü'nün yaptığı SHP'nin (Sosyal Demokrat Halkçı Parti) bir reklam filmi vardı.

Televizyonlarda haftalarca yayınlandı.

Reklamın "Hedef kitlesi" ilk defa oy kullanacak olanlardı.

Reklamda... Genç seçmen soruyordu:

-Seçimde ANAP'a mı oy vereceğiz ağabey?

"Ağabey" Ferhan Şensoy da yanıt veriyordu:

-Saçmalama Oss-man!... Oyumuz SHP'ye.

Sevimli bir reklam filmiydi... Bu filmde rol aldığı için de "Ferhan Şensoy linç edilmedi."

***

BARIŞ MANÇO



Sanatçı... İstediği partiyi tutar... İstediği liderin peşinden koşar... Kim ne karışır?

Barış Manço... Çocuklarımızın "Barış Abi'si." Rahmetle andığımız unutulmaz sanatçı... Siyasete heveslenmişti.

1994 yerel seçimlerinde... Doğru Yol Partisi... Milyonların sevgilisi Barış Manço'yu, Kadıköy'den, "Belediye Başkanlığı'na aday göstermişti." Barış Manço kazanamadı... Kaybetti.

Ama Türkiye'nin ona olan sevgisi hiç eksilmedi.

***

LEVENT KIRCA



Biliyor muydunuz?... Ünlü sanatçı... Rahmetli Levent Kırca 29 Mart 2009 yerel seçimlerinde, Bülent Ecevit'in Demokratik Sol Partisi'nin "Üsküdar Belediye Başkan adayıydı."

Levent Kırca'nın seçim kampanyası renkliydi... Espriliydi.

Üsküdarlı onu çok sevdi... Konuşmalarını dinledi... Alkışladı.

Ama... Oy vermedi... O ayrı.

1. Seçim sürecinde Levent Kırca'nın ağzından hiç "Yakışıksız söz çıkmadı."

2. Kimse onu "Neden DSP'den aday oldun diye" topa tutmadı.

3. Seçimden sonra... Levent Kırca... Kendisine oy vermeyenleri "Cahil oy çoğunluğu" diye suçlamadı.

***

ÜÇ YILDIZ



Sanatçı... İstediği kayığa biner... İstediği liderin peşinden gider... Kime ne?

Sanatçı... "İktidar partisi yanlısı" olabilir... Kimi ilgilendirir?

Üç yıldız... Sanat dünyamızın unutulmaz üç ismi... Hülya Koçyiğit, Cüneyt Arkın ve Necla Akben.

Üçü de... Geçmişte... "İktidardaki Anavatan Partisi'nden" milletvekili adayı olmuşlardı.

Hülya Koçyiğit... 1987 seçimleri... İstanbul.

Cüneyt Arkın... 1991 seçimleri... Eskişehir.

Necla Akben... 1991 seçimleri... İstanbul.

Üçü de seçilemedi.

Ama hiçbir muhalefet partisinin lideri "Neden iktidarın yanındasınız" diye onları eleştirmedi.

***

RESİMLİ VE İMZALI



Ünlü sanatçılarımız... İlhan İrem... Meral Orhonsay... Edip Akbayram.

Ünlü yazarımız... Pınar Kür.

Gazetelerde... Çarşaf çarşaf "İlanları" yayınlandı... 1987 milletvekili seçimlerinde.

"Resimli... İmzalı" ilanlardı.

İlanlarda... Duvarlardaki afişlerde... Sanatçılarımız... Ünlü yazarımız... Seçmene "Oyum SHP'ye" diyorlardı.

1987 sandığından... Turgut Özal'ın Anavatan Partisi "Birinci çıkmıştı."

Erdal İnönü'nün Sosyal Demokrat Halkçı Partisi "İkinci."

Süleyman Demirel'in Doğru Yol Partisi de "Üçüncü."