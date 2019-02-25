Ankara Kitap Fuarı... Hafta içi kalabalıktı... Hafta sonu ise ana baba günü.

"Kitaba, kitap fuarına" gösterilen ilgi sevindirici.

Fuarda... Bir eski dostla karşılaştık... CHP'li... Eski milletvekili.

Herkesin duyacağı bir sesle... Dedi ki:

-Ne olacak bizim partinin hali?

Yanımıza başka gelenler oldu... Ayaküstü sohbet başladı.

Konu malum... "CHP'nin hali."

"Ne olacak halimiz" sorusuna yanıt arayan CHP'li o kadar çok ki.

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43 YIL ÖNCE... 43 YIL SONRA



Sahaflar... "Eski kitap, dergi, gazete satanlar." Kitap fuarında onlara "Köşede bir yer" ayırmışlar.

Sahaflarda... Gözümüz "Eski dergilere" ilişti.

Akbaba... Bir dönemin ünlü mizah dergisi.

"14 Temmuz 1976" tarihli Akbaba'nın kapağındaki karikatür; 6 CHP'li... Ellerinde CHP'nin 6 okundan biri... "Dövüşüyorlar."

Genel Başkan Bülent Ecevit bağırıyor:

-Ayıptır beyler, bu okları kötüye kullanmayın.

Karikatür...43 yıl önceki "CHP'nin halini" anlatıyor.

Aradan 43 yıl geçmiş... Karikatür hala güncel.

"5 lira" verdik... Akbaba'nın "O sayısını" aldık.

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CHP'DE NELER OLUYOR?



Sene 1976... Dönem, CHP'nin içinin "Cadı kazanı... Arapsaçı... Allak bullak" olduğu dönem... Bugünkü gibi.

Mizah dergisinde bir karikatür... Akbaba... 14 Temmuz 1976... Sayfa 6.

CHP seçmen bir mahkûm gibi... "Parmaklıklar arkasında."

Parmaklıklar... CHP'nin 6 oku.

Karikatürün altındaki yazı:

"CHP'de neler oluyor?"

Sene 2019... Soru aynı soru... "CHP'de neler oluyor?"

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RÜYA... "ELBET BİR GÜN..."



Akbaba dergisinde... Bir karikatür daha... Sayfa 13.

Bülent Ecevit hayal kuruyor... "Rüyasında... Hayalinde" bir koltuk var:

"İktidar koltuğu."

Ve... CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit, Mustafa Seyran'ın Muhayyer Kürdi makamındaki bestesini seslendiriyor:

"Elbet bir gün buluşacağız..."

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KARDAN ADAM... ERİYOR



Sahaflar'da... Eski dergileri karıştırmaya devam.

Akbaba dergisinin bir başka sayısı... Kapakta yine CHP karikatürü... Tam sayfa.

Kar yağmış... CHP, karikatürde "Koca bir kardan adam... Elinde 6 oklu CHP flaması... Boynunda 6 oklu kaşkol."

Kardan adam yavaş yavaş eriyor.

Yoldan geçen iki kişi konuşuyor.

Biri... "Ooooo... Gevşemeye başlamış" diyor.

Diğeri:

-Elbet... Bu sıcağa kar mı dayanır?

5 lirayı bastırdık... Akbaba'nın bu sayısını da aldık.

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"GENEL BAŞKANI UZAKLAŞTIRMAK"



Sene 1966... Süleyman Demirel Başbakan... İsmet İnönü CHP Genel Başkanı.

CHP'linin biri... "İnönü'yü partinin başından uzaklaştırmak lazım" diyor.

Akbaba Dergisi durur mu?... İşte karikatür... Bir CHP'li... 6 oktan birini almış... Yayı germiş... İnönü'yü okun üzerine yerleştirmiş... Genel başkanı "Fırlatmaya" hazırlanıyor.

Akbaba... 7 Eylül 1966... Sayfa 9.

Evet... Bu dergiyi de aldık... 5 liraya.