Seçim... Siyaset...

Anket... Ekonomi...

Tanzim satış... Belediye başkan adayları... Sokağın sesi... "Yollardayız."

Şair (Halit Fahri Ozansoy) ne diyordu?

"Ey ana toprağı, ey Anadolu."

Anadolu'dan... Âşık Veysel'in diyarından...

Sivas'tan notlar.

***



Sivas-İstanbul Hattı



Sivas'ta yerel seçim konuşuluyor...

Fakat...

Diğer kentlerden "Çok daha farklı" konuşuluyor.

Sivaslı... Sivas seçimleri kadar "İstanbul ile de ilgili." Neden mi?

Sivas'ın il nüfusu... "646 bin 608." Merkez nüfusu... "377 bin 561."

İstanbul'da yaşayan Sivaslı ise "752 bin 800." TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) böyle diyor.

Sivaslı'ya göre "Daha da fazla... Milyonu geçiyor."

***



Ayaz



Soğuğa sormuşlar:

-Nerelisin?

Soğuk "Aslen Erzurumluyum" demiş ve eklemiş:

-Ama Sivas'ta yaşıyorum.

Yiğidoların memleketinin ayazı meşhur... Hele de geceleri.

***



Mustafa Sarıgül



Atatürk Caddesi... Sivas'ın nabzının attığı yer... "Canlı... Kalabalık." Bir mağazaya girdik... Ve... "CHP'ye sitem" dinledik:

-Hemşerimiz niçin Şişli'den aday gösterilmedi?... Suçu, günahı neydi?

Hemşeri... "Sivaslı" Mustafa Sarıgül.

***



"Hemşeri/ Gönül" Bağları



Küçükçekmece Belediye Başkanı "Sivaslı" Temel Karadeniz... AK Partili.

Yeniden aday gösterildi.

Sancaktape'nin "Sivaslı" Belediye Başkanı İsmail Erdem, şimdi AK Parti'nin "Ataşehir adayı." Sivaslı memnun.

Ama... Aynı Sivaslı "Bir olaya" kırgın...

"Kunduracılar Çarşısı'ndaki esnafın" söylemiyle:

- Handan Toprak Benli...

Bacımız... Çalışkan...

Avcılar Belediye Başkanı...

CHP neden onu yeniden aday göstermedi?...

Hemşerimiz ne diye incitildi?...

O da kızdı... CHP' den istifa etti... DSP'den aday oldu.

***



Sivas Valisi



Mustafa Kömsöken... 38 yıllık esnaf... Kunduracılar Çarşısı'nda.

"Hediyelik eşya" satar... El ürünleri... "Sivas'a özgü." Dükkânda... Sivas Valisi Salih Ayhan'ın resmini gördük...

"El yapımı... Tabak." Resme baktığımızı görünce Mustafa Kömsöken dedi ki:

Valimizi çok severiz...

Bizdendir... Çarşı pazar, cadde sokak gezer.

Halimizi sorar... Derdimizi dinler... Yetimin başını okşar...

Valimize can feda.

***



Belediye Başkanı



Sami Aydın... Sivas Belediye Başkanı.

Şehrin içinden geçen Aksu Deresi'ni (Kızılırmak'ın kollarından) ıslah etti.

Eskiden... O bölgeden...

Korkudan geçilmezdi.

Şimdi... Derenin iki yanı...

Bisiklet yolları... Parklar... Çocuk oyun alanları... Kafeler.

Şehir tertemiz.

Çöpten elektrik üretiliyor.

AK Parti, Sami Aydın'ı "Yeniden aday göstermedi?" Sami Aydın... Küstü mü?...

Hayır.

"Adaymış gibi" çalışıyor.

Sohbet ettik... Dedi ki:

Bu parti beni kurucu il başkanı yaptı.

İki dönem belediye başkanı yaptı.

Şimdi... Nöbet değişikliği.

Partim benim anam, babam, kardaşım... Ailem... İnsan ailesine küser mi?

***



Yarış



Sivas'ta... Seçim ittifakı yok.

Her parti "Kendi adayını" göstermiş.

Duvarlar "Aday fotoğraflarıyla" kaplı.

AK Parti... Hilmi Bilgin...

Eski milletvekili.

CHP... Ali Akyıldız... Eski milletvekili.

MHP... Mehmet Er... İş adamı.

Büyük Birlik Partisi...

Doğan Ürgüp... Eski belediye başkanı.

Saadet Partisi... Melih Seçilmiş... Babası (Osman Seçilmiş) Belediye Başkanlığı yapmıştı.

Seçim yarışı... "Düzgün...

Üslup kirliliği yok."

***



Bitmedi



Sivas... Öyle bir güne sığacak gibi değil.

Sivasspor var... Yüksek Hızlı Tren var... Var oğlu var.

Yarın... Sivas destanına devam.