Siyasetin tansiyonu yükselince...

Buna bir de "Bulanık suyun balık avcıları... Gerilim tacirleri" eklenince... "Politik hava kirliliği" kaçınılmaz.

Böyle zamanlarda yapılacak iş... "Temiz havaya çıkmak... Anadolu'ya açılmak."

Öyleyse... En iyisi;

"Ziyaret eyledim koca Sivas'ı,

Silindi gönlümün kalmadı pası" diyen Âşık Veysel'e kulak vermek.

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Biliyor Musunuz?



Sivas'ta "Lens" yapılıyor... Göz için...

Ve "İhraç ediliyor." Osman Yıldırım (Anadolu Tıp Lens Fabrikası) üretiyor.

Almanya... Çin... Fransa... Mısır...

Hollanda... Hindistan... 60 ülke alıyor.

Biliyor muydunuz?

Sivas'ta "Dürbün... Dürbün merceği" yapılıyor... Milli silahın üzerine "Milli gece görüş dürbünü." Ordumuza veriliyor.

Dışarıya (Kazakistan, Ürdün, Filipinler......) ihraç ediliyor.

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Konuşmak... "Bir Sanat"



Sivaslı... Sivas'ın eski belediye başkanı...

24 Haziran 2018'de Cumhurbaşkanı adayı... Saadet Partisi Genel Başkanı... Temel Karamollaoğlu ne demişti?

"Yüksek Hızlı Tren gereksiz" demişti.

Şimdi... Sivas... Yüksek Hızlı Tren'i "Hacıyolu bekler gibi" bekliyor.

Siyasetçinin sadece "Ne söyleyeceğini" değil, "Neyi söyleyemeyeceğini" de iyi bilmesi gerekiyor.

Bu konuda bir çift söz de Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz'a.

Müsteşarlık... Milletvekilliği... Meclis Başkanlığı yapmış bir siyaset ve devlet adamının ağzına "AK Parti'ye verilecek oy cennete giriş belgesidir" sözleri... Hiç yakışıyor mu?

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Mercek Üssü



Sivas... Plaka "58." Sivas'ın ekonomideki ağırlığı, yeri... "Aynı... 58 civarında." Sivas'ta hedef:

"Ekonomide... 15 yılda...

Türkiye'nin ilk 10 kenti arasına girmek." Sorduk... Nasıl olacak?

Ticaret ve Sanayi Odası'nın eski Başkanı Osman Yıldırım dedi ki:

-Ya olacak ya da olacak...

Sivas, dünyanın mercek üssü olacak.

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Behrampaşa Hanı



Sivas Eyaleti Beylerbeyi Behram Paşa yaptırmış...

1573'te.

İki katlı... Tarihi han... Şehrin merkezinde.

Restore edilmiş... 48 odalı "Butik Otel" olmuş.

Hanın ahırı... "Şimdi lokanta." Han odalarının ortası...

"Kafe." Bu gelişimizde "Burada" kaldık...

Beğendik.

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Minik Yiğidolar



Sivas'ın önemli bir markası...

"Sivasspor." Vali Salih Ayhan köyleri dolaşırken...

Köylü çocuklar... Demişler ki:

-Vali amca... Maça gitmek istiyoruz.

Vali "O kolay" demiş:

-Derslerinize çalışın... Sizi maça götüreceğim.

Takımın Sivas'taki her maçına "Köylerden 300 çocuk" getiriliyor.

Çocuklar... "Minik yiğidolar." Müzeleri geziyorlar... Yemek yiyorlar... Sonra maç izliyorlar.

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Bir Çift Söz



Başkan Recep Tayyip Erdoğan yerel seçim kampanyasını Sivas'ta başlattı.

13 gün önce "8 Şubat'ta." Diğer liderlerden henüz gelen yok.

Erdoğan'ın, Cumhuriyet Meydanı'ndaki konuşmasında söylediği bir söz "Sivaslı'nın gururunu okşamış." Söz... Hâlâ konuşuluyor:

"Sivas... Selçuklu'nun kalbi, Osmanlı'nın vicdanı, Cumhuriyet'in aklı." Gerçekten... "Doğru ve güzel" söz.

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Sivas'tan Ne Alınır?



Âşık Veysel'in memleketi... Çarşıda saz satılan dükkân çok.

Eğer biliyorsanız alın... Çalın:

"Sivas ellerinde sazım çalınır." Gelirseniz... Pastırma da alın.

Sivas'ın pastırması meşhur.

İlginçtir... Kayseri'deki pastırma ustalarından çoğu "Sivas'tan gitme." Sivas'ın Kızılca köyü "Pastırma ustası yetiştiren bir okul" gibi.

Daha başka... Daha başka...

Sivas'tan "Bıçak alınır." Meraklıysanız... Kangal'dan... Bir "Yavru kangal köpeği" de alabilirsiniz.