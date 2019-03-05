Sevgili Erol Evgin'in "Kâh orada, kâh burada" dediği gibi... Kâh Sivas'ta, kâh Diyarbakır'dayız.

Ve şimdi de Doğu Anadolu'nun, en Doğu'sunda... "Türkiye'nin en uç noktasındayız."

Iğdır... Üç ülkeyle (Azerbaycan, İran, Ermenistan) ile sınır komşusu olan tek il... Tam bir "Kavşak."

Özlemiştik... Geldik... Hasret giderdik.

***



Leylekler



Pazartesi... Anadolu Jet... TK 7308... İstanbul- Sabiha Gökçen Havaalanı'ndan uçtuk...

Saat 12.10.

Iğdır-Şehit Bülent Aydın Havaalanı'na konduk... Saat 14.10.

Sabah kar yağıyormuş.

Biz geldiğimizde "Karla karışık yağmur" yağıyordu.

Şehrin girişinde... "Leylek heykeli" var.

Iğdır'ın havası "Farklı... Değişik bir klima... Onun için Iğdır'da yaz kış leylek var." Leylekler... Iğdır'ın "Yerlisi" olmuşlar.

"Bizi leylekler karşıladı" desek yeridir.

***



Karikatür



Akbaba... Bir zamanların ünlü mizah dergisi.

Derginin 7 Eylül 1966 tarihli sayısı.

Kapak karikatüründeki imza... "Necmi Rıza." Karikatürde iki entel...

Elde kadeh... Sigara...

Konuşuyorlar:

-Kuzum, Doğu köyleri neresidir?

-Doğu köyleri...

Kadıköy, Erenköy, Çengelköy, Vaniköy...

Hepsi Doğu köyleri.

1966-2019... Aradan 53 yıl geçti.

Ama hâlâ "Doğu'nun...

Iğdır'ın... Ardahan'ın...

Bayburt'un yolunu bilmeyenlerimiz" var... Kimi entellerimiz... Kimi anketçilerimiz...

Kimi siyaset bilimcilerimiz.

Ama... Maşallah...

Konuşmaya gelince...

"Mangalda kül bırakmıyorlar."

***



Göç... "Bölge Gerçeği"



Göç... Büyük göç...

Bitmeyen göç.

Örneğin Bayburt... Nüfusu 82 bin... Ama... Sadece İstanbul'daki Bayburtlu "120 binin üzerinde." Iğdır... Göç vermeye devam ediyor.

İstanbul'daki Iğdırlı sayısı "100 bine yaklaşıyor." Iğdırlılar ile sohbet ederken gördük ki... Kiminin akrabası "Almanya'da, Hollanda'da, Fransa'da." Kiminin "Oğlu...

Kızı... Dayısı... Amcası" İstanbul'da, Ankara'da, Bursa'da.

***



Fotoğraf



İzmir... Türkiye'nin batısında...

"28 milletvekili çıkarıyor." Iğdır, Ardahan, Gümüşhane, Bayburt...

"Yurdun Doğu'sunda." Bu dört ilin toplam milletvekili sayısı "İzmir'in dörtte biri... Yedi milletvekili." İşte fotoğraf...

Düşündürücü.

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Iğdır Sizi Bekliyor



İstanbul'dan "Batı'ya" git... Örneğin Viyana'ya... "Bin 278 kilometre." Ama istersen Iğdır'a gel...

"Bin 522 kilometre." Tercih sizin... Oraya da gidebilirsiniz...

Viyana'ya.

Buraya da gelebilirsiniz... Iğdır'a.

Önerimiz:

Iğdır görülecek, gezilecek yer...

Hanlar, kaleler, kervansaraylar...

Binlerce yıllık tarih.

Boğazınıza düşkünseniz...

Taş köfte, ekşili pilav, hörre, bozbaş...

Yemeğin üzerine patlıcan reçeli Iğdırlı misafirperver...

Iğdır sizi bekliyor.

***



Kitap Fuarı



Ankara'da oluyor, İstanbul'da oluyor.

Adana'da, Mersin'de, Kayseri'de, Sivas'ta oluyor.

Iğdır'da neden olmasın?

Iğdır'da... İlk kez... Kitap fuarı... Açılış bugün... Iğdırlı için "Mutlu bir gün." Bugün kitap fuarında olacağız...

Iğdırlı'nın mutluluğunu paylaşacağız.