ANTAKYA

Mersin'de, Adana'da, Hatay'da... En çok konuşulan konu, en çok sorulan soru:

-HDP, seçimde ne yapacak?

Yani;

HDP bu üç "Büyükşehir'de" aday mı çıkaracak?... Yoksa, aday çıkarmayıp "CHP adayına koltuk mu çıkacak?"

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OY DEPOSU



Mersin... Adana... Hatay...

Toplam nüfus "6 milyona yakın." Toplam milletvekili sayısı... "39."

Çukurova... "Önemli bir oy deposu."

Ve bugün... Çukurova... Siyaseten... "Karışık... Belirsiz... Bilmece... Bilinmeyeni çok."

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SİYASİ ARİTMETİK



Mersin'de... 24 Haziran 2018 seçimlerinde... HDP "Yüzde 16.9 oy ile" üçüncü parti... "İki milletvekili."

Adana'da... HDP... Üçüncü parti... Oy yüzde 13.5... Çıkardığı milletvekili "iki."

Hatay... HDP... Dördüncü parti... "Yüzde 11 oy... Ve bir milletvekili."

Uzatmayalım...

31 Mart 2019'da, HDP seçmeninin "Tavrı" çok önemli.

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UZUN ÇARŞI



Hatay'a geldik... Hava "Bahar havası."

Sünni, Alevi... Türk, Arap, Yahudi, Kürt, Ermeni "Kardeş kardeş...

Huzur içinde."

Uzun Çarşı'da... Peynir, zeytin... Zahter... Biber... Salça satan Halil Uzunparmak'a (Uzunparmak Baba- Oğul Peynircisi) sorduk:

-Haliniz nicedir?.. Seçimde ne olacak?

Halil Uzunparmak dedi ki:

Doğruyu söylemek gerekirse... Allah'a çok şükür.

Seçim olsun... Huzur olsun.

Türkiye çok büyük ülke... Yeter ki birlik, beraberlik, kardeşlik bozulmasın.

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HDP... "CHP'YE BORÇLU"



Hatay... Samandağ ilçesi... Ve Türkiye'deki tek Ermeni köyü... "Vakıflı."

Berç Kartun... 25 yıllık muhtar.

24 Haziran 2018 seçimlerinden sonra Vakıflı'ya gelmiştik... Köylüyle konuşmuştuk.

Muhtara... Köylüye... "Kime oy verdiniz" diye sormuştuk.

Berç Kartun'un yanıtını, 4 Temmuz 2018'de yazmıştık:

-Yalan yok... Seçimde "Samandağ modeli" uygulandı.

"Samandağ modeli" neydi?

Vakıflı köylüsü "Onu da" anlatmıştı... Yazmıştık...

4 Temmuz 2018.

Seçim öncesi CHP'liler, Vakıflı'ya gelmişler... Ve demişler ki:

-HDP darda, zorda... Ödünç oya ihtiyacı var... Bu seçimin taktiği, HDP'ye koltuk çıkmak.

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FOTOĞRAF



Uzun sözün kısası... Özetin de özeti...

Hatay'ın Samandağ ilçesinde... 1 Kasım 2015 genel seçimi ile 24 Haziran 2018 genel seçimini kıyaslayacak olursak;

CHP'nin oyu 13.76 puan azaldı.

HDP'nin oyu ise... 12.96 puan arttı.

İşte "Desteğin, koltuk çıkmanın" fotoğrafı.

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HAZİNE... HAZİN HALDE



Sandık, seçim, o parti, bu parti, şu parti, destek, ittifak bir yana...

Türkiye'nin "Tarih ve kültür hazinesi... Açık hava müzesi" Antakya, belediyecilik açısından "Dökülüyor."

Konu "Particilik sorunu" değil.

"Belediyecilik" sorunu... "Beceri" sorunu.

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ANTAKYA "YABANCI KAYNIYOR"



Mehmet Ali Kuseyri'ye sorduk:

-Otel ne durumda?

Fransızlar'dan kalma sabun fabrikası, şimdi "Savon Otel."

Otel... Bir Antakya klasiği.

Sahibi... Ticaret Borsası eski Başkanı Mehmet Ali Kuseyri... Dedi ki:

-Geçen yılı yüzde 89 dolulukla kapattık.

-Ya şimdi?

-Boş oda yok.

Müşteriler... Birleşmiş Milletler'den... Büyükelçiliklerden gelenler.

Suriye sınırı "Hareketli."

Sınırdaki Antakya "Yabancı kaynıyor."

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KÜNEFE



Gittik mi?... Evet... Hatay Valisi Rahmi Doğan ile Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman götürdüler.

Yedik mi?.. Hayır... "Yaşam boyu diyet."

Antakya'da "Künefeciler Derneği" bile var... (KÜN-DER)

Başkanı Mustafa Görgen.

Görgen dedi ki:

Hatay'ın künefesi, başka yerlerdeki künefeden çok farklı.

Fark... Hava, mera, süt, tereyağı, peynir farkı.

Yarın... "Hatay'a devam."