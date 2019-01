Siyaset... Henüz tam ısınmamış... Zira "Adayların çoğu belli değil." Sadece AK Parti'nin "Büyükşehir" adayı belli... Zeynel Abidin Beyazgül... Eski İl Başkanı.

"Tam gün" çalışıyor... Esnaf...

Mahalle toplantısı... Ev ziyaretleri...

Kahve... Balıklıgöl çevresi.

CHP... İyi Parti... HDP... Saadet...

Hala adaylarını açıklamadılar.

Halk "Şunu" konuşuyor:

-Muhalefet "Büyükşehir için" aday çıkarmayacak... Eski AK Parti Milletvekili Sabahattin Cevheri "Bağımsız büyükşehir adayı" olacak...

Muhalefet ona oy kullanacak.

Şanlıurfa'da siyaset... "Parçalı bulutlu... Karışık."

***



Esnaf



Gazeteci dostumuz Reşat Uzun'la "Gümrük Hanı" senin, "Sipahi Pazarı" benim... Dolaştık.

Tarihi çarşıları gezdik.

Esnafı dinledik.

Kime "İşler nasıl" diye sorduysak...

"Benzer yanıtlar" aldık:

-Allah'a şükür, işler biraz kesat... Piyasa durgun ama bugüne de şükür.

***



Nasihat



Gümrük Hanı... Aile Çay Bahçesi... Dostlarla çay içtik...

"İki şey" dikkatimizi çekti.

1. Çevre "Tespihçi" dolu...

10 liraya da tespih var, 10 bin liraya da.

2. Duvarlardaki tablolar...

"Ahilik nasihati... Ustamın bana nasihati." Nasihatlerden birkaçı:

- Haram yeme... Yalan söyleme... Dünya malına tamah etme... Eksik tartma...

Kimseyi kandırma.

***



Haliliye



Metropol ilçe... Nüfusu 375 bin... Suriyeli sığınmacı ise 100 bin.

Belediye Başkanı Fevzi Demirkol "Yeşile... Çocuğa...

Garibana... Hastaya" özen gösteren bir yerel yönetici.

Kaynak yaratıyor... Aşevine ekmek yolluyor, öğrencilere defter, kalem, kitap dağıtıyor.

"Gönül belediyeciliği" yapıyor.

***



Nazar Değmesin



Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu'na sorduk:

-Asayiş ne durumda?

Veysel Tipioğlu dedi ki:

Mala karşı işlenen suçlarda azalma var.

Suç işleme oranı sığınmacılarda daha az.

Şanlıurfa çok şükür, huzurlu bir şehir.

***



Türkçe



Geçen gelişimizde... Çarşı "Arapça tabeladan" geçilmiyordu.

Şimdi ise... Tabelada yine "Arapça yazı" var... Fakat... "İkinci planda." Büyükşehir Belediyesi karar almış:

-Tabelalarda Türkçe "Daha baskın" yazılacak...

Yazı karakteri "Yüzde 60 Türkçe, yüzde 40 Arapça" olacak.

***



Gelin



Çarşı pazar gezerken...

Dikkatimizi çekti.

Hayli "Suriyeli gelinimiz" var.

Fakat... Çoğu... Bizimkilerin "İkinci eşi."

***



GAP Bereketi



Şanlıurfa'da... Tarıma elverişli arazi... "14 milyon dönüm." "Sulanabilir arazi" 8 milyon dönüm.

Sulanan arazi ise... "4 milyon dönüm." Arazi sulandıkça topraktan bereket fışkırıyor... "GAP bereketi." Şanlıurfa'da "Tarım yapmak için arazi almak/kiralamak isteyen yabancı yatırımcı" çok.

***



Hamarat Eller



Kadınlar... Yemek yapıyorlar...

Çörek... Börek... Tatlı...

Çiğ köfte... İçli köfte... "Çeşit çok." Belediye "Yer" göstermiş, orada satıyorlar.

Temiz... Ucuz... "Hamarat Eller Mutfağı'nı" beğendik.

***



"Urfa'ya Gel Ciğerimi Ye"



Sabah sabah... Kahvaltıda...

Ciğer yenir mi?

"Bu bölgede" yenir.

Ciğerci... Koca bir tabela asmış:

"Urfa'ya gel, ciğerimi ye." Reşat Uzun tutturdu...

"Kahvaltıyı ciğercide yapacağız" diye.

Ciğerci çok.

Sevgi Ciğer... Ciğerci Yusuf...

Hasan Usta... Sembol... Ciğer Dünyası... Say say bitmiyor.

Şanlıurfa... Gezilecek görülecek yer... Her mevsimde güzel.