Mersin'den başlayalım... Komisyoncular Dernek Başkanı Münir Şen... Dedi ki:

Tanzim satışları piyasaya bir denge getirdi.

Zincir marketler de fiyat indirdi.

Üretici memnun, tüketici mutlu.

Tanzim satışı çok uzun sürmez... Kalıcı çözüm için sistem değişmeli.

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Fotoğraf



Fotoğraf çok...

Mersin'den... Münir Şen'den... Sadece birini sunalım.

Doğu Karadeniz kivisi.

Alış fiyatı......................................2.50.

Vergiler.........................................0.35.

İşleme/Sevk giderleri....................0.88.

Mağazacılık giderleri....................0.88.

TOPLAM MALİYET.................4.61.

Şimdi... Dikkat dikkat!... Mağazada satış fiyatı 19.90.

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Sevindik



Mersin Komisyoncular Dernek Başkanı Münir Şen'le geçen hafta konuşmuştuk...

Yazmıştık... 13 ŞubatÇarşamba.

Münir Şen dedi ki:

-Sizin yazınızdan sonra gazeteciler, televizyoncular, siyasetçiler geldiler... Önerilerimizi dinlediler... Bugüne kadar bizi arayan, soran, dinleyen yoktu.

Eğer "Medyanın, siyasetçinin" sebze meyve haline gitmesine bir katkımız olduysa... Ne mutlu.

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"Daha Önceleri Neredeydiniz?"



Murat Günay... Kumluca (Antalya) Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı.

Kaş, Finike, Demre de onun "Odasına" bağlı.

Bölgede... Portakal, domates, biber, patlıcan, kabak, salatalık... Ne ararsanız var... "150 bin dönüm sera." Murat Günay'la "Piyasaya...

Tanzim satışlarını" konuştuk... Dedi ki:

Zincir marketler de fiyat indirdi...

Sormak lazım... Daha önceleri neredeydiniz?

Herkes dersini aldı... Keşke tanzim satışlara gerek kalmasaydı.

Üreticide, Kumluca veya Antalya sebze meyve halinde sorun yok...

Sorun, ürün büyük şehirlere gidince başlıyor.

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Bakkal Amca... Bakkal Bacı



Abdulkadir Teksöz... Hatay Esnaf Odası Başkanı.

Söze "Önce dirlik, birlik, beraberlik" diye söze başladı:

Bitişikteki Suriye'nin hali ortada... Allah düzenimizi bozmasın.

Sorun kar hırsıyla hareket eden büyüklerden kaynaklanıyor... Çözüm üretici ile bakkal amcayı, bakkal bacıyı buluşturmakta.

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Piyasanın Kimyası



Ahmet Boztaş... Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı.

Ona göre "Tanzim satışları uzun sürmez... Sürmemeli." Çözüme gelince... İşte söyledikleri:

Üretici memnun...

Komisyoncuda sorun yok... Sonra devreye aracılar giriyor.

Üretici ile tüketici arasında iki aracı yeter... Fazlası piyasanın kimyasını bozuyor.

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Büyük Problem



Şahin Bilgiç... Adana Ticaret Borsası Başkanı... Bu, bir hafta içinde ikinci konuşmamız.

"Tanzim satışları piyasaya sigorta oldu" dedi... Ve ekledi:

Şimdi sıra geldi kalıcı önlemlere.

Ürün planlaması şart.

Üretici ile tüketici arasında gereğinden fazla aracı var... Büyük problem.

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Üretici Memnun



Mehmet Şahin... Alanya Ticaret Odası Başkanı.

Bölge... Turizm bölgesi.

Ve tarım... Muz... Portakal...

Limon... Papaya... Avokado... Çilek...

Elma... Armut... Sebzenin her çeşidi.

Mehmet Şahin "Üretici halinden memnun" dedi.

Sorunun ise "Perakende satıştan kaynaklandığını" söyledi:

Vatandaş etiketteki yüksek fiyatı görünce sanıyor ki para üreticiye gidiyor.

Hayır... Paranın çoğunu üretici ile tüketici arasındakiler alıyor... Bir de piyasanın büyük oyuncuları.

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Günün Sorusu



Çarşı pazar... Domates, biber, patlıcan...

Pahalılıkla mücadele... Üreticinin hakkının, tüketicinin hukukunun korunması;

1. Kimleri rahatsız ediyor?..

Niçin ediyor?

2. Vatandaşın biberi, kabağı, salatalığı ucuza alması kimlerin karnını ağrıtıyor?... Ve neden ağrıtıyor?

Sahi... Niçin?... Neden?

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Halil Başol... Rahmetle



Haberi Mehmet Ali Bayar verdi...

Geçen hafta.

"Halil Başol'u kaybettik" dedi.

Halil Başol... 1980 öncesinin siyasetçisi...

Tekirdağ eski milletvekili...

4 dönem milletvekilliği, 2 dönem de bakanlık yaptı... "Ticaret Bakanlığı." Başol... Süleyman Demirel hükümetlerinin bakanıydı... Yine Demirel'in bakanlarından, Mehmet Ali Bayar'ın babası Dr. Nuri Bayar'ın "Yakın dostuydu... Yol arkadaşıydı." Mütevazıydı... Çalışkandı... Bakanlığı sırasında sık sık "Çarşıya pazara" çıkardı.

Üreticinin, tüketicinin hatırını sorardı...

Bakkala manava gider, fiyat etiketlerine bakardı.

Ölüm Allah'ın emri... Hayrabolu'nun Parmaksız köyünde toprağa verildi.

Dostumuzdu... Tanrı'dan rahmet diliyoruz.