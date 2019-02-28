BARSELONA

Siyaset... Seçim... CHP'den DSP'ye yatay geçişler... Mersin'de "İYİ Parti- Burhanettin Kocamaz" depremi... Uyduruk anketler... Sivas notları... Diyarbakır gözlemleri... "Fazlaca içe kapandık."

Hava değişimi... "Dışarıda neler oluyor" diye bir baktık.

Kısmet... Soluğu İspanya'da aldık... Barselona'da.

Burada... "Mobil endüstri fuarı" var... Pazartesi günü başladı... Yarın son.

Fuara giriş bileti... 880 eurodan başlıyor... 5 bin 500 euroya kadar çıkıyor.

204 ülkeden... 2 bin 400 katılımcı... Onbinlerce ziyaretçi.

Fuar alanı... Sanırsınız ki "Miting meydanı."

Şaşırdık... Sağa sola bakındık... Yanımızdakilere sorduk... "Neler oluyor" diye.

Dediler ki:

-Savaş... 5 G savaşları.

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BAŞIMIZ DÖNDÜ



Barselona'da... Dünyanın en büyük mobil endüstri fuarında... "Başka bir dil" konuşuluyor.

"Siyaset dili" değil... "Futbol dili" değil... Bambaşka kavramlar.

Biri "Amazon ekonomisi" diyor.

Diğeri "Esnek ekran teknolojisi." Bir başkası "Katlanabilir telefonu" gösteriyor.

Öteki "Akıllı cihaz çağından" söz ediyor.

Beriki "Akıllı telefon fuarı... Akıllı bağlantı" diye anlatmaya başlıyor.

Ve... İnsanın başı dönüyor.

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YAPAY VERİ ÇAĞI



Taş devri... Yontma taş devri... Cilalı taş devri... Bakır devri... Tunç devri... Demir devri...

İlk çağ... Orta çağ... Yeni çağ... Yakın çağ...

Şimdi... Hangi çağdayız?

Çift ekranlı cep telefonundan... Bir yandan gelen mesajlara bakan, bir yandan maç izleyen muhatabımız diyor ki:

-Bu çağ... Yapay veri çağı... Ya yakalayacaksın ya da yaya kalacaksın.

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BAŞKAN DOĞRU SÖYLÜYOR



Mobil dünya kongresine/fuarına... Türkiye adına "Ana katılımcı" İstanbul Ticaret Fuarı.

Türkiye'den katılan firma 30'un üzerinde.

Fuarı gezince... Esnek ekran teknolojisini, süper akıllı telefonları görünce... İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avgadiç'e hak verdik.

Başkan doğru söylüyor:

Önümüzdeki 10 yıl çok önemli... Yapay zekâ yarışında ön sıralarda olmalıyız.

Hırstan fazlasına ihtiyacımız var... Yapay zekâya, akıllıca yatırımın yollarını bulmalıyız.

Milli yazılımlarımız olmadıkça tam bağımsızlıktan söz edemeyiz.

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AİLE BAĞLARI



Fuarda... Özal ailesinden bir isimle karşılaştık... İbrahim Özal.

Özal kardeşlerin en küçüğünün... Yusuf Bozkurt Özal'ın oğlu.

Amcası Turgut Özal "Teknolojiye meraklıydı."

Babası Yusuf Bozkurt Özal da öyle.

Ama onlar "5 G... Katlanabilir telefon" nedir, bilmiyorlardı.

İbrahim Özal... "Amcasına... Babasına" çekmiş.

"5 G ile... Yapay zekâ teknolojisi ile" haşır neşir.

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THY...



Gururumuz İstanbul-Barselona arasında... THY'nin günde 4 seferi var... Karşılıklı.

THY... Önemli markamız... Yükselen değerimiz.

Servis tam puan... Doluluk mükemmel... Yolcuların çoğu yabancı.

THY ile gurur duyuyoruz.

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BARSELONA SABAH



Bizim gazete de Barselona'da... Fuarda.

SABAH'ın "Fuar özel sayısı" güzel... İlgi çekti... Beğenildi.

Hazırlayan arkadaşları kutluyoruz.

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ÇİN



Mobil Endüstri Fuarı "Çinli kaynıyor."

Barselona'da şehir turu attık... Müzeler... Tarihi eserler... Yine nereye baksanız... Çinli turist.

Çin... Fuarın en "Önemli/ büyük" katılımcılarından.

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FUTBOL



Barselona "Bir yönüyle" Trabzon'a çok benziyor.

Trabzon'da... Nereye gitseniz... Trabzonspor forması satılıyor... Trabzonspor kaşkolu... Çarşıda... Pazarda... Havaalanında.

Barselona'da da öyle... Her yerde "Barselona forması... Kaşkolu... Şapkası."

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GÜNÜN SORUSU



Fuarda... Türkiye'den gelen 40 kişiyle konuştuysak, 30'u aynı şeyi sordu:

-Seçimde ne olur?... İstanbul ve Ankara'da durum nedir?

"Mobil teknoloji sektöründen" Ziver İşler'in bir sözünün altını çizelim:

-Zaman kısır çekişme zamanı değil... Zaman yarış zamanı... Çin'le, Amerika'yla, Rusya'yla yarışacağız... Türkiye'de bu potansiyel var... Yeter ki uzlaşalım, kucaklaşalım, birlikte koşalım.