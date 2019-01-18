Perşembe sabahı... Ankara kar altında... Gazetede misafirlerimiz vardı.

Cemil Çiçek... Necati Çetinkaya...

Ve Ak Parti'nin "Yenimahalle adayı" Veysel Tiryaki.

Tiryaki... Adaylığının açıklandığı günden bu yana "Arazide."

Organize Sanayi Bölgeleri'ne... Esnafa... Muhtarlara... Meslek odalarına gidiyor.

Birkaç gün önce Yenimahalle'nin mevcut belediye başkanı CHP'li Fethi Yaşar ziyaretimize gelmişti... Yine aday... Dinlemiştik.

Dün de Veysel Tiryaki'yi dinledik.

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Para... Para... Para

Belediyecilik bir "Gönül işi." Ama bunun yanısıra "Beceri işi... Hesap kitap işi." Kısacası "Para işi." Belediye var... "Uçan kuşa borçlu." Belediye var...

"Kasası para dolu." Şimdi kimse çıkıp da "Parasızlığa... Borca" mazeret üretmesin. "Hesabını bilen, parayı iyi yöneten" kaynak da yaratıyor, hizmet de ediyor.

Örnek 1.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, "Sincan'dan ayrılırken... Sincan belediyesinin kimseye borcu yoktu... Kasasında milyonlar vardı."

Örnek 2.

Altındağ Belediyesi... İller Bankası'na, Sosyal Güvenlik Kurumu'na, piyasaya, çalışanlarına "Tek kuruş borcu yok."

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Altındağ

Veysel Tiryaki... Eski kaymakam...

15 yıldır Altındağ Belediye Başkanı. 15 yıl önce... Altındağ "Ankara'nın en sorunlu bölgesiydi."

Altındağ bugün "Modern bir yerleşim yeri."

Veysel Tiryaki... Altındağ'a sınıf atlattı.

Öyle olmasaydı son seçiminde (30 Mart 2014) yüzde 67 oy alamazdı.

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Yenimahalle

Cumhuriyet'in ilan edildiği dönemde Ankara... "Ulus ve çevresiydi."

Sonra... "Yüksek bürokratlar... Hali vakti yerinde olanlar" konut kooperatifleri kurdular.

Zamanla... Bahçelievler, İsrail Evleri, Mebus Evleri doğdu.

Derken... Yenişehir... Ve devlet yatırımı "Saracoğlu mahallesi."

1940'lı yıllara gelinince... "Orta ve alt gelir grupları için" yeni bir yerleşim yeri gerekli oldu.

İşte... Yenimahalle.

Bugün 660 bin nüfuslu "Gelişmiş... Büyük bir ilçe."

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Duayen... dedi ki

Cemil Çiçek... Eski belediye başkanı... Eski Devlet Bakanı... Eski Adalet Bakanı... Eski Başbakan Yardımcısı... Eski TBMM Başkanı... "O bir duayen... Siyasetin aksaçlısı."

Dün sabah... Sohbette... O da konuştu.

Ama "Az" konuştu.

Ve "Öz" konuştu:

-Millet hizmet bekliyor... Sorunlarının çözümünü istiyor... Onun için kavgaya, kırıcı sözlere gerek yok... Bugün ülkemizin temel ihtiyacı barış, huzur, üretim, istihdam, ihracat... Bunlara odaklanalım.

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Nazar değmesin

Altındağ... 400 bin nüfuslu bir metropol ilçe.

15 yıl önce "Gecekondu deposuydu."

Veysel Tiryaki "50 bin gecekondu" yıktı...

Altındağ'ın "Kimyası değişti."

Yenimahalle... 660 bin nüfuslu... Altındağ'dan daha büyük bir metropol ilçe.

Dün... Veysel Tiryaki gidince... Yenimahalle'de kısa bir tur attık.

Taksicilere... Bakkala, manava sorduk.

"Seçim havası nasıl" diye.

Herkesin söylediği... Adayların "Kavga dili kullanmadığı." Aman nazar değmesin...

Ve böyle devam etsin.

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Beğendik

Veysel Tiryaki dün bize "Projelerini" anlattı.

Rakibi için ağzından tek "Yakışıksız söz" çıkmadı.

Rakibi... Yenimahalle'nin mevcut başkanı... CHP'li Fethi Yaşar da bizi ziyaretinde "Tiryaki için tek yakışıksız söz" etmemişti.

Budur... Siyasette "Hizmetler... Projeler" konuşulmalıdır.

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"Finduk"

Sabah sohbeti sürerken... Kapı açıldı ve... Numan Kurtulmuş girdi.

Televizyona gelmiş... a Haber'e.

Bize de uğradı.

"Ordulu" Numan Kurtulmuş'a ve diğer konuklarımıza "Fındık" ikram ettik.

Trabzon'da... Maçtan önce... Futbolcular seyirciye, minik paketler içinde "Trabzonspor'un resmi yiyeceğini" atarlar... "Finduk."

Numan Bey başladı gülmeye.

Hani... "Tereciye tere satılmaz" denir ya?... Tam tersi... Biz dün "Ordulu'ya, fındık verdik."

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Soru

Veysel Tiryaki'ye sorduk:

-Başkanlık yaptığınız süreçte Altındağ Belediyesi'nin bütçesinde ne kadarlık bir artış oldu?

-Dokuz kat.

Başka soru yok... Nokta.