Ankara kar altındaydı... Soğuktu.

Uçakta "Aşağılara" baktık...

Anadolu "Beyaz yorgan altında."

Toros Dağlar... "Kar, kar, kar."

Ve... Adana... Hava sıcaklığı 14 derece.

"Bir başkadır benim memleketim."

Adana'ya "Yaş günü" için geldik.

"5 Ocak Gazetesi" 20 yaşında.

Akşam... "Yaşgünü kutlaması" bir şarkıyla başladı.

Ellerde küçük bayraklar... Ve bir ağızdan "Bir başkadır benim memleketim."

***

Gecenin "En" leri

Murat Sancak... Adana Demirspor Başkanı.

"Adana Demirspor'u şampiyon yapmadan gitmem" diye konuşunca... Büyük alkış aldı.

Yılmaz Vural... Teknik direktör.

"Adana Demirspor ya şampiyon olacak, ya da şampiyon olacak... Başka yolu yok" deyince...

"Coşku" tavan yaptı.

***

Seçim... Henüz "Hava" Yok

Seçim... Siyaset... "Düşük yoğunlukta."

Adaylar "Yeni yeni ısınıyorlar."

Zaten... Büyükşehir için... "2 aday var."

Cumhur ittifakı... Mevcut başkan "Hüseyin Sözlü... MHP'li."

CHP'nin adayı "Zeydan Kayalar."

İyi Parti... HDP... "Aday yok."

Sokakta konuşulan "Örtülü ittifak" olacağı.

Yani... "CHP adayına destek."

***

Sezar'ın Hakkı Sezar'a

Mahmut Demirtaş... Adana Valisi.

"Hakkını" teslim etmek şart.

"Projelerle" konuşuyor.

"Tarım İhtisas Organize Sanayi Bölgesi" projesi.

"Su Ürünleri OSB" projesi.

"Gıda İhtisas OSB" projesi.

Ve daha pek çok proje.

Vali "Gönül idareciliği" yapıyor.

***

İlaç

Tayyar Zaimoğlu... Çukurova Otelciler Birliği Başkanı.

"İstikrar çok önemli" diye söze başladı.

"Piyasada durgunluk var..." Ama aşılacak... Yeter ki istikrar bozulmasın.

Yatırım durdu... "Nedeni faizin yüksekliği."

Teşvikler, destekler ekonomiye "İlaç gibi geldi."

***

Onun İşi "Cezerye"

Adnan Özdoğru... Adana'nın ünlü "Cezeryecisi."

"Ne olur yazın" dedi:

- Ortalıkta "Tefeci" çok... Mutlaka üzerlerine gidilmeli... Tefeci demek "Kan emici" demek.

***

Acemi Radyocu

Öğrenmenin yaşı yok.

"Bu saatten sonra" radyoculuğu öğrenmeye başladık.

Öğretenler... "Adana Süper FM'in sahibi Hasan Pamuk... Ve radyo çalışanları."

Becerebildik mi?... "Daha dün bir, bugün iki... Yavaş yavaş."

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Adana'daki Suriye

Suriyeli sığınmacının en çok olduğu illerden biri... "Adana... 300 bin sığınmacı."

Suriyeli çok ama... "Ciddi bir sorun yok."

Vali Mahmut Demirtaş dedi ki:

Suriyeliler'e "Seracılığı" öğretiyoruz... Ülkelerine "Meslek sahibi" olarak dönsünler.

Türkiye'de kalacak olanlar da "Seracılık yapsınlar... Kendi ayakları üzerinde dursunlar."

***

Merak Ederseniz

Büyükşehir Belediyesi "MHP'de."

30 Mart 2014... Yerel seçim... 15 ilçenin "8'ini MHP aldı."

Ak Parti 4 ilçe... CHP de 3.

"Başkanlık" seçimi...

Recep Tayyip Erdoğan...Yüzde 44.1.

Muharrem İnce... Yüzde 35.8.

24 Haziran... Sıralama:

Ak Parti... 34.7.

CHP... 26.1.

HDP... 13.5.

İP... 12.2.

MHP... 11.8.

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Tebrik... Teşekkür

Tebrikler... "5 Ocak Gazetesi'ne... Ve sahibi Savaş Çokduygulu'ya."

Teşekkürler... "Bizi ödüllendiren Adana'ya."